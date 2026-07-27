Le SUV de luxe Mercedes-Maybach GLS restylé affiche une apparence distinctive

Lancé en 2019, le SUV
de luxe Mercedes-Maybach GLS
bénéficie d'améliorations supplémentaires dans le design, le confort, l'expérience numérique et la dynamique de conduite.
Fidèle à la maxime durable de Wilhelm Maybach, la Mercedes-Maybach GLS cherche à créer le meilleur à partir du meilleur.
Le SUV de luxe Mercedes-Maybach affiche un design extérieur expressif qui renforce l'apparence distinctive du véhicule.
À l'intérieur, de nouveaux matériaux, des fonctionnalités de confort supplémentaires et des mesures acoustiques étendues créent une ambiance luxueuse signée Maybach encore plus raffinée
Un nouveau moteur huit cylindres électrifié offre plus de puissance et une réponse des gaz plus immédiate, tout en préservant la sérénité et le sang-froid attendus d'une Maybach.
Markus Bauer, directeur de Mercedes-Maybach, Mercedes-Benz AG explique : « Avec la nouvelle Mercedes-Maybach GLS, nous avons élevé le caractère de notre SUV de luxe avec encore plus de raffinement. Il allie puissance sans effort à une présence imposante. Chaque détail a été façonné pour renforcer le confort et la sérénité – d'une manière qui rappelle indéniablement Maybach. »DESIGN
La Mercedes-Maybach GLS a été affinée par les designers Mercedes-Maybach afin de conférer un statut et une présence encore plus élevés grâce à la précision du design.
Au centre du design avant se trouve une calandre de radiateur redessinée, spécifique à la Maybach. Son contour illuminé crée une signature distinctive. Le lettrage Maybach est subtilement illuminé à l'intérieur du cadre de la calandre.
Les phares spécifiques à la Maybach GLS accentuent l'apparence avant. Ils présentent des accents raffinés en couleur or rose, un emblème Maybach et un éclairage d'ambiance qui s'étend le long des modules en étoile et sur la transition entre les phares et le cadre de la calandre. Un panneau noir relie visuellement les phares et le cadre de la calandre. Le motif Maybach dans les prises d'air est fini en chrome. Le pare-chocs donne à l'avant une posture plus affirmée et raffinée, tandis qu'un panneau de protection sous-carrosserie, chromé spécifique à Maybach, ajoute un élément distinctif supplémentaire.
À l'arrière, un hayon redessiné avec un panneau relie visuellement les feux arrière en une seule déclaration et met en valeur la largeur et la présence du véhicule Maybach. Des motifs d'étoiles en trois dimensions, chacun encadré en chrome, caractérisent les feux arrière et soulignent l'identité de la Maybach GLS. PROGRAMME MANUFAKTUR ETENDU
Le programme Manufaktur propose un large éventail d'options
de personnalisation. Presque tous les clients Maybach optent pour au moins une option issue du programme Manufaktur, ce qui souligne la demande croissante d'individualisation dans le segment du luxe automobile
.
Le portefeuille élargi de Manufaktur inclut des packs intérieurs exclusifs en cuir avec des finitions entièrement en cuir, couvrant même la doublure du toit. Fabriqué dans le Manufaktur à Sindelfingen, le revêtement de toit est entièrement cousu par un seul artisan, chacun portant sa propre signature. Jusqu'à 20 sections de cuir taillées avec précision sont combinées pour créer une finition parfaite. En 2026, le ciel de pavillon Manufaktur est le composant le plus populaire et le plus demandé parmi les clients de Maybach.JANTES FORGEES AVEC UNE ETOILE FLOTTANTE MERCEDES-BENZ
Une jante en alliage de 22 pouces au design caractéristique à 20 trous élargit le portefeuille.
