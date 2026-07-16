Le grand SUV électrique sept places Peaq est le nouveau vaisseau amiral de Skoda

Le grand SUV électrique sept places Skoda Peaq affiche plus de 640 kilomètres d'autonomie
Le Peaq
est le nouveau vaisseau amiral électrique de la marque Skoda
.
Le grand SUV électrique sept places
de Skoda constitue l'équivalent électrique du Kodiaq
à motorisation thermique, tout en offrant des dimensions encore plus généreuses et un habitacle plus spacieux.
Le grand SUV électrique Peaq
se positionne au sommet de l'offre électrique de la marque de Mladá Boleslav, avec sept places de série, plus de 640 kilomètres d'autonomie
et un large choix d'options
.
Inspiré du concept Vision
7S et développé sur la plateforme MEB (Modular Electrification Toolkit), le Peaq est produit dans l'usine Skoda de Mladá Boleslav.
Long de plus de 4,8 mètres
, le Peaq électrique sept places affiche une autonomie supérieure à 640 kilomètres et peut proposer un configuration cinq ou sept places. C'est le modèle le plus grand et le plus spacieux actuellement produit par Skoda.
En version cinq places, le volume de coffre atteint jusqu'à 935 litres
, soit le volume le plus important de tous les modèles Skoda.
Le Peaq introduit un Pack Relax comprenant des sièges ergonomiques avec fonction massage, des repose-jambes, un système audio Premium Sound développé avec Sonos et une application bien-être intégrée, transformant l'habitacle en un espace
de détente.
Le Peaq reprend les principes du design Modern Solid. La face avant adopte la face avant « Tech-Deck », un panneau noir brillant rétro-éclairé, structuré par de fines lamelles verticales. Le modèle peut être équipé de phares avant Full Matrix
LED composés de 18 segments lumineux.
Avec un empattement de près de trois mètres
, les passagers de la deuxième et de la troisième rangée bénéficient d'un espace aux jambes généreux. La troisième rangée offre une hauteur sous plafond confortable. L'habitacle intègre des solutions pratiques réparties dans l'ensemble du véhicule.
En complément de la configuration sept places de série, le Peaq est proposé en version cinq places. Dans cette configuration, le volume de chargement atteint jusqu'à 1 010 litres. La version sept places offre jusqu'à 299 litres. Un compartiment supplémentaire de 37 litres, situé sous le capot avant complète les espaces de rangement.
Le Pack Relax, proposé en option, comprend des sièges relax certifiés AGR avec fonction massage, des repose-jambes ergonomiques à réglages électriques, des coussins avant, une tablette pliante ainsi qu'une application bien-être intégrée offrant six programmes, dont des modes dédiés à la détente, aux étirements ou à la récupération. Le système ajuste simultanément la climatisation, l'éclairage d'ambiance et les fonctions de massage.
Deux niveaux de puissance seront proposés : 90 et 90x, pour des valeurs comprises entre 286 et 299 ch. Les versions 90 et 90x annoncent une autonomie supérieure à 600 kilomètres et peuvent passer de 10 à 80 % de charge en 28 minutes sur borne rapide en courant continu.
Le Peaq bénéficie d'un ensemble moteur-batterie efficient et d'un centre de gravité bas.
La version 90x, dotée d'une transmission intégrale, accélère de zéro à 100 km/h en 6,7 secondes.
Le Peaq intègre également des fonctionnalités et technologies de pointe, dont les phares Matrix LED et le système d'aide à la conduite
Travel Assist 3.0.
Le nouveau modèle de Skoda introduit plusieurs innovations pour la marque , telles que des poignées de porte affleurantes et un toit panoramique doté du système Dynamic Shade Control , permettant de moduler électroniquement son opacité .
