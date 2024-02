La Seat Ibiza fête ses 40 ans

Laa conquis cinq générations depuis son lancement enLe modèle emblématique de la marque de Martorell s'est écoulé àau travers de ses, devenant le modèle le plus vendu de la marque.La Seat Ibiza de première génération a jeté les bases de la marque espagnole.La Seat Ibiza a permis auxd'accéder à un véhicule accessible."Depuis son lancement, la Seat Ibiza est devenue une référence sur le marché, tout en ouvrant la voie au succès de Seat. La marque s'est efforcée de renforcer sa position en tant qu'entreprise mondiale, en livrant des véhicules sur les marchés des quatre coins du globe", a déclaré Wayne Griffiths, PDG de Seat.: un nouveau départ (1984 - 1993)La première génération de la seat Ibiza a marqué une étape importante pour l'entreprise, qui est devenue un vrai constructeur indépendant.La Seat Ibiza MK 1 a été le premier véhicule développé par la marque. Pour ce faire, elle s'est appuyée sur son expertise interne mais aussi sur celle de partenaires tels que Giorgetto Giugiaro chargé du design extérieur, de Karmann pour le design intérieur et de Porsche pour le groupe motopropulseur.Trois niveaux de finition étaient disponibles (L, GL et GLX) qui pouvaient tous être équipés au choix de moteurs essence de 1.2 et 1.5 litre. La Seat Ibiza 1.5 GLX de 85 ch était le modèle le plus remarquable.La Seat Ibiza de première génération associait également la fonction à la forme. Son design extérieur était reconnaissable, et les jantes sport en alliage ajoutaient un attrait supplémentaire.: le développement / la naissance de Martorell (1993 - 2002)Le début des années 90 marque le lancement de la deuxième génération de la Seat Ibiza. Conçue une fois encore par Giorgio Giugiaro en étroite collaboration avec le Centre de Design de Martorell, les lignes du véhicule deviennent plus arrondies, plus aérodynamiques et plus sportives.La voiture a vu ses équipements de série augmenter tout en bénéficiant d'avancées mécaniques significatives. Le véhicule a été conçu au Centre Technique de Martorell, et son lancement a marqué le début des activités de l'usine de Martorell.Sa nouvelle plate-forme lui conférait des dimensions compactes tout en offrant plus d'espace à bord.Elle dissimulait un moteur essence à injection de 2 litres sous son capot. Rapide, agile et facile à conduire (elle bénéficiait d'une direction assistée), elle était aussi légère (1 010 kg) et dynamique.: ingénierie, efficience, puissance et dynamisme (2001 - 2009)Dévoilée en 2001 au salon de l'automobile de Bologne, la troisième génération de la Seat Ibiza a marqué une avancée significative en termes de qualité de fabrication, d'ingénierie, de performances dynamiques et de langage stylistique.En collaboration avec le Martorell Design Centre, le designer Walter de Silva a apporté une énergie nouvelle et plus de sportivité à la gamme.La Seat Ibiza affichait une silhouette qui soulignait son agilité accrue.Le "concept de châssis agile" a été utilisé sur l'ensemble de la gamme Seat Ibiza.Ses performances ont été renforcées par l'augmentation de la puissance, avec des moteurs allant jusqu'à 130 chevaux.Plus de 3,3 millions d'exemplaires ont ainsi été fabriqués au travers des trois premières générations.: le mariage du design et de la technologie (2008 - 2017)Seat a adopté une toute nouvelle approche pour la quatrième génération de la SEAT Ibiza.S'appuyant sur les versions précédentes, l'équipe de développement s'est efforcée d'associer une nouvelle expression du design à certaines des technologies les plus innovantes disponibles.La face avant du nouveau modèle inaugurait le concept "Arrow Design" du designer Luc Donckerwolke. Celui-ci conférait une allure sportive à la SeatIbiza grâce à l'utilisation de lignes géométriques acérées, et à l'évolution de la traditionnelle "Dynamic Line" de la marque qui traverse les flancs.L'Ibiza était disponible en version 3 et 5 portes, et même en break Le style de la dernière Seat Ibiza ne représentait qu'une partie de l'histoire du véhicule.Ses niveaux d'équipement ont grimpé en flèche, avec notamment l'airbag central, le contrôle électronique de la stabilité, l'assistance au démarrage en côte et le contrôle de la pression des pneus.Les crash-test Euro NCAP ont validé le travail réalisé par le Centre Technique de Martorell, en attribuant cinq étoiles pour la protection des passagers, quatre étoiles pour la sécurité des enfants et trois étoiles pour la protection des piétons.Cette génération d'Ibiza se caractérisait par son comportement dynamique grâce à l'utilisation d'une toute nouvelle plate-forme du groupe Volkswagen Associée pour la première fois sur le segment au moteur essence 1.6 litre de 105 ch, la boîte de vitesses DSG à sept rapports a constitué une grande première. Ce système à double embrayage offrait de nombreux avantages, et notamment un plus grand confort de conduite, sans pour autant dénaturer la traditionnelle sportivité qui fait partie intégrante de tous les modèles Seat.Les motorisations disponibles ont été élargies pour répondre aux besoins d'efficience et de performance.Une gamme complète de blocs essence et diesel à la fois souples et volontaires étaient proposés, dont la puissance était comprise entre 70 et 105 chevaux.: la révolution numérique (2017 - aujourd'hui)La cinquième génération de la Seat Ibiza a été conçue pour répondre aux demandes des clients.La voiture se devait d'offrir le style, la passion et le dynamisme qui caractérisent la marque espagnole, tout en faisant entrer l'Ibiza dans l'ère du développement durable et du numérique.Développée à Barcelone sur une nouvelle plate-forme (MQB-A0 du Groupe Volkswagen) la Seat Ibiza offre un contenu technologique, des performances dynamiques et un confort élevés.Conçue par Alejandro Mesonero-Romanos, la silhouette de l'Ibiza transpire l'ADN de Seat, caractérisé par les projecteurs Full LED triangulaires et le double blister sur les flancs de la carrosserie.Android Auto et Apple CarPlay donnent accès à une pléthore de fonctionnalités et d'informations, tandis que la commande vocale en langage naturel rend les interactions avec le véhicule plus intuitives et instinctives.La Seat Ibiza est devenue le modèle le plus sûr de l'histoire de la marque.De nouveaux systèmes avancés d'aide à la conduite, tels que Lane Assist, Side Assist et Traffic Sign Recognition contribuent à la sécurité quelles que soient les conditions de conduite.La technologie Travel Assist offre une conduite semi autonome quelle que soit la vitesse du véhicule, de sorte à rassurer les conducteurs tant sur les trajets les plus longs que ceux les plus courts.