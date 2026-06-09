L'Audi Q7 de troisième génération affiche un design musclé

Audi
lève le voile sur le Q7
de troisième génération.
La troisième génération de l'Audi Q7
établit de nouvelles références en matière d'espace
, de dynamisme de conduite, de confort et de technologies.
Le design extérieur repose sur une face avant marquante avec la calandre Singleframe emblématique de la marque, des proportions affirmées, une ligne d'épaule haute, une silhouette puissante et une technologie d'éclairage numérique.
Les phares Digital Matrix
LED en option, dotés de modules micro LED, reposent sur une technologie capable de projeter directement des faisceaux lumineux haute résolution. À l'arrière, les feux arrière OLED numériques disposent de fonctions d'éclairage communicant et d'une signature lumineuse numérique active. L'Audi Q7 propose jusqu'à huit signatures lumineuses numériques pour les feux arrière et les phares. Les panneaux OLED numériques permettent des effets tridimensionnels dans les signatures lumineuses arrière.
Disponible en configurations cinq, six ou sept places, l'Audi Q7 offre un maximum de polyvalence et de facilité d'utilisation au quotidien. L'Audi Q7 est proposée de série avec cinq places. Deux sièges individuels sont disponibles en option sur la deuxième rangée. Associés aux deux sièges de la troisième rangée, ils transforment l'Audi Q7 en version six places. La configuration sept places est également disponible en option, permettant l'installation de trois sièges enfants. Tous les sièges sont réglables électriquement.
Les passagers profitent d'un intérieur spacieux, pouvant accueillir un toit panoramique éclairé à transparence commutable.
La console centrale offre un espace permettant de recharger sans fil deux smartphones selon le standard Qi2.2, ainsi que des porte gobelets.
La version cinq places dispose d'un volume de coffre de 670 litres. En rabattant les sièges de la deuxième rangée, le volume de chargement peut atteindre jusqu'à 2 075 litres. La version sept places offre 581 litres de volume de chargement derrière la deuxième rangée et un volume maximal de 1 980 litres derrière la première rangée.
Le Q7 propose diverses fonctions d'assistance à la conduite
, telles que l'assistant de conduite adaptatif plus, qui aide le conducteur pour l'accélération, le freinage, le maintien de la vitesse et de la distance, ainsi que le maintien dans la voie.
Avec l'éclairage de maintien de voie ou l'éclairage d'orientation, des informations importantes provenant des systèmes d'assistance sont affichées directement dans le champ de vision
du conducteur devant le véhicule.
La motorisation repose sur un moteur V6 diesel 3.0 litres développant 299 ch (220 kW) et 630 Nm de couple, avec technologie MHEV plus, incluant un générateur de chaîne cinématique capable d'apporter temporairement jusqu'à 24 ch (18 kW) de puissance supplémentaire et jusqu'à 370 Nm de couple additionnel.. Le moteur V6 diesel trois litres est doté d'un compresseur électrique assurant une réponse immédiate à l'accélérateur. Le moteur V6 diesel trois litres offre ainsi des démarrages puissants et une conduite efficiente.
L'Audi Q7 est équipée d'une boîte tiptronic à huit rapports et de la transmission intégrale permanente quattro avec différentiel central autobloquant à précharge.
La gamme de motorisations sera complétée au premier trimestre 2027 par l'introduction de deux motorisations hybrides rechargeables de 395 ch (290 kW) et 490 ch (360 kW).
L'Audi Q7
est produite à Bratislava, tout comme les deux générations précédentes.
Les premières livraisons sont prévues à compter du mois d'octobre.