La 07 GT est le premier modèle de Lynk & Co dans la catégorie sport touring

Lynk & Co dévoile le sport touring 07 GT en Chine.



Conçue pour les conducteurs recherchant un équilibre entre performance dynamique, confort sur longues distances et polyvalence au quotidien, la 07 GT réunit l'ADN inspiré du sport automobile de Lynk & Co avec une vision de la mobilité orientée voyage.



Le sport touring 07 GT s'inspire de l'héritage de la course automobile de Lynk & Co et reflète l'ambition de la marque d'étendre le plaisir de conduite au-delà de la piste.



Avec un accent mis sur le design, le confort, la technologie et les capacités de voyage, la Lynk & Co 07 GT a été développée comme un véhicule destiné aux clients souhaitant un véhicule polyvalent et expressif pour de longs trajets.



Avec ses proportions basses et athlétiques et sa silhouette de frein de tir, la Lynk & Co 07 GT allie l'élégance d'un grand tourisme à la praticité requise pour un usage quotidien et des trajets plus longs.



À l'intérieur, la 07 GT propose un habitacle spacieux, conçu pour offrir du confort aussi bien pour les trajets quotidiens que pour les longs trajets. Le poste de conduite est axé sur le conducteur. Des matériaux haut de gamme, une connectivité avancée et un compartiment polyvalent créent un environnement alliant praticité et expérience de voyage raffinée.



L'introduction de la 07 GT élargira le portefeuille européen de modèles de Lynk & Co, qui comprend le Lynk & Co 01 hybride rechargeable, le Lynk & Co 02 électrique et le Lynk & Co 08 hybride rechargeable.



Comme pour tous les véhicules Lynk & Co vendus en Europe, la 07 GT sera adaptée aux réglementations régionales et aux exigences du marché européen avant son lancement prévu en 2027.



La version européenne de la 07 GT proposera des spécifications, des technologies et des fonctionnalités spécifiques au marché européen.