Les jantes forgées de 23 pouces comportent une étoile à trois branches montée au centre, conçue pour rester verticale. Un mécanisme de roulement à billes de précision permet à l'étoile de s'auto
-niveler grâce à la gravité et de maintenir son alignement vertical lorsque la roue tourne. Comme une boussole qui trouve toujours le nord vrai, elle reste inébranlable et composée tandis que tout autour d'elle bouge.DES MARCHEPIEDS ELECTRIQUES ILLUMINES
Sur la Mercedes-Maybach GLS, les marchepieds électriques se déploient en douceur en moins d'une seconde lorsqu'une porte s'ouvre. Ils sont recouverts d'aluminium anodisé avec des inserts en caoutchouc noir antidérapants et sont recouverts d'un emblème Maybach chromé. La nuit, une bande LED intégrée éclaire la marche, tandis qu'un motif Mercedes-Maybach est projeté au sol. Lorsque les portes se ferment, les planches se rétractent sans effort sur le rebord.NIGHT SERIES
À l'avant et sur les flancs de la Mercedes-Maybach GLS Night Series, des éléments chromés foncés créent un aspect plus discret et technique. Les marchepieds électriquement extensibles sont revêtus en aluminium anodisé foncé. Des jantes alliage exclusives de 23 pouces en design à sept branches comportent des inserts avec le modèle Maybach. Les finitions extérieures incluent le Noir obsidienne métallisé, le Blanc opale brillant Manufaktur, le Blanc opale magno Manufaktur et la finition bicolore exclusive en Noir obisidienne métallisé / Argent mojave métallisé. À l'intérieur, le noir combiné au cuir nacré Nappa crée une ambiance sombre et immersive. Alternativement, le blanc cristal avec des accents de noir nacré offre un contraste plus marqué. Des inserts décoratifs à motif chevrons avec pilastres argentés en bois de noyer brun à pores ouverts viennent parachever cet intérieur soigneusement travaillé.ROYAUME PRIVE TRES RAFFINE
La Mercedes-Maybach GLS est conçue comme une retraite très raffinée. Des éléments de design, des fonctionnalités de confort et des améliorations acoustiques élèvent l'expérience intérieure.
Au cœur de cette amélioration se trouve un cockpit repensé avec le Superscreen MBUX, qui allie élégance numérique sans effort à un luxe artisanal. Dans son design spécifique à Maybach, l'exposition présente des cadrans en couleur or rose, projetant des reflets sur la surface comme la lumière traversant des bijoux fins. Entre les deux anneaux, un emblème Maybach doré repose dans une dignité silencieuse. Derrière, un fond délicatement texturé en or, or rose et noir donne un ton d'opulence composée.
Les bouches d'aération lumineuses sont visuellement intégrées à la surface vitrée de chaque côté du Superscreen MBUX. Des gondoles à mouvement libre dirigent l'air avec précision tout en contribuant à l'aspect sculptural du tableau de bord.FONCTIONS DE MASSAGE
La Mercedes-Maybach GLS est profondément dédiée au bien-être de chaque occupant. Les sièges avant multi-contours offrent un massage vibratoire des coussins, garantissant que le conducteur et le passager avant arrivent à chaque destination en se sentant totalement restaurés. À l'arrière, les deux sièges executive introduisent une fonction de massage qui s'étend aux mollets.SELLERIE
La sellerie en cuir Nappa Exclusif Maybach en Brun hêtre / Beige macchiato ajoute chaleur et profondeur à l'intérieur. INSERTS DECORATIFS
Deux nouveaux inserts décoratifs enrichissent la vaste gamme d'options de personnalisation : du bois de noyer brun à pores ouverts et rainures en V, ainsi qu'un tissu exclusif à motif losange, mélange de noir et d'argent brillant. Placées entre les sièges arrière, elles dissimulent la porte du compartiment réfrigéré à façade vitrée, qui offre de la place pour deux bouteilles de champagne de 0,75 litre dans le lounge du compartiment arrière.FILTRE A AIR ELECTRIQUE POUR L'HABITACLE
Le système avancé de filtration à plusieurs étages renouvelle l'air intérieur environ toutes les 90 secondes, garantissant que chaque occupant respire en permanence un air d'une grande pureté. En son centre, un filtre électrique ionise les particules fines de poussière et fonctionne avec un préfiltre qui capture les particules plus grosses avant qu'elles n'entrent dans la cabine. Le filtre intérieur est également actif en mode recirculation.CONFORT ACOUSTIQUE
Le confort acoustique de la Mercedes-Maybach GLS a été amélioré grâce à des mesures d'isolation supplémentaires. Le tunnel de transmission et la cloison moteur sont recouverts d'un matériau non tissé, tandis qu'un tapis épais spécialement développé sur le capot moteur réduit le bruit de combustion à haute fréquence. La mousse acoustique dans certaines cavités de carrosserie protège davantage l'habitacle du bruit moteur, de la route et du vent. MOTEUR HUIT CYLINDRES ELECTRIFIE
La dernière évolution du moteur huit cylindres électrifié (M177 EVO), associée à l'ISG 2.0, délivre 450 kW, 17 kW de suralimentation et 850 Nm de couple. Sa puissance est comparable à celle du moteur 12 cylindres de Maybach. Il répond plus rapidement aux commandes de l'accélérateur, fonctionne plus efficacement et délivre sa puissance de manière plus fluide qu'auparavant.
