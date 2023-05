Les automobilistes accordent de l'importance au prêt gratuit d'un véhicule de courtoisie à l'atelier

Castrol, l'une des marques mondiales de lubrifiants (groupe bp), a mené uneauprès de 1 000 automobilistes en France afin de déterminerLe facteur le plus cité par les personnes interrogées est que l'atelier(29 % des personnes interrogées). Pour recommander un atelier, cet argument est plus important que celui où l'atelier « ne réalise que les travaux nécessaires »Ce critère devance légèrement des critères importants relatifs à la prestation atelier.Les autres facteurs importants sont que l'atelier(29 % des personnes interrogées),(28 % des personnes interrogées) et(26 % des personnes interrogées).L'enquête souligne leset leLes ateliers qui proposent une expérience client positive sont plus susceptibles d'être recommandés par les clients : 24 % d'entre eux recommanderaient un atelier qui, tandis que 22 % recommanderaient un atelier dontL'enquête a également identifié les facteursLes facteurs les moins susceptibles d'entraîner une recommandation sont l'offre de, des et deSeuls 4 % des clients interrogés indiquent qu'ils recommanderaient un atelier qui propose du Wi-Fi gratuit et 4 % un atelier dont le personnel porte une tenue professionnelleLes ateliers s'interrogeant sur la nécessité de proposer des vidéos expliquant les réparations effectuées constateront que seuls 3 % des automobilistes recommanderaient un atelier parce qu'il offre un service vidéo de ce type.Layla Yebaile, responsable marketing Service et entretien chez Castrol, déclare : « De plus en plus de clients cherchent à réduire les dépenses de leur foyer en raison de l'augmentation du coût de la vie. Il est donc important d'encourager les automobilistes à continuer à réaliser l'entretien, la maintenance et les réparations indispensables pour garantir un fonctionnement sûr et efficace de leurs véhicules. Notre enquête donne des informations intéressantes sur les facteurs les plus susceptibles d'entraîner des recommandations qui permettront d'augmenter les prises de rendez-vous dans les ateliers et d'optimiser la fidélisation des clients »: enquête nationale CastrolMéthodologie : enquête nationale OnePoll, réalisée auprès de 1 000 propriétaires de voitures en France.Image par Hannes Edinger de Pixabay