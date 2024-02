Le port de la ceinture de sécurité n'est un geste totalement acquis sur les courts trajets

Obligatoire, leest souvent considéré commeet ne prêtant plus au moindre débat.En 2022,. Toujours en 2022, un quart des enfants tués dans un accident de la circulation routière n'était pas attaché par une ceinture de sécurité.S'attacheret empêche d'être projeté sur le pare-brise ou hors du véhicule.Un passager non-attaché peut être. Il met sa vie en danger, mais aussi celle des passagers devant lui.Il faut être vigilant à bien s'attacher pour que la ceinture soit efficace : elle doit être positionnée sur le haut du bassin et placée sur l'omoplate.Le défaut de port de la ceinture de sécurité est fréquent en ville ou sur les courts trajets.En 2022, 28,8 % des conducteurs avouent qu'il leur arrive de ne pas la mettre en ville ou lors de courts trajets.Le défaut de port de la ceinture de sécurité est également très élevé chez les conducteurs alcoolisés :En 2022, 38 % des conducteurs tués alcoolisés n'étaient pas attachés par une ceinture de sécurité.En 2023, 37% des automobilistes déclarent démarrer leur véhicule sans vérifier que tous les passagers soient attachés. Ils étaient 40 % en 2022.: ONISR, 2022 ; Baromètre « Les Français et la sécurité routière », BVA, 2022 ; Baromètre du comportement des Français sur la route, AXA Prévention, 2023.