Le SUV polyvalent Fiat Grizzly apporte espace, confort et praticité au quotidien

Fiat
révèle le modèle du segment C Grizzly
à l'occasion
de son 127ème anniversaire.
Reposant sur une plateforme globale et conçu pour un public international, le Grizzly incarne la vision
de Fiat d'une mobilité démocratique, avec une identité forte et clairement affirmée.
Le Grizzly est un SUV
polyvalent et spacieux, adapté à la vie de famille, aussi bien pour les usages urbains du quotidien que pour les trajets plus longs.
Ses proportions verticales et compactes
optimisent le volume intérieur et la praticité, notamment en hauteur et dans l'habitacle.
Le SUV Fiat se distingue par une présence visuelle forte et une signature lumineuse LED distinctive.
Le Fiat Grizzly
revendique un intérieur soigné, une attention particulière portée aux détails et des technologies pensées pour simplifier le quotidien.
Le Grizzly apporte espace
, confort et praticité au quotidien dans un format SUV.
Avec une longueur compacte
de 4,4 mètres, il entend établir une référence en matière de praticité, d'espace intérieur ainsi qu'en volume de coffre.
Le Grizzly sera disponible avec des motorisations essence, mild hybrid et électriques, développant jusqu'à 145 ch, ainsi qu'avec des transmissions manuelles ou automatiques, selon les pays.
Dans le cadre d'un projet industriel mondial, le Fiat Grizzly sera réparti sur différents sites de production à travers le monde, afin de garantir compétitivité, flexibilité et proximité avec les marchés clés en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine.
La nouvelle silhouette au sein de l'offre familiale renouvelée de la marque italienne est destinée à enrichir la gamme mondiale de la marque Fiat et renforcer sa présence sur le segment C.
Le Fiat Grizzly sera proposé en sept teintes de carrosserie et équipé de technologies conçues pour rendre la mobilité du quotidien plus simple, plus intuitive et plus agréable.
« Avec Grizzly et Grizzly Fastback, Fiat complète sa gamme avec deux formats distincts, destinés à deux profils de clients différents, chacun pensé autour des besoins réels des familles au quotidien. Grizzly est le SUV destiné à ceux qui recherchent espace et confort, tandis que Grizzly Fastback s'adresse aux clients qui souhaitent bénéficier des mêmes atouts rationnels dans une silhouette plus distinctive.
Les révéler le jour de l'anniversaire de Fiat s'est imposé comme une évidence. Car il ne s'agit pas d'un lancement comme les autres : c'est Fiat qui fait ce qu'elle a toujours su faire de mieux : rendre le transport familial simple, accessible et véritablement abordable, de l'Europe au Moyen-Orient & Afrique, jusqu'à l'Amérique du Sud. » Olivier François, CEO de FIAT et Global CMO de Stellantis.
Le Grizzly fera sa première apparition publique au Mondial de l'Automobile de Paris
en octobre, avant un lancement commercial prévu à partir du dernier trimestre 2026.
Le Fiat Grizzly sera lancé en Europe ainsi qu'au Moyen-Orient et en Afrique.