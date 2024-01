Les Français ayant l'intention d'acquérir un véhicule d'occasion envisagent d'y consacrer moins de 15 000 euros

Selon un sondage sur les critères d'achat des Français de leurs véhicules d'occasion, réalisé en décembre 2023 par La Centrale avec l'institut Kantar,Seulementayant l'intention d'acquérir un véhicule d'occasion en 2024 prévoient de consacrerLes raisons d'achat d'un véhicule d'occasion sont prioritairement dues à un(40%), un(22%) ou à un(10%).Les motifs d'achat relatifs à une motorisation moins énergivore ou à l'acquisition d'un véhicule disposant d'une vignette Crit'Air autorisée à circuler dans les ZFE ne représentent respectivement que 18% et 10%.Concernant le choix du véhicule d'occasion, les Français sont principalement attentifs au, au type de, à l'et à laLes Français prêtent une44% des Français ayant l'intention d'acquérir un véhicule d'occasion affirment envisager l'achat d'un véhicule électrique d'occasion.Dans le même temps,pour des raisons de coût trop élevé, de craintes sur l'autonomie du véhicule électrique, du coût de la recharge électrique et de sa fiabilité, du manque d'infrastructures de recharge, de craintes sur la réparabilité du véhicule et en dernier lieu par préférence pour les véhicules thermiques.des Français déclarentA budget illimité, 33% des Français ayant l'intention d'acquérir un véhicule d'occasion orienteraient leur achat de véhicule d'occasion vers un véhicule hybride , 30% vers un véhicule diesel, 23% vers un véhicule essence et 14% vers une voiture électrique : Sondage La Centrale sur les critères d'achat des Français de leurs véhicules d'occasion en 2024 réalisé avec l'institut Kantar: Sondage auprès de 1000 conducteurs français ayant l'intention d'acquérir un véhicule d'occasion. L'étude a été réalisée via le panel de la division Profiles de Kantar.