Au cœur du moteur V8 de la Maybach GLS se trouve le générateur de démarreur intégré de, un système hybride
léger de 48 volts. Il comble chaque manque dans la livraison de puissance avec une précision instantanée et fluide, permettant le roulement en roulant, la récupération et une fonction de démarrage-arrêt presque imperceptible. Deux arbres d'équilibrage Lanchester réduisent les vibrations. La Mercedes-Maybach GLS offre une expérience de conduite raffinée, alliant harmonieusement sérénité, efficacité et puissance sans effort. DIRECTION
Un système de direction révisé avec un rapport de direction plus direct offre une plus grande précision, agilité et réactivité à chaque trajet, que ce soit sur les plus grands boulevards ou sur les routes de campagne les plus sinueuses. La sensation de direction est plus immédiate, la maniabilité plus intuitive et l'expérience de conduite globale plus posée et assurée.AIRMATIC AVEC AMORTISSEMENT BASE SUR LE CLOUD
La suspension pneumatique Airmatic introduit un amortissement intelligent et prédictif, conçu notamment pour améliorer le confort des passagers arrière. En utilisant les informations Car-to-X en temps réel provenant des véhicules Mercedes
-Benz devant eux via le Mercedes-Benz Intelligent Cloud, le système lit la surface de la route à l'avance et ajuste en conséquence.E-ACTIVE BODY CONTROL
Le E-Active Body Control (en option) utilise cinq processeurs multi-cœurs et plus de 20 capteurs pour analyser et réagir aux situations de conduite 1 000 fois par seconde. En contrôlant individuellement les forces du ressort et des amortisseurs à chaque roue, il peut réduire le roulis, le tangage et la portance. En mode Curve, la Mercedes-Maybach GLS penche dans les virages jusqu'à trois degrés, réduisant considérablement les forces latérales pour chaque occupant.
Construit sur la suspension pneumatique Airmatic comme fondation entièrement portante, le système maintient la hauteur de caisse quel que soit la charge ou le terrain. Dans le programme dédié Tout-terrain, le mode balancement soulève et abaisse automatiquement et rythmiquement le véhicule pour l'aider à se libérer du sable profond ou de la boue en alternant la pression des pneus pour rétablir la traction. Fonctionnant sur un réseau de 48 volts, le E-Active Body Control récupère également l'énergie électrique. Quatre moteurs-pompes de 48 volts, un à chaque roue, sont coordonnés par une unité de contrôle centrale.TECHNOLOGIE NUMERIQUE
Propulsé par le système d'exploitation Mercedes-Benz (MB. OS), la Mercedes-Maybach GLS évolue continuellement grâce au logiciel. Le système combine intelligence artificielle (IA) et architecture de traitement avancée avec une connectivité permanente au Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Grâce aux mises à jour « over the air », le véhicule reste à jour au fil du temps.MBUX
La nouvelle génération de MBUX se concentre sur le Superscreen MBUX, qui combine trois écrans de 12,3 pouces (31,2 centimètres) sous une seule surface en verre continue. La couche zéro MBUX met en lumière des informations clés et des recommandations. Une barre de bas de page configurable et la possibilité d'organiser et de nommer les dossiers personnels des applications rendent l'expérience plus personnalisée. Actuellement, plus de 40 applications peuvent être installées dans des catégories telles que l'audio, la vidéo, la productivité et le divertissement. ASSISTANT VIRTUEL MBUX
L'Assistant Virtuel MBUX revendique d'être bien plus qu'un simple système de commande vocale. C'est un compagnon de conversation d'une intelligence artificielle. S'appuyant sur les capacités de Microsoft et Google, notamment ChatGPT, Microsoft Bing Search et Google Gemini, il maintient des dialogues contextuels et rappelle les conversations précédentes avec une aisance naturelle et sans effort. Sur la MBUX Zero Layer, la commande vocale apparaît comme un avatar en forme de l'étoile Mercedes-Benz avec une finition rose or spécifique à Maybach.COMPARTIMENT ARRIERE
