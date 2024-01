La Volkswagen Golf célèbre ses 50 ans en 2024

Retour sur les 50 ans de la Volkswagen Golf

La production en série de laa débuté leà Wolfsburg, pourDepuis ses débuts, le best-seller de Volkswagen s'est démarqué par son design et sa polyvalence.À ce jour, la première Golf a été suivie parMathématiquement, cela fait 50 ans que chaque jour,La voiture compacte Volkswagen est la Volkswagen la plus vendue de tous les temps.La première Golf de série a été produite à l'usine Volkswagen de Wolfsburg à la fin du mois de mars 1974. Le lancement officiel sur le marché a eu lieu en mai 1974. Auparavant, la Coccinelle , avec son moteur à l'arrière et sa propulsion, avait marqué la marque Volkswagen pendant des décennies. Avec la première Golf, une nouvelle ère s'ouvre : celle du moteur avant et de la traction avant. Ce mouvement avait été initié quelques semaines plus tôt par le Volkswagen Scirocco et la Volkswagen Passat , qui avaient été présentés en 1973. Le fait est qu'avec la Golf, la catégorie la plus importante en termes de volume a également été convertie à la nouvelle technologie. En tant que successeur de la Volkswagen Coccinelle, construite à plus de 21,5 millions d'exemplaires, la Golf I, dessinée par Giorgetto Giugiaro et Volkswagen, devait répondre à l'attente de poursuivre l'histoire du succès de la voiture la plus vendue au monde à ce jour. Le concept de conduite moderne et sûre, la grande variabilité avec un hayon et un dossier de siège arrière rabattable, ainsi que le design ont été suffisamment convaincants pour que la millionième Volkswagen Golf soit fêtée en octobre 1976.6,9 millions d'unités de la première génération de la Golf ont été produites.C'est avec la deuxième Volkswagen Golf que la génération des baby-boomers, nés dans les années 1960, a appris à conduire : alors que sa devancière était déjà devenue la coqueluche de tous les moniteurs d'auto-école et des apprentis conducteurs , la Golf s'est inscrite de manière indélébile dans l'esprit de cette génération. La Golf de deuxième génération a démocratisé le progrès dans une mesure importante, avec des technologies telles que le catalyseur contrôlé, le système de freinage antiblocage et la transmission intégrale de la série. Une partie du succès de la Golf réside dans le fait que les concepteurs ont transféré l'ADN de la première Golf à sa successeur. Aujourd'hui encore, cet ADN rend chaque Golf unique.Après 6,3 millions d'unités, la deuxième génération de la Golf s'est arrêtée à l'été 1991.Avec la troisième génération de la Golf à partir d'août 1991, Volkswagen a inauguré une nouvelle ère de sécurité. La Golf III a été le premier modèle de la série à être équipé d'airbags frontaux à partir de 1992.Par ailleurs, les progrès importants réalisés dans le domaine de la conception de la carrosserie ont permis d'améliorer les caractéristiques de collision.De nombreux autres jalons de la série de modèles sont associés à la Golf III : le premier moteur six cylindres (VR6), le régulateur de vitesse, le premier catalyseur d'oxydation pour les moteurs diesel, le premier moteur diesel à injection directe et les premiers airbags latéraux.La troisième génération a été remplacée en 1997 après avoir été produite à 4,8 millions d'exemplaires.Aujourd'hui, la Volkswagen Golf IV est considérée par les experts en design comme une icône du style et une innovation pour la série de modèles. Avec la Golf IV, Volkswagen a établi une toute nouvelle norme de qualité dans le segment. Parallèlement, avec le lancement de l'ESP, la démocratisation de la sécurité continue de progresser. Peu de temps après, l'ESP est devenu la première norme en Allemagne. En 2001, à l'occasion du 25e anniversaire de la GTI, la Golf GTI de 132 kW / 180 ch est lancée, suivie en 2002 de la première Golf à injection directe d'essence (FSI) et de l'apparition des airbags de tête de série. Toujours en 2002, Volkswagen a également présenté la Golf la plus sportive à ce jour : la R32 de 250 km/h, la version originale de l'actuelle Golf R. En 2003, c'est cette Golf R32 qui a été disponible