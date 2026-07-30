Le SUV compact Mercedes-Benz GLA Electrique affiche une autonomie allant jusqu'à 657 kilomètres

Mercedes-Benz
lève le voile sur le SUV GLA Electrique
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Le nouveau SUV Mercedes-Benz GLA Electrique combine une silhouette plus basse, un empattement plus long et une calandre illuminée pour une présence distinctement assurée.
L'intérieur apporte plus de lumière, d'espace
et de raffinement, avec un toit panoramique, un grand écran MBUX Superscreen et des matériaux haut de gamme.
Les technologies intelligentes, dont l'assistant virtuel MBUX propulsé par l'IA générative, permettent une interaction naturelle et un support personnalisé.
Au lancement, trois variantes électriques seront proposées.
Des modèles à combustion électrifiée suivront.
La Mercedes-Benz GLA Electrique
réunit un design frappant, une technologie avancée et une praticité quotidienne.Points clésProportions sportives
: La nouvelle GLA Electrique présente une apparence nettement plus dynamique avec une silhouette plus basse, un empattement plus long, une voie arrière plus large, des épaules musclées prononcées et des roues affleurantes avec la carrosserie.Présence charismatique
: La calandre illuminée confère au SUV compact une présence assurée et renforce son statut.Fonctionnalité
: L'intérieur mêle des formes flottantes, des matériaux soigneusement sélectionnés et un grand écran MBUX Superscreen couvrant tout le tableau de bord et intégrant les écrans conducteur, central et passager. Le système de son surround 3D Burmester offre une expérience sonore de premier rang.
Espace pour la vie quotidienne, les loisirs et les déplacements
: Le GLA Electrique offre plus d'espace pour la tête et les jambes à chaque place. Il y a aussi plus d'espace pour les bagages grâce à l'intérieur spacieux, au coffre polyvalent et à un frunk de 107
litres. Remorquage
: Avec une capacité de remorquage allant jusqu'à deux tonnes, les modèles 4Matic peuvent remorquer des charges lourdes.Aventures hors des sentiers battus
: Avec la transmission intégrale, le mode conduite Terrain et la fonction « capot transparent », la nouvelle GLA Electrique transforme l'aventure en une expérience fluide hors des sentiers battus.Conduite électrique
: Avec une autonomie allant jusqu'à 657 kilomètres (WLTP préliminaire), la GLA électrique s'avère polyvalent sur les longues distances. Grâce à la technologie 800 volts, il peut être rechargé avec jusqu'à 270 kilomètres (préliminaire WLTP) en dix minutes. Assistant Virtuel
: L'Assistant Virtuel MBUX, propulsé par l'IA générative, peut tenir des conversations complexes en plusieurs parties, se souvenir des détails et utiliser les dernières technologies vocales. Il sonne et répond comme un ami bien informé. Les réponses sont plus complètes et pertinentes sur des sujets du quotidien.Navigation
: La navigation basée sur Google Maps et MBUX Surround Navigation assure une orientation claire, même dans des situations de circulation complexes. Grâce à l'Agent d'IA automobile
de Google Cloud, l'Assistant Virtuel MBUX maîtrise les questions relatives aux destinations de navigation. L'agent peut accéder à des informations provenant de diverses sources pour fournir aux utilisateurs des réponses personnalisées aux questions concernant les lieux d'intérêt, les points de recharge disponibles, les places de parking, sans interruption dans la conversation.Dispositifs de sécurité actifs et passifs
: Le GLA Electrique propose une gamme complète de dispositifs de sécurité actifs et passifs. Le MB.Drive Assist permet, entre autres, l'assistance au changement de voie dans certaines conditions. En matière de stationnement automatisé, il propose une multitude de fonctionnalités.
Ola Källenius, président du conseil d'administration de MercedesBenz Group explique: « Le nouveau GLA est conçu pour enthousiasmer les clients chaque jour. S'appuyant sur 140 ans d'innovation, nous avons construit le GLA le plus expressif jamais réalisé. Son nouvel intérieur apporte encore plus d'espace et de confort, nous avons encore élevé le niveau de ce qui est déjà notre modèle compact le plus vendu. »