Le pick-up hybride rechargeable Byd Shark offre jusqu'à 90 km d'autonomie en mode électrique

Byd
présente le pick-up Shark
à technologie hybride
rechargeable Super Hybride
DMO.
La motorisation Super Hybride éprouvée de Byd affiche des performances
supérieures à celles des pick-ups diesel traditionnels, tout en garantissant une efficience de premier ordre et jusqu'à 90 km d'autonomie en mode électrique.
Le pick-up Shark est conçu pour les automobilistes à la recherche d'un pick-up plus efficient, capable d'effectuer de nombreux trajets en mode électrique, tout en répondant aux exigences d'un mode de vie actif, y compris pour les déplacements sur de longues distances.
Grâce à sa configuration à double cabine offrant cinq places, le Shark dispose d'un habitacle intégrant les technologies Byd. Il est équipé de la fonction Vehicle-to-Load (V2L), qui permet d'alimenter différents appareils électriques, pour les loisirs, grâce à deux prises de courant intégrées.
Présenté en première mondiale au Goodwood Festival of Speed, le Byd Shark sera commercialisé dans un premier temps au Royaume-Uni, avant d'être introduit sur certains marchés européens au second semestre 2026.
Stella Li, Vice-Présidente Exécutive de BYD, a déclaré : « Avec le Shark, nous sommes ravis d'introduire la technologie Super Hybride sur le segment des pick-ups. Notre technologie Super Hybride DMO est particulièrement adaptée au segment des pick-ups. Elle permet d'offrir une conduite en mode 100 % électrique, une puissance la plus élevée de sa catégorie, d'excellentes capacités tout-terrain, une efficience remarquable ainsi qu'une grande polyvalence sur les longs trajets. Notre approche innovante de la technologie permet également de proposer des fonctionnalités différenciantes, comme la fonction Vehicle-to-Load (V2L), particulièrement utile aussi bien pour le travail que pour les loisirs. Le marché des pick-ups hybrides rechargeables connaît une croissance rapide et nous sommes convaincus que le SHARK sera très apprécié des clients européens qui recherchent ce type de véhicule sans vouloir faire de compromis en matière d'efficience ou de confort. »DESIGN INSPIRÉ DU PLUS PUISSANT PRÉDATEUR DES OCÉANS
Le design du Shark dégage une impression de robustesse et d'assurance
. Comme son nom l'indique, il s'inspire du requin, le plus puissant prédateur des océans réputé pour son agilité et sa puissance. Cette inspiration se reflète dans le design de la face avant. Les projecteurs, positionnés en hauteur au bord du capot et implantés aux extrémités d'un bandeau horizontal sur toute la largeur de la face avant, reproduisent les yeux du requin. La calandre et le bouclier inférieur s'inspirent de la mâchoire ouverte de l'animal au moment de l'attaque, conférant au Shark une identité visuelle puissante et immédiatement reconnaissable.
Le profil latéral fait également référence à l'océan, la courbure générale de la ligne de toit et l'habitacle surélevé et musclé rappelant l'arc élancé et la puissance du haut du corps d'un requin. Ces éléments s'accompagnent d'équipements
fonctionnels, notamment des marchepieds et des protections en plastique sur la partie inférieure de la carrosserie et les passages de roue. Ils contribuent à protéger la peinture et à réduire la hauteur visuelle des portes, renforçant ainsi la sensation d'agilité. Le Shark est équipé de jantes de 18 pouces et de pneumatiques à flancs hauts, qui remplissent les passages de roue et renforcent son allure dynamique.
À l'arrière, une bande lumineuse s'étend sur toute la largeur du hayon, tandis que les feux arrière, positionnés aux extrémités du véhicule et orientés vers l'intérieur, expriment une impression de protection et de robustesse.
L'empattement total est de 3 260 mm, et les porte-à-faux relativement courts permettent des angles d'attaque et de fuite de 31° et 19,3° respectivement.AMENAGEMENT INTERIEUR
L'aménagement intérieur prolonge le sentiment de robustesse, avec des poignées de maintien proéminentes au centre de l'habitacle avant, offrant aux occupants une prise lorsque le Shark évolue sur des terrains plus difficiles. L'habitacle est pensé pour le confort, avec des sièges sport à l'avant chauffants et ventilés, ainsi que des matières agréables au toucher sur l'ensemble des principaux points de contact. Il met également l'accent sur la facilité d'utilisation, avec un sélecteur de vitesses au volant et de grands boutons facilement accessibles.
La planche de bord rompt avec les codes traditionnels du segment des pick-ups grâce à la configuration à double écran propre à Byd : un combiné d'instrumentation numérique de 10,25 pouces et une dalle de 15,6 pouces à la définition précise, intégrée en surplomb de la planche de bord.
Le Shark dispose d'un plancher totalement plat, offrant davantage d'espace
pour les pieds des trois occupants, tandis que près de 90 cm d'espace aux jambes offrent une excellente garde au toit et un espace aux coudes généreux.