En mouvement ou lorsque le véhicule est verrouillé, les poignées de porte affleurantes.se rétractent entièrement dans la carrosserie, améliorant l'écoulement de l'air et contribuant à l'efficacité aérodynamique. Elles répondent également aux exigences de sécurité européennes actuelles et participent à la sobriété visuelle de l'ensemble. À l'approche du conducteur muni de la clé, les poignées se déploient automatiquement. Une ouverture mécanique reste possible en pressant la zone dédiée à l'avant de la poignée.
Le modèle dispose d'un toit panoramique électrochromique « Dynamic Shade Control ». Sa transparence varie grâce à une tension électrique. Sur le Peaq, il est divisé en neuf segments distincts. Les occupants peuvent choisir entre trois réglages prédéfinis ou ajuster manuellement la luminosité via l'écran d'info-divertissement. Il s'agit du plus grand toit panoramique jamais proposé sur un modèle Skoda.
Le Peaq adopte un système d'info-divertissement basé sur Android, offrant un large choix d'applications, qu'elles soient développées par Skoda ou par des éditeurs tiers tels que Spotify, YouTube ou Google Maps.
Une clé digitale fait son apparition : elle permet d'utiliser un smartphone ou une montre connectée à la place de la clé traditionnelle, pour partager un véhicule entre plusieurs conducteurs
.
Les informations de conduite sont regroupées sur un Digital Cockpit de 10 pouces, complété par un écran vertical d'info-divertissement de 13,6 pouces doté de commandes haptiques. Un affichage tête haute à réalité augmentée est proposé en option.
Le Peaq prend également en charge la fonction Vehicle-to-Load (V2L), qui permet d'alimenter ou de recharger des appareils externes à partir de la batterie haute tension.
Klaus Zellmer, PDG de Skoda Auto
explique: « Le Peaq établit une nouvelle référence pour Skoda en tant que porte -étendard de notre marque. Il réunit nos principaux atouts tout en incarnant la direction que nous prenons en tant qu'entreprise. Il nous permet de séduire de nouveaux clients, tout en continuant à offrir les qualités que nos clients apprécient : de l'espace, de la praticité et un excellent rapport valeur prix. Dans le même temps, le Peaq joue un rôle central dans l'élargissement de notre gamme 100 % électrique. Il s'inscrit dans un portefeuille de modèles en pleine expansion, offrant aux clients une véritable liberté de choix entre différentes motorisations, afin qu'ils puissent sélectionner la solution la plus adaptée à leurs besoins, aujourd'hui comme demain. C'est ainsi que nous continuons à rendre Skoda pertinente et attractive auprès d'un public toujours plus large ».
Martin Jahn, Membre du Conseil d'Administration de Skoda Auto, en charge des Ventes et du Marketing ajoute: « Avec sa grande autonomie ainsi que ses équipements de sécurité et de connectivité, le Peaq a été conçu pour séduire aussi bien les familles en quête de nouvelles aventures que les professionnels parcourant de longues distances. Son alliance unique d'espace et de confort lui confère une véritable ambiance de salon roulant, sous le plus vaste toit panoramique jamais proposé par Skoda. Le Peaq est également très attendu par notre réseau de distribution, car il vient compléter notre gamme de véhicules 100 % électriques par le haut et nous permet de conquérir de nouveaux clients. Plus largement, le Peaq ouvre un nouveau chapitre de l'histoire de Skoda et marque une nouvelle étape dans le développement de notre marque. Avec ce nouveau porte -étendard, nous pouvons affirmer avec fierté : voici l'expression ultime du Peaq ! »
Johannes Neft, Membre du Conseil d'Administration de Skoda Auto en charge du Développement Technique commente: « Avec le nouveau Peaq, nous introduisons les technologies les plus avancées jamais proposées dans notre gamme. Il réunit nos systèmes d'aide à la conduite, de connectivité et de confort les plus sophistiqués. Le Travel Assist 3.0, la vision panoramique Top Area View 360° ou encore le nouveau système audio premium développé en étroite collaboration avec Sonos ne sont que quelques exemples des innovations dont bénéficient nos clients. Ces technologies contribuent à rendre chaque trajet plus simple, plus sûr et plus agréable au quotidien. »