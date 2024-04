Un citoyen du monde sur quatre n'est pas prêt à choisir des modes de transport écoresponsables Un citoyen du monde sur quatre n'est pas prêt à choisir des modes de transport écoresponsables ×

YouGov, en partenariat avec le « Freedom of Mobility Forum », a réalisé une enquête visant à mesurer l'avis des personnes interrogées dans cinq pays concernant le changement de leurs habitudes de mobilité.



Le « Freedom of Mobility Forum », initié par Stellantis et géré par une tierce partie neutre, rassemble des contributeurs internationaux passionnés par la résolution de problèmes et engagés dans des discussions fondées sur des faits, qui remettent en question le statu quo, élargissent les perspectives et identifient la meilleure façon de permettre une liberté de mouvement sûre, abordable et durable pour une société confrontée aux enjeux du réchauffement climatique.



Le « Freedom of Mobility Forum » s'intéresse à la manière dont la planète pourra répondre aux besoins de mobilité de huit milliards d'humains au cours des prochaines décennies.



Les résultats de l'enquête YouGov pour le « Freedom of Mobility Forum » montrent que moins de 10 % des personnes interrogées ont commencé à modifier en profondeur leurs modes de transport.



Les habitants des zones rurales et les groupes plus âgés sont les moins intéressés par le changement .



Alors que 3 personnes sur 4 se préparent à faire des choix plus respectueux de l'environnement, moins de 10 % ont déjà opéré des changements significatifs.



6 citoyens sur 10 sont prêts à abandonner les modes de transport exclusivement individuels, mais l'enthousiasme varie selon les régions, l'Inde, le Brésil et le Maroc étant en tête de ce mouvement.



En comparaison, 50 % ou moins des marchés matures y sont favorables, un chiffre qui tombe à 28 % dans les zones rurales américaines, où les transports en commun peuvent être moins accessibles.



Cette tendance est particulièrement marquée aux États-Unis, où plus de la moitié des personnes interrogées dans les zones rurales ont affirmé n'être prêtes à aucun changement.



Qui dirige cette révolution verte ? Elle semble être entre les mains des législateurs et des citoyens, tandis que les entreprises sont à la traîne, excepté aux États-Unis.



Plus d'un tiers des personnes interrogées pensent que les législateurs et les citoyens sont les plus à même de mener le changement.



1 citoyen du monde sur 4 pense que les jeunes détiennent la clé de l'avenir vert, avec un taux non négligeable de 40 % en Inde où on estime qu'ils peuvent mener le changement.



« Même si les jeunes influenceront probablement le changement vers des solutions de mobilité plus écologique, leurs actions ne sont pas encore sensiblement plus concrètes que le reste de la population », a déclaré Alexandre Devineau, General Manager de YouGov. « Leurs choix, et la dynamique qui en résulte, auront une profonde influence sur les enjeux de mobilité auxquels nous devrons faire face à l'échelle mondiale. »



Source : étude YouGov



Méthodologie :



• Étude réalisée en janvier 2024 dans cinq pays : Brésil, France, Inde, Maroc, États-Unis

• Basée sur trois questions fermées en lien avec la thématique du « Freedom of Mobility Forum »

• 5 095 personnes interrogées (environ 1 000 adultes de 18 ans et plus par pays, représentatifs de la population nationale)



#FreedomOfMobilityForum

#FreedomOfMobility



Image by Miguel Barrera from Pixabay

Eric Houguet, écrit le 04/04/2024