À l'arrière, deux écrans Full HD de 11,6 pouces (29,5 centimètres) sont associés à des télécommandes configurables individuellement. Ils offrent aux passagers un accès à la climatisation, aux stores d'intimité et au divertissement arrière. L'interface utilisateur spécifique à Maybach s'étend à la fois sur les écrans et les télécommandes. Les caméras intégrées permettent également des appels vidéo pendant le trajet.CONDUITE ASSISTEE EN MILIEU URBAIN POINT A POINT
Pour offrir une assistance à la conduite
de première classe
, la Mercedes-Maybach GLS est équipée de 10 caméras externes, cinq capteurs radar, 12 capteurs ultrasoniques et d'un superordinateur refroidi par eau fonctionnant sur MB.OS. Cette puissante unité de contrôle est capable d'atteindre jusqu'à 254 000 milliards d'opérations par seconde (TOPS) – une énergie suffisante pour les mises à jour ou les nouvelles fonctions disponibles via les mises à jour hertziennes. L'intelligence artificielle traite la richesse de données brutes de capteurs en temps réel, construisant une compréhension précise et continuellement mise à jour de chaque situation de circulation à venir.MB.DRIVE PARKING ASSIST
L'équipement MB.Drive Parking Assist identifie les places disponibles des deux côtés du véhicule. Il prend également en charge le stationnement en diagonale et peut détecter les places libres qui ne sont pas marquées par des lignes blanches. Il aide à quitter une place de parking même si le véhicule a été garé manuellement. Les manœuvres sont réalisées à des vitesses allant jusqu'à 5 km/h. Un « Service connecté » fournit des avertissements de protection des roues lors des manœuvres pour protéger les jantes des dommages.
L'assistance à la marche arrière permet au véhicule de retracer précisément les 150 derniers mètres de sa trajectoire lors de la marche arrière. Pendant que cet assistant est actif, l'image de la caméra de recul et une représentation graphique du trajet prévu sont affichées sur l'écran principal. PRODUCTION A TUSCALOOSA, ALABAMA, ÉTATS-UNIS
La Mercedes-Maybach GLS (https://www.latribuneauto.com/reportages/salons/16468-la-mercedes-benz-gls-soffre-une-mise-a-jour) est construite à Tuscaloosa, Alabama, États-Unis. Depuis trois décennies, l'usine produit les grands SUV portant l'étoile à trois branches pour les marchés du monde entier. De la pionnière Classe
M en 1997 aux modèles actuels de Mercedes-Benz, Mercedes-AMG et Mercedes-Maybach, plus de cinq millions de SUV sont sortis de la chaîne de production américaine de Mercedes-Benz.
Beaucoup de temps et d'efforts sont consacrés à la production de la Mercedes-Maybach GLS.
Une équipe Mercedes Maybach dédiée finit à la main les caractéristiques
intérieures spécifiques à chaque modèle. Sélectionnés pour leur compétence et leur expérience préalable, les membres de l'équipe ont reçu une formation dédiée en Allemagne au Mercedes-Maybach Manufaktur. Deux membres de l'équipe sont responsables de la finition complète de chaque véhicule, dans un processus qui se déroule en dehors du flux d'assemblage habituel des autres modèles de SUV. Avant et après ces stations dédiées, la Mercedes-Maybach GLS est intégrée à la production des SUV Mercedes-Benz pour l'achèvement final et l'approbation.
Les-spécialistes de Mercedes Maybach assument un haut degré de responsabilité personnelle et s'identifient fortement au produit. Une attention particulière est portée à la gestion soigneuse des garnitures intérieures, avec son utilisation intensive de cuir Nappa et d'éléments de finition en bois. L'ensemble du processus 5de la production de ces composants par des fournisseurs hautement spécialisés, à leur assemblage par des membres d'équipe spécialement formés, jusqu'à l'approbation finale) vise à obtenir un résultat parfait.