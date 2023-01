Le SUV Jeep Avenger élu « Car of the Year » 2023

La Jeep Avenger remporte le prix « The Car of the Year » 2023

Leest éluen Europe.La Jeep Avenger est sortie vainqueur d»une dernière sélection qui voyait s»affronter en finale sept automobiles , dont quatre modèles électriques.Le SUV électrique Jeep a été désigné par un jury de 57 journalistes représentant 22 pays européens parmi 27 modèles retenus.Au départ, la Jeep Avenger avait été retenue pour ce prix aux côtés de 45 autres modèles lancés en 2022.Les nouveaux modèles d»origine américaine, chinoise, coréenne, européenne et japonaise, commercialisés en Europe au cours de l»année 2022, étaient éligibles pour le prix « Car of the Year » 2023.Les sept finalistes retenus par le comité du « Car of the Year » 2023 étaient le Kia Niro , la Jeep Avenger, la Nissan Ariya, la Peugeot 408, la Renault Austral , les Subaru Solterra / Toyota bZ4X et le Volkswagen ID. Buzz.Les modèles retenus ont été testés, comparés et évalués selon des critères tels que le confort, la sécurité, le comportement routier, la fonctionnalité, le design et le progrès technique.Le SUV électrique Jeep Avenger succède au crossover électrique Kia EV6 désigné en 2022.La Jeep Avenger est créditée d'un total de 328 points.Suivent le Volkswagen ID. Buzz (241 points), la Nissan Ariya (211 points), le Kia Niro (200 points), la Renault Austral (163 points), la Peugeot 408 (149 points) et la Subaru Solterra / Toyota bZ4X (133 points).Jeep Avenger: 328 pointsVolkswagen ID. Buzz: 241 pointsNissan Ariya: 211 points)Kia Niro: 200 pointsRenault Austral: 163 pointsPeugeot 408: 149 pointsSubaru Solterra / Toyota bZ4X: 133 points1. Alfa Romeo 2. BAIC EU53. BMW X1/iX14. BMW i75. BYD Tang6. Citroën C5 -X7. Dacia Jogger 8. DFSK Series 59. Ferrari 296 GTB10. Ferrari Purosangue11. Hongqi E-HS912. Honda Civic 13. Jeep Avenger14. Jeep Grand Cherokee 15. Kia Niro16. Kia Sportage 17. Land Rover Range Rover/ Land Rover Range Rover Sport18. Lexus RZ19. Lotus Emira20. Lucid Air21. Maserati Grecale22. Mazda CX-6023. McLaren Artura24. Mercedes -Benz GLC 25. Mercedes-EQ EQE26. Mercedes-AMG SL27. MG 428. MG 529. Nio ES830. Nio ET731. Nissan Ariya32. Nissan X-Trail 33. Opel/Vauxhall Astra 34. Ora Cat35. Peugeot 40836. Renault Austral37. Smart #138. Subaru Solterra /Toyota bZ4X39. Toyota Aygo 40. Toyota Corolla Cross41. Toyota GR8642. Vinfast VF843. Vinfast VF944. Volkswagen ID. Buzz45. Xpeng P5