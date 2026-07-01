La cinquième génération de la BMW X5 intègre les technologies de la Neue Klasse

BMW lève le voile sur la cinquième génération du X5.



La nouvelle génération du Sports Activity Vehicle (SAV) de BMW se distingue par des innovations technologiques, un design entièrement réinterprété et l'intégration des technologies de nouvelle génération issues de la Neue Klasse.



La BMW X5 devient le premier modèle de la marque à proposer un choix de cinq technologies de motorisation distinctes. Aux côtés des versions essence et Diesel (disponibles sur demande sur le marché français) intégrant la technologie d'hybridation légère 48 volts, ainsi que des motorisations hybrides rechargeables, la cinquième génération de la BMW X5 accueille une déclinaison électrique : la BMW iX5. La BMW iX5 Hydrogen viendra également enrichir la gamme dans un second temps en devenant le premier modèle de série à hydrogène de BMW.



La BMW X5 franchit une étape en matière de design. Quelle que soit la perspective sous laquelle elle est observée, la BMW X5 affiche une silhouette épurée, puissante et moderne qui lui confère une présence forte sous tous les angles. Cette nouvelle expression du design BMW repose sur l'intégration harmonieuse des proportions caractéristiques d'un Sports Activity Vehicle (SAV) BMW au nouveau langage stylistique de la Neue Klasse. La nouvelle génération du design BMW X affirme son caractère à travers une face avant verticale et puissante, marquée par la présence de la calandre illuminée BMW Iconic Glow et d'une signature lumineuse « Double-X », une première dans l'univers BMW. Le profil de la BMW X5 se distingue par des lignes épurées et une architecture structurée. Les poignées BMW Winglets sont intégrées avec discrétion dans la carrosserie. Elles associent une esthétique moderne à une grande facilité d'utilisation en permettant l'ouverture électrique des portes par simple contact.



La BMW X5 propose de nombreuses possibilités de personnalisation. Son offre comprend onze teintes de carrosserie ainsi qu'une sélection de jantes spécialement conçues pour le modèle, pouvant atteindre jusqu'à 23 pouces.



Version la plus sportive de la gamme, la BMW X5 M60e xDrive se distingue par des éléments stylistiques exclusifs qui renforcent sa présence visuelle.



Les Finitions M Sport et M Sport Pro complètent cette offre avec des équipements spécifiques permettant d'accentuer davantage son caractère dynamique.



L'habitacle repensé se singularise par son architecture intérieure épurée, la clarté de ses formes et la précision de ses lignes. Les surfaces soigneusement dessinées créent une sensation d'espace harmonieuse, tout en préservant l'orientation vers le conducteur. L'impression de raffinement est renforcée par l'utilisation de nouveaux matériaux et surfaces décoratives, notamment en ardoise et en verre, qui confèrent à l'habitacle une atmosphère sophistiquée.



La BMW X5 intègre plusieurs technologies clés issues de la Neue Klasse à travers l'interface digitale BMW Panoramic iDrive reposant sur le BMW Operating System X. Cet écosystème comprend t la projection panoramique étendue BMW Panoramic Vision, dont la surface de projection s'étend sur toute la largeur du pare-brise, un affichage tête haute BMW 3D HeadUp Display, un écran central au design Free-cut, ainsi qu'un volant multifonction. Un écran passager BMW Passenger Screen est proposé en option.



La cinquième génération de la BMW X5 bénéficie d'une suspension adaptative de série et d'une répartition des masses proche de 50:50 entre les essieux.



Parmi les équipements proposés en option figurent le Châssis Adaptatif à 4 roues directrices et suspensions pneumatiques et le Châssis Adaptatif Professional à 4 roues directrices et suspensions pneumatiques avec stabilisation active du roulis, disponible dans un premier temps sur l'ensemble des versions électriques et hybrides rechargeables. Cette technologie permet d'associer les qualités dynamiques de BMW à un niveau de confort particulièrement élevé.



Le système BMW Symbiotic Drive apporte une assistance intelligente adaptée au style de conduite du conducteur. Les systèmes d'aide à la conduite de niveau 2 plus et les fonctions de sécurité active ont été conçus afin de favoriser une interaction fluide et naturelle entre le conducteur et les technologies d'assistance.



Produite à Spartanburg, la BMW X5 y célébrera également sa première mondiale.



Le lancement commercial de la BMW iX5 et des BMW X5 Hybrides Rechargeables est prévu au printemps 2027. La production débutera quelques mois auparavant à l'usine BMW de Spartanburg, aux États-Unis, qui lancera la production en série de la cinquième génération de la BMW X5 à patir du mois d'août 2026.