pour la première fois avec une boîte de vitesses à double embrayage (DSG).La même année, la Golf IV a quitté les chaînes de production pour la Golf V, après 4,9 millions d'unités.C'était la cinquième Volkswagen Golf dont le confort, la qualité et la dynamique laissaient de côté de nombreuses concurrentes de la gamme moyenne supérieure. La stabilité de la carrosserie soudée au laser s'appuie notamment sur l'augmentation de 35 % de la rigidité torsionnelle constatée en 2003, lors du lancement de la Golf V. Pour la première fois, la Golf était également disponible avec des airbags latéraux optionnels à l'arrière. En plus des six airbags de série (frontaux, latéraux, de tête), huit coussins d'air protecteurs étaient à bord. La Golf V a marqué des points avec sa suspension arrière à quatre bras, sa boîte de vitesses DSG à 7 rapports, des phares bi-xénon, les débuts du premier moteur à essence turbocompressé à injection directe dans la Golf GTI et le double compresseur avec turbocompresseur et suralimentation.Lorsque la Golf VI a été introduite en 2008 , 3,4 millions d'unités de la génération V avaient été produites dans toutes les versions.La sécurité a fait de grands progrès : la carrosserie, soudée au laser, est si stable qu'elle a obtenu haut la main le maximum de cinq étoiles au crash-test EuroNCAP . Un airbag supplémentaire a été installé de série : l'airbag de genoux. En termes de qualité, l'intérieur de la Golf VI a été considéré comme innovant. De nouveaux systèmes d'assistance tels que le système de contrôle automatique des feux de route "Light Assist", "ParkAssist", "Hill Start Assist" et des technologies telles que le système de contrôle adaptatif du châssis "DCC" ont fait de la "Voiture mondiale de l'année" 2009 la Golf la plus avancée à ce jour. Également disponibles : des fonctions telles que le système start-stop et le mode de récupération, les feux de virage dynamiques et les feux arrière à LED.En l' espace de quatre ans, 3,6 millions de Golfs ont été construites à la fin du mois de juillet 2012 sur la base de la sixième génération présentée en 2008.Le 4 septembre 2012, Volkswagen a célébré la première mondiale de la septième Golf à Berlin. Un jour plus tard, les préventes du best-seller, qui s'est vendu à plus de 29 millions d'exemplaires à ce jour, ont commencé dans les premiers pays. Le poids de la Golf a été réduit de 100 kg, inversant ainsi la spirale du poids. Selon le moteur, la consommation de carburant a pu être réduite jusqu'à 23 % par rapport à la version précédente. Volkswagen a lancé la Golf avec toute une série de nouveaux systèmes d'assistance. Il s'agit de systèmes tels que le frein multi-collision, un système proactif de protection des occupants ainsi que le système de contrôle automatique de la distance "ACC" et le système de surveillance de l'environnement "Front Assist", y compris la fonction de freinage d'urgence en ville. En 2014, c'est avec la e-Golf que Volkswagen a mis le cap sur l'ère de la mobilité électrique.Environ 6,3 millions d'unités de la Golf VII ont quitté les usines.La Volkswagen Golf est la voiture la plus populaire en Europe depuis plus de quarante ans. La huitième génération écrit maintenant un nouveau chapitre - numérisé, connecté et progressif. Tous les systèmes d'entraînement sont très efficaces, qu'il s'agisse des moteurs diesel et essence ou des hybrides légers et rechargeables. L'intérieur numérique de la Golf ouvre une nouvelle dimension à l'utilisation du véhicule. La large gamme de systèmes d'assistance de série va du freinage d'urgence autonome à l'assistance au maintien de la trajectoire, en passant par la fonction d'alerte aux dangers de la circulation utilisant la technologie V2X, qui a également été récompensée par l'Euro NCAP. Cette technologie permet à la Golf de communiquer sans fil avec les véhicules équipés en conséquence et peut ainsi contribuer à éviter les accidents. Au sommet de la gamme de moteurs, la transmission intégrale 4Motion et le contrôle adaptatif du châssis DCC augmentent le confort et rendent la conduite encore plus sportive.Le best-seller Volkswagen a été construit a plus de 37 millions d»exemplaires en 50 ans.