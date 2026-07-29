La berline polyvalente électrique Leapmotor B03 revendique jusqu'à 510 km d'autonomie en cycle chinois WLTC

Leapmotor
dévoile la nouvelle A05
(désignation mondiale B03) en Chine.
La berline polyvalente à hayon
chinoise associe des dimensions extérieures compactes
à un habitacle spacieux.
La B03 est longue de 4 175 mm
, large de 1 790 mm et haute 1 560 mm, avec un empattement de 2 605 mm.
La citadine Leapmotor
associe un design dynamique, des technologies de pointe et une grande praticité au quotidien.
La Leapmotor A05 incarne la philosophie de la marque automobile
chinoise consistant à rendre les technologies haut de gamme accessibles au plus grand nombre.
Le développement de la B03 repose sur quatre promesses fondamentales : un design séduisant, une conduite intuitive, une expérience d'utilisation agréable et une sécurité intelligente rassurante. Ces principes se traduisent par un design d'inspiration internationale, des technologies avancées d'aide à la conduite
, un habitacle spacieux et modulable ainsi qu'une expérience numérique alimentée par l'intelligence artificielle.
Le style épuré et contemporain s'inscrit dans le nouveau langage stylistique de la marque chinoise Leapmotor.
Conçue pour les trajets urbains du quotidien, l'A05 offre jusqu'à 510 km d'autonomie électrique en cycle chinois WLTC (sous réserve de l'homologation définitive), une capacité de recharge rapide ainsi que des fonctions avancées de conduite intelligente.
À bord, l'A05 propose une expérience polyvalente et connectée. Grâce à des configurations de sièges flexibles, à des solutions de rangement et à un vaste coffre à double niveau, l'A05 s'adapte naturellement aux exigences des modes de vie contemporains.
Avec cette nouvelle A05, Leapmotor poursuit sa mission de démocratiser la mobilité électrique intelligente en mettant à la portée d'un public toujours plus large un design premium, des technologies avancées et une grande polyvalence au quotidien.
Le nouveau modèle électrique devrait renforcer la présence de la marque sur le marché des véhicules électriques polyvalents.