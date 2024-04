140 400 vols de voitures recensés par le ministère de l'Intérieur en 2023

Un véhicule volé toutes les 4 minutes en France

Le ministère de l'Intérieur a recensé(Source : Rapport insécurité et délinquance en 2023 n°64, première photographie 31 janvier 2024), soit une augmentation de 5% par rapport à 2022 (133 800 vols de voitures recensés en 2022).Cela représenteLe coût de la sinistralité vol pour les compagnies d' assurance (donc pour les assurés via les cotisations d'assurance) en 2022 s'élevait àL'estde France en matière de vol.Les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France ainsi que les Pays de la Loire sont très impactés par la sinistralité vol et l'on y recense les taux de sinistralité vol les plus importants du pays.Les départements qui étaient historiquement les moins concernés par le vol de véhicules concentrent les plus fortes augmentations de vols avec des hausses atteignant plus de 20%, notamment dans des départements comme l'Eure-et-Loir, le Lot-et-Garonne, les Landes, les Hautes-Alpes, le Puy-de-Dôme, l'Aube, le Calvados, la Haute-Vienne, la Drôme, le Gers, le Morbihan, l'Indre, ou encore la Haute-Marne.Où que l'on soit en France, personne n'est épargné par l'activité de réseaux criminels organisés, qui sont mobiles pour répondre aux commanditaires.Avec, les modèles les plus récents et qui embarquent des technologies connectées sont les plus à risque malgré les systèmes antivol ou de géolocalisation installés par les constructeurs automobiles Les réseaux criminels se sont rapidement adaptés aux techniques et solutions de sécurisation embarquées, qui se révèlent insuffisantes pour empêcher le vol de véhicules.Benoit Lambert, Directeur Général Coyote, explique : « La valeur marchande des véhicules volés lors de leur revente à l'étranger est un point à considérer mais aussi l'état du véhicule. Le vol électronique permet de ne pas endommager le véhicule qui conservera ainsi toute sa valeur lors de sa revente. »En général les véhicules volés restent à l'arrêt plusieurs jours après le vol.Parfois, parce que les filières actives ont besoin de temps pour voler plusieurs véhicules et amortir le coût de transport vers l'étranger en remplissant un conteneur de 3 ou 4 véhicules.Le plus souvent, la pratique dite de « sèche des véhicules » est un moyen pour les voleurs de s'assurer que le véhicule volé n'est pas recherché par les forces de l'ordre avant son départ à l'export ou le maquillage du véhicule, qui permettra ensuite de le remettre en circulation sur le territoire national.En complément, la zone de sèche est choisie pour anéantir tout système de géolocalisation classique ou émettant en temps réel via les technologies GPS ou GSM. La neutralisation des systèmes est opérée au moyen de brouilleurs ou en enfouissant le véhicule en sous-sol pour le couper des différents réseaux. Seules des technologies spécifiques, peuvent garantir la localisation d'un véhicule enterré en sous-sol.40% des véhicules volés et qui n'étaient pas équipés de solution de récupération après-vol, ont été retrouvés.Le taux de véhicules volés retrouvés monte à 92,5% sur les véhicules équipés de la solution Coyote Secure.: Observatoire des vols et de la récupération après-vol Coyote Secure 2024.Image by wydawca from Pixabay