À cela s'ajoute l'inclinaison du dossier arrière de 27°, proche de celui d'une berline
, pour un espace à bord proche de celui d'un SUV
familial de grande taille.TECHNOLOGIE SUPER HYBRIDE DMO
La technologie Super Hybride DMO (Dual Mode Off-Road) repose sur deux moteurs électriques, l'un sur l'essieu avant développant 231 ch et 310 Nm de couple, et l'autre à l'arrière délivrant 204 ch et 340 Nm. La puissance maximale combinée du système atteint 436 ch et 650 Nm de couple, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes.
Le Shark combine des performances élevées avec une efficacité réelle au quotidien, car la chaîne de traction DMO est conçue pour privilégier une conduite à dominante électrique. Ainsi, le moteur essence quatre cylindres 1.5 litre turbo (monté longitudinalement) fonctionne la plupart du temps comme générateur d'électricité, alimentant directement les moteurs ou la batterie Blade située au cœur du système. À lui seul, il développe 150 ch et 240 Nm de couple.CHASSIS
Le Shark repose sur un châssis à longerons, offrant une meilleure robustesse et une plus grande amplitude de débattement des roues. Sa conception a été spécifiquement pensée pour intégrer les principaux éléments de la chaîne de traction DMO. La batterie Blade est intégrée à la plateforme grâce à la technologie CTC (Cell-to-Chassis), garantissant une protection optimale dans des conditions difficiles. Cette technologie contribue également à renforcer significativement la sécurité globale du véhicule, plus de 50 % de la structure étant composée d'acier à haute résistance. La rigidité en torsion du Shark atteint 34,048 Nm.BATTERIE
Avec une capacité de 32,2 kWh, la batterie Blade du Shark affiche une capacité largement supérieure à celle de ses concurrentes dans le segment des pick-ups, près de trois fois supérieure à celle du Ford
Ranger hybride rechargeable. Elle garantit une autonomie électrique de 90 km, ainsi qu'une excellente efficience et une grande autonomie en conditions réelles. Avec une batterie chargée et un réservoir plein, le Shark peut parcourir jusqu'à 675 km. Sa consommation
pondérée WLTP est de 3,5 L/100 km. Avec un niveau de batterie bas, il affiche une consommation de 9,6 L/100 km.
La recharge de la batterie de 15 % à 100 % prend un peu plus de trois heures lorsqu'elle est branchée sur une borne AC triphasée de 11 kW. Pour des recharges plus rapides, la charge rapide DC de 55 kW permet de passer de 30 % à 80 % en 21 minutes.MODES DE FONCTIONNEMENT
Le « Dual Mode » de la technologie DMO fait référence aux deux modes de fonctionnement, électrique (EV) et hybride (HEV), mais il comprend en réalité quatre situations d'utilisation. En mode EV, les moteurs électriques assurent seuls la propulsion du véhicule. En mode HEV série, généralement utilisé en conduite urbaine, le moteur essence produit de l'électricité afin d'alimenter le moteur électrique ou de recharger la batterie. Lors de fortes accélérations, le véhicule peut passer en mode HEV parallèle, permettant au moteur thermique et aux moteurs électriques de fonctionner conjointement pour propulser le véhicule. A vitesse stabilisée élevée sur autoroute, le moteur peut entraîner directement les roues, lorsqu'il s'agit du mode le plus efficient pour maintenir la vitesse.TRANSMISSION INTEGRALE
Au-delà de ces modes de fonctionnement hybrides qui assurent performance et efficience, le Shark est doté d'une transmission intégrale intelligente qui répartit le couple entre quatre types de terrain : sable, boue, neige et gravier. Sa configuration de suspension (double triangulation à l'avant et à l'arrière) est conçue pour associer confort et capacités sur une grande variété de surfaces, tandis que l'aide à la descente est proposée de série.CAPACITE DE REMORQUAGE
Le Shark affiche une capacité de remorquage de 2 500
kg et une charge utile maximale de 790 kg. EQUIPEMENTS DE SECURITE
Le Shark est doté d'un ensemble complet d'équipements de sécurité et d'aides à la conduite
. Cela comprend le régulateur de vitesse intelligent et adaptatif, l'alerte et le freinage de trafic transversal avant et arrière, l'alerte de collision avant et arrière, l'assistant de maintien dans la voie avec assistance d'urgence au maintien de trajectoire, la détection d'angle mort ainsi que l'aide au démarrage en côte. Le Shark est également équipé de sept airbags (airbag conducteur, airbag passager avant, airbag central avant, deux airbags latéraux avant et deux airbags rideaux), ainsi que de fixations Isofix sur les sièges arrière, de la détection de présence d'enfant ainsi que d'un verrouillage mécanique de sécurité enfant et d'un système de surveillance de la pression des pneumatiques.