Les habitudes de conduite dangereuses des jeunes conducteurs peinent à disparaitre

L'obtention du permis de conduire constitue pour bon nombre de jeunes adultes l'accès tant attendu à l'indépendance et à l'autonomie.



Une fois le précieux sésame en poche, un tout nouveau monde s'offre aux conducteurs en herbe, désireux de prendre le large et de vivre des aventures grisantes de liberté.



Revers de la médaille, ce nouveau monde peut également s'avérer quelque peu hostile.



Force est de constater que certaines habitudes de conduite peinent à disparaitre, malgré leur dangerosité.



Parmi les habitudes de conduite des jeunes au volant (Source: Fondation Vinci Autoroutes - Baromètre de la conduite responsable 2023):



- L'absence de ceinture de sécurité : 31 % des 16 - 24 ans déclarent ne pas toujours l'attacher ;

- La conduite sous état de fatigue : 57 % des 16 - 24 ans continuent de conduire même lorsqu'ils se sentent très fatigués ;

- Le téléphone au volant : 78 % des moins de 35 ans téléphonent au volant ;

- La frappe au volant : 46 % des 16 - 24 ans envoient des SMS ou des mails en roulant ;

- Les vidéos au volant : 23 % des moins de 35 ans regardent des vidéos en conduisant ;

- L'alcool au volant : 15 % des moins de 35 ans prennent le volant en état d'ébriété et 43 % ont déjà consommé de l'alcool avant de prendre la route ;

- La vitesse : 39 % des 16 - 24 ans dépassent les limitations de vitesse ;

- Le manque de concentration : 48 % des conducteurs de moins de 24 ans se disent souvent déconcentrés sur la route.



Les habitudes de conduite dangereuses des jeunes conducteurs ont des conséquences tragiques.



Les conducteurs âgés de 18 à 24 ans représentent 18 % des morts sur la route (source : LaCroix - 21-06-023 - Permis à 17 ans : cinq chiffres sur la conduite des jeunes en France).



Parmi les causes principales, l'alcool et la drogue, à l'origine de 23 % des accidents de la route mortels (Source: L'union - 02/08/2023 - Le nombre de morts sur les autoroutes françaises augmente, les jeunes particulièrement touchés).



Le nombre d'accidents mortels chez les jeunes conducteurs s'élevait à 549 contre 449 en 2020 (Source: ONISR). Il était en hausse significative.



Source : JeuneConducteur (portail numérique qui permet de devenir un jeune conducteur responsable et bien renseigné)



Image par Reynaldo Amadeu Dal Lin Junior Juba de Pixabay