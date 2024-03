Le mauvais usage des sièges pour enfants est plus répandu qu'on ne le pense Le mauvais usage des sièges pour enfants est plus répandu qu'on ne le pense ×

Selon une étude du Touring Club Suisse (TCS), le mauvais usage des sièges pour enfants est plus répandu qu'on ne le pense.



Un dispositif de retenue pour enfants sur deux est utilisé de manière erronée en Suisse. Et dans un cas sur trois, on constate des déficiences graves.



Les erreurs vont d'une mauvaise fixation de l'enfant au choix d'un dispositif de retenue pour enfants inadapté. C'est ce que révèle une étude du Touring Club Suisse (TCS) menée en collaboration avec le Bureau de prévention des accidents (BPA) en Suisse.



Le Touring Club Suisse (TCS) rappelle que l'usage d'un dispositif de retenue pour enfants est obligatoire en Suisse pour les enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de 12 ans et mesurant moins de 1,50 mètre.



L'enquête menée en 2023 par le Touring Club Suisse (TCS) ne fait état d'aucune différence significative entre la Suisse alémanique et la Suisse romande.



Les enfants plus âgés en ligne de mire



L'étude du Touring Club Suisse (TCS) indique que les dispositifs de retenue pour enfants sont particulièrement mal utilisés chez les enfants âgés de 7 à 12 ans (mauvais usage). Dans 48 % des cas étudiés, les défauts sont graves.



Chez les enfants âgés de 6 ans et moins, le chiffre est de 26 %.



Cette différence s'explique notamment par un nombre important d'erreurs commises en matière de rehaussement des sièges pour les enfants plus âgés.



En moyenne, les défauts sont graves dans 31 % des cas étudiés, modérés dans 20 % d'entre eux, et les dispositifs de retenue pour enfants ne sont correctement employés que dans 49 % des cas.



L'erreur la plus fréquente: une ceinture de sécurité mal ajustée



L'erreur de loin la plus fréquente commise avec les dispositifs de retenue pour enfants concerne le réglage de la ceinture de sécurité, surtout avec les sièges pour enfant sans dossier, où le positionnement de la ceinture est incorrect dans la plupart des cas.



S'ajoutent à cela des ceintures mal réglées ou torsadées lorsqu'elles sont déployées au niveau des épaules.



Des dispositifs standardisés plus sécurisés



Le choix du dispositif de retenue pour enfants a également un impact sur la sécurité de l'enfant. Ainsi, près de 90 % des voitures examinées sont équipées du système d'attache standardisé «Isofix». Les dispositifs de retenue pour enfants dotés du système «Isofix» affichent un taux d'erreur dans leur usage de 39 %, soit un chiffre nettement inférieur à celui des dispositifs non équipés du système «Isofix». Pour ces derniers, le taux d'erreur atteint les 69 %. Malgré un taux d'erreur plus faible, le système d'attache «Isofix» ne garantit pas non plus un accrochage parfait du dispositif de retenue pour enfants.



Source: Étude du Touring Club Suisse (TCS) sur l'utilisation des dispositifs de retenue pour enfants



L'étude portant sur l'utilisation des dispositifs de retenue pour enfants (mauvais usage des DRE) a été commanditée par le BPA. Le Touring Club Suisse (TCS) a élaboré la méthodologie et le contenu de l'étude. Il a été assisté par la société Planar AG für Raumentwicklung pour la phase d'exécution. L'analyse a été menée entre avril et juillet 2023 sur huit sites en Suisse. Au total, quelque 672 automobilistes ont été interrogés, tandis que des données ont été collectées auprès de 982 enfants bénéficiaires d'un dispositif de retenue pour enfant.

Eric Houguet, écrit le 01/03/2024