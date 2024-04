Les Français en quête de réassurance pour l'achat d'un véhicule d'occasion

Les Français sontselon un sondage la Centrale réalisé avec l'institut Kantar auprès de 1000 français.Avec 60% de Français jugeant complexe, anxiogène ou chronophage l'achat d'un véhicule d'occasion, le besoin de réassurance est un enjeu central de l'accession à la mobilité.52% des Français sondés jugent que la vente de véhicules d'occasion n'est pas suffisamment encadrée en France, et 56% des répondants déclarent avoir déjà abandonné l'achat d'un véhicule d'occasion par manque de confiance dans le vendeur.Preuve supplémentaire de la nécessite d'un parcours d'achat plus encadré et rassurant, 67% des Français sondés déclarent privilégier les vendeurs professionnels pour l'achat d'un véhicule d'occasion et 42% des Français souhaitent se tourner en priorité vers les sites spécialisés pour l'achat d'une voiture d'occasion Au-delà du prix et du modèle de véhicule, l'historique de la voiture d'occasion apparaît comme le critère le plus déterminant pour les Français lors de l'achat d'un véhicule d'occasion, suivi dans l'ordre par la garantie, la sécurisation de l'achat et un indicateur de prix certifié.« L'achat d'un véhicule est le deuxième achat le plus important dans la vie des Français, juste après celui du logement. Pourtant, celui-ci ne bénéficie pas des mêmes garanties légales et du même accompagnement. C'est pour ces raisons que les Français doivent pouvoir compter sur un tiers de confiance indépendant tel que La Centrale, pour les accompagner lors de leur achat ou lors de la reprise de leur véhicule et sur des professionnels vérifiés et spécialisés pour garantir la fiabilité de leur véhicule », conclut Philippe Chainieux, Directeur Général du Groupe La Centrale.: Sondage La Centrale sur la confiance des Français lors de l'achat d'un véhicule d'occasion réalisé avec l'institut Kantar auprès de 1000 françaisImage by Diego Bircher from Pixabay