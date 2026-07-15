Le SUV urbain électrique Volkswagen ID. Cross revendique une autonomie WLTP jusqu'à 427 km

Volkswagen lève le voile en première mondiale sur le nouveau SUV urbain ID. Cross électrique.



Le SUV urbain électrique Volkswagen associe un design robuste, des technologies issues du segment supérieur et un concept global abouti.



L'ambiance à bord se caractérise par des matériaux soigneusement travaillés, des surfaces recouvertes de tissu et un excellent confort d'assise.



Le système d'infodivertissement Innovision autorise une utilisation intuitive et des fonctionnalités connectées.



Trois niveaux de puissance (85 kW, 99 kW et 155 kW) ainsi que deux capacités de batterie (37 kWh et 52 kWh nets) sont au programme.



Doté d'une batterie de 52 kWh, le Volkswagen ID. Cross 155 kW revendique une autonomie WLTP jusqu'à 427 km.



L'ID. Cross est annoncé à un prix d'accès d'environ 28 000 euros.



Thomas Schäfer, CEO de la marque Volkswagen, déclare : « L'ID. Cross réunit expertise technologique, design épuré, solutions ingénieuses et grande polyvalence, le tout à un excellent rapport qualité-prix. Toutes les conditions sont réunies pour écrire un nouveau succès Volkswagen. »



Dimensions



Conçu sur la plateforme ME plus, l'ID. Cross mesure 4 153 mm de long, 1 794 mm de large, 1 581 mm de haut et offre un empattement de 2 601 mm.



Volume de chargement



Le coffre affiche 475 litres, soit 20 litres de plus que celui du T-Cross. Un espace supplémentaire sous le plancher permet notamment de ranger jusqu'à deux caisses de boissons. Sous le capot avant, un frunk de 25 litres accueille facilement les câbles de recharge et des petits objets.



Design extérieur



L'ID. Cross affiche des lignes claires et intemporelles. Le langage stylistique Pure Positive de Volkswagen met l'accent sur une silhouette visuellement stable, des proportions harmonieuses, un toit flottant (« flying roof »), un montant C marqué et des signatures lumineuses distinctives à l'avant comme à l'arrière. Les projecteurs matriciels IQ.LIght LED et les feux arrière 3D LED avec logos Volkswagen éclairés renforcent encore son identité visuelle.



Design intérieur



À l'intérieur, la qualité perçue est soulignée par une planche de bord habillée de tissu et des matériaux valorisants.



Cockpit



L'ID. Cross associe un Digital Cockpit Pro de 10,25 pouces (26 cm) et un écran central d'infodivertissement de 12,9 pouces (32,8 cm). Une fonction permet d'afficher un mode « rétro » inspiré de la Golf I, avec compteur analogique virtuel et indicateur de puissance électrique.



L'écran central, comparable à une tablette premium, est facilement accessible au conducteur comme au passager avant.



Propulsion électrique



L'ID. Cross adopte le moteur électrique Volkswagen de dernière génération APP290.



Les puissances disponibles sont de 85 kW (116 ch), 99 kW (135 ch) et 155 kW (211 ch).



Batteries



Deux batteries seront proposées avec des capacités de 37 kWh et 52 kWh nets.



Recharge



La recharge AC atteint jusqu'à 11 kW.



En recharge rapide DC, il faut environ 23 minutes à la batterie de 37 kWh pour effectuer une recharge de 10 à 80 %.



La batterie (https://www.latribuneauto.com/reportages/concept-cars/15856-le-concept-volkswagen-id-cross-electrique-vise-une-autonomie-wltp-de-420-kilometres ) 52 kWh nécessite pour sa part environ 24 minutes pour effectuer une recharge de 10 à 80 %, avec une courbe de charge stable.



Des technologies issues des catégories supérieures



Grâce à son architecture logicielle, l'ID. Cross bénéficie de systèmes d'assistance avancés.



On retrouve, parmi eux, le Connected Travel Assist. Le système peut détecter les feux de circulation et freiner automatiquement jusqu'à l'arrêt devant un feu rouge. Avec le One Pedal Driving, le conducteur peut ralentir fortement le véhicule uniquement via la pédale d'accélérateur.



Des aides au stationnement intelligentes facilitent les manœuvres: l'Area View 360° offre une vue panoramique autour du véhicule, alors que le Park Assist Pro, est capable d'effectuer automatiquement les manœuvres de stationnement, y compris à distance via un smartphone.



Confort de conduite



L'ID. Cross a été développé avec une attention particulière portée au confort de roulage, à la stabilité et à l'insonorisation. Les suspensions, spécialement calibrées pour l'architecture électrique, garantissent précision, sécurité et confort sur longs trajets.



La version 155 kW peut recevoir en option une suspension adaptative DCC qui offre un compromis entre confort et dynamisme.



Vehicle-to-Load



L'ID. Cross dispose de la fonction Vehicle-to-Load (V2L) permettant d'alimenter des appareils externes jusqu'à 3,6 kW. Il est possible de recharger des vélos électriques via un adaptateur Schuko Volkswagen Accessoires, disponible en option.



Capacité de tractage



La version équipée de la batterie de 52 kWh peut tracter jusqu'à 1 200 kg.