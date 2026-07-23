La Nissan Leaf électrique s'offre une mise au point Nismo

Nissan
présente la Leaf Nismo
, dont la commercialisation débute au Japon.
Premier véhicule électrique
grand public, la Nissan Leaf
s'est vendue à environ 700 000 exemplaires dans le monde depuis le lancement de sa première génération en 2010.
Introduite en janvier 2026 sur le marché japonais, la Nissan Leaf de troisième génération est dotée d'une nouvelle plateforme et bénéficie d'améliorations significatives en matière d'autonomie, de performances
de conduite et de technologies.
Basée sur la nouvelle Nissan Leaf
, la version Nismo est le dernier ajout à la gamme Nismo de Nissan. La Leaf Nismo incarne la philosophie de tous les modèles Nismo
en alliant des performances issues de la compétition à une facilité d'utilisation au quotidien, tout en rehaussant les qualités dynamiques de la Nissan Leaf.Une mise au point Nismo
Développée selon le concept de « crossover sportif intelligent », la Nissan Leaf Nismo bénéficie d'une mise au point exclusive Nismo offrant une conduite réactive et vive.
Le véhicule Nismo semble plus léger et plus agile que ne le laisseraient supposer sa fiche technique.
La suspension intègre des ressorts, des barres stabilisatrices et des silentblocs spécifiques Nismo, augmentant la rigidité globale du système et améliorant la réponse de la direction.
Tout comme le X-Trail
Nismo, la Leaf Nismo est équipée d'amortisseurs dotés de valves oscillantes qui contribuent à réduire le roulis initial tout en permettant à la suspension de s'adapter en douceur aux variations de la chaussée. Il en résulte une maniabilité légère et réactive ainsi qu'un comportement rassurant dans une grande variété de situations de conduite, de la conduite décontractée aux routes sinueuses.
La Leaf Nismo est chaussée de pneus sport Michelin Pilot Sport 5, offrant à la fois une adhérence accrue et un excellent contrôle. Associés à des jantes en aluminium de 19 pouces légères et rigides fabriquées par Enkei, cet ensemble optimise les performances des pneumatiques tout en améliorant la maniabilité et la stabilité de conduite.
Parmi les quatre modes de conduite disponibles sur la Nissan Leaf (Standard, Eco, Sport et Personal), les modes Standard, Eco et Sport bénéficient d'une mise au point Nismo spécifique. Le mode Sport, désormais désigné sous le nom de « mode Nismo », a été optimisé pour offrir une accélération puissante et linéaire, caractéristique des véhicules électriques
. Les modes Standard et Eco ont été ajustés pour s'accorder au châssis retravaillé par Nismo, offrant ainsi une sensation de conduite plus cohérente et intégrée.
La Nissan Leaf Nismo est équipée de palettes de commande du freinage régénératif bénéficiant d'un réglage spécifique. Parmi les quatre niveaux disponibles, la force de décélération est réduite au niveau 1 et augmentée aux niveaux 2 à 4 par rapport au modèle de série, offrant ainsi une expérience de conduite plus gratifiante.Conçue pour optimiser les performances
Fidèle à la philosophie Nismo « le design au service de la performance », la Leaf Nismo allie une allure plus incisive et statutaire à une aérodynamique améliorée. Le bouclier avant intègre des éléments d'angle spécifiques dotés de déflecteurs d'air ; ceux-ci fluidifient le flux d'air et le dirigent le long des flancs du véhicule, réduisant ainsi la résistance aérodynamique.
Des bas de caisse spécifiques soulignent le centre de gravité bas du véhicule, tandis que le bouclier arrière, intégrant un diffuseur inférieur en forme de coque de bateau et un becquet arrière étendu de type « queue de canard », contribue à réduire la traînée tout en augmentant l'appui aérodynamique. L'ensemble de ces éléments génère un appui supplémentaire sans accroître la traînée aérodynamique par rapport au modèle de série.Des touches visuelles distinctives
Une teinte rouge « Arterial Magma » souligne certaines parties de la carrosserie, reflétant les performances élevées du véhicule électrique. Les rétroviseurs extérieurs arborent une finition noir brillant rehaussée d'un liseré rouge.
En plus des teintes de carrosserie disponibles sur la Leaf de série, s'ajoutent deux variantes du « Nismo Stealth Gray », une couleur exclusive aux modèles routiers Nismo. Un habitacle enthousiasmant
L'habitacle se distingue par une finition noire rehaussée de touches rouges. Cette configuration crée un environnement
de conduite permettant au conducteur de rester concentré tout en renforçant le plaisir de conduire. Fidèle à la tradition des précédents modèles routiers Nismo, l'intérieur intègre des éléments tels que l'indicateur de puissance, les garnitures du tableau de bord et le bouton de démarrage.
Le volant est gainé de TailorFit, un cuir synthétique résistant offrant un toucher comparable à celui du cuir Nappa, et arbore un repère central ainsi que des surpiqûres de couleur rouge.
Les sièges avant présentent des perforations rouges et le logo Nismo brodé.
Les sièges sport Recaro, spécifiquement réglés pour le modèle Nismo, ont été conçus pour renforcer la connexion entre le conducteur et le véhicule Nismo. Ils disposent d'une fonction d'inclinaison électrique permettant un réglage fluide et continu, aidant le conducteur à trouver une position de conduite plus confortable.Un style dynamique à l'allure large et surbaissée
La Nissan Leaf Nismo arbore des détails de finition qui rendent son identité Nismo immédiatement reconnaissable. Des finitions extérieures spéciales lui confèrent une silhouette plus large et plus basse, tandis que des éléments aérodynamiques spécifiques renforcent son impact visuel et ses performances de conduite.
Les touches de rouge emblématiques de Nismo créent une présence audacieuse, inspirée par la performance. Caractéristiques techniques Nissan Leaf Nismo
(Marché japonais)
Longueur hors tout : 4,415 m
Largeur hors tout : 1,810 m
Hauteur totale : 1,550 m
Empattement : 2,690 m
Garde au sol : 135 cm
Poids du véhicule :
- Leaf 52 kWh Nismo: 1 820 kg
- Leaf 75 kWh Nismo : 1 920 kg
- Leaf 75 kWh Nismo Recaro: 1 900 kg
Taille de pneu : 235/45 R19(8.0J)
Puissance/couple moteur maximal
- Leaf 52 kWh Nismo: 130kW/345Nm
- Leaf 75 kWh Nismo : 160kW/355Nm
- Leaf 75 kWh Nismo Recaro: 160kW/355Nm
Rapport poids-puissance :
- Leaf 52 kWh Nismo: 14.0 (kg/kW)
- Leaf 75 kWh Nismo : 12.0 (kg/kW)
- Leaf 75 kWh Nismo Recaro: 11.9 (kg/kW)