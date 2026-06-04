La Rolls-Royce Spectre Série II électrique bénéficie d'une série d'améliorations techniques

Rolls-Royce
présente la Spectre électrique Série II
.
Le véhicule électrique
de très grand luxe Rolls-Royce bénéficie d'améliorations techniques, avec une puissance accrue et une autonomie étendue.
Dans le même temps, le véhicule Rolls-Royce à entraînement électrique propose des possibilités de personnalisation étendues.« La Spectre est une voiture emblématique pour Rolls-Royce conçue par nos ingénieurs, nos designers et nos artisans, inspirée par notre savoir-faire. Admirée par nos clients du monde entier, la Spectre amplifie les qualités qu'ils apprécient le plus : silence, fluidité et puissance exceptionnelle, confirmant ainsi que Rolls-Royce est parfaitement adaptée à l'électrification. Son accueil extraordinaire à travers le monde a également fait de la Spectre l'une des options de personnalisation les plus captivantes de notre gamme contemporaine, incitant nos clients à réaliser des commandes toujours plus personnalisées et ambitieuses. Avec la Spectre Series II, nous repoussons encore les limites de ces possibilités. Ce perfectionnement d'un chef-d'œuvre moderne s'inscrit dans l'esprit de notre cofondateur, Sir Henry Royce, qui disait : « Ce sont les petits détails qui font la perfection, mais la perfection n'est pas un détail. » »
explique Chris Brownridge, Directeur Général de Rolls-Royce Motor Cars.« La Spectre est reconnue depuis toujours comme l'une des formes automobiles les plus élégantes de l'ère moderne. Ses clients citent fréquemment son design comme l'une des raisons principales de leur commande, et elle trouvera sans aucun doute sa place dans les futures collections de voitures d'exception. En élargissant la palette de matériaux et de savoir-faire introduite pour la Spectre Série II, nous répondons directement au désir de nos clients d'aborder la Spectre avec une ambition créative encore plus grande, en explorant ses possibilités comme une toile sur laquelle raconter leur histoire. »
ajoute Domagoj Dukec, Directeur du Design de Rolls-Royce Motor Cars.
Depuis son lancement en 2022, la Spectre est devenue l'une des Rolls-Royce les plus emblématiques de l'ère moderne, plébiscitée pour son design intemporel, ses performances
sereines et son agrément de conduite incomparable.
Le coupé au profil fastback
Spectre Série II s'appuie sur ces caractéristiques
tout en bénéficiant d'améliorations techniques, avec notamment une autonomie accrue de 18 % (628 km en cycle WLTP), un couple plus élevé de 1 015 Nm (porté à 1 100 Nm en mode Spirited) et un temps de charge réduit jusqu'à 14 %.
De nouveaux éclairages intérieurs, une palette de matériaux enrichie et des traitements extérieurs raffinés subliment l'habitacle de la Spectre.
Conçue comme une première pour Rolls-Royce, la Spectre se définit par le silence, la fluidité et une présence affirmée, incarnée par la motorisation électrique. Elle propose une expérience en harmonie avec les valeurs de la marque de Goodwood.
Pour concevoir la Spectre Série II, les spécialistes de Rolls-Royce ont analysé le quotidien des clients au volant de leur Spectre. Bien que généralement la deuxième Rolls-Royce dans un garage de sept voitures, la Spectre est utilisée intensivement. Bien que le kilométrage annuel moyen d'environ 6 500 km reste comparable à celui des autres Rolls-Royce deux portes, telles que la Wraith, la Dawn et le Phantom Coupé, la Spectre est de plus en plus utilisée pour le plaisir de conduire, rechargée presque exclusivement à domicile et le plus souvent conduite par un seul passager, confirmant ainsi son statut de Rolls-Royce conçue pour le conducteur.
La facilité d'utilisation de la Spectre a séduit de nombreux propriétaires qui l'ont adoptée comme véhicule principal.
L'expérience de conduite électrique offerte par la Rolls-Royce Spectre
est une des principales raisons de son succès, même si elle n'est pas la seule.
En 2025, la Spectre a conservé sa place de deuxième modèle le plus vendu de la marque Rolls-Royce à l'échelle mondiale.Caractéristiques techniques Rolls-Royce Spectre Series II:
DIMENSIONS
Nombre de portes: 2
Nombre de sièges: 4
Longueur: 5 490 mm
Largeur (sans rétroviseurs): 2 015 mm
Largeur (avec rétroviseurs): 2 144 mm
Hauteur: 1 585 mm
Empattement: 3 210 mm
Diamètre de braquage: 12.7 m
Poids en ordre de marche: 2 925 kg
PERFORMANCES
Puissance: 442 kW
Couple: 1015 Nm
Accélération: 0-100 km/h en 4.5 secondes
MOTEURS ELECTRIQUES
Nombre de moteurs: 2
Type de moteurs: Moteur synchrone à excitation séparée
Moteur avant: 190 kW / 365 Nm
Moteur arrière: 360 kW / 650 NmBATTERIE LITHIUM-ION
Capacité nette: 112.4 kWhCONSOMMATION
Consommation: 21.7-20.2 kWh/100km
AUTONOMIE
Autonomie: 582-628 km WLTP
RECHARGE
Recharge 0-100% 22 kW (AC): 5 heures et 45 minutes
Recharge 10-80% 50 kW (DC): 107
minutes
Recharge 10-80% 195 kW (DC) max: 28 minutes