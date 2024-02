La Mercedes-Benz 300 SL Coupé « Super-Wings » fête ses 70 ans

Laest une voiture de rêve depuis sa création il y a 70 ans.: New York, le 6 février 1954. Le Salon international du sport automobile ouvre ses portes et Mercedes-Benz surprend le public international avec une voiture inattendue.La marque allemande présente une super sportive.: 300 SL.L'une des caractéristiques les plus remarquables est la présence de portes papillon, uniques à l'époque sur un véhicule de série.: Le véhicule est résolument destiné au marché américain. C'est donc à New York que la première mondiale eut lieu.: la forme de base de la 300 SL correspond à la voiture de course du même nom datant de 1952, avec laquelle Mercedes-Benz a fait un retour dans le sport automobile international. Mille Miglia, 24 heures du Mans, Carrera Panamericana : les victoires dans les compétitions automobiles les plus prestigieuses du monde sont inscrites dans les gènes de la voiture de série de 1954. Les portes qui s'ouvrent vers le haut de la 300 SL sont issues de la voiture de sport automobile (W 194). La variante Coupé a reçu son propre numéro de série : elle a été baptisée W 198.: les portières n'étaient ni un gadget marketing ni une mode en matière de design, mais une nécessité technique : à l'instar de la voiture de sport automobile, la 300 SL était dotée d'un cadre tubulaire léger mais solide sous la carrosserie. Celle-ci était relativement haute sur les côtés, ce qui rendait impossible les ouvertures latérales avec des portes de conception classique.: le public a rapidement donné au Coupé un nom approprié. Les Américains l'ont rapidement appelé "gullwing" et les Français "papillon".: les portes à soufflet ont nécessité plusieurs ajustements minutieux. Les ressorts montés en haut étaient essentiels. Ils facilitent l'ouverture des portes et les maintiennent en position ouverte, ce qui constitue un élément de confort important pour la voiture de sport de série. Les ressorts discrets sont logés dans des tubes chromés.: il n'était pas possible d'installer des vitres rabattables. Les vitres rectangulaires de la 300 SL étaient amovibles et pouvaient être transportées dans le coffre. Un levier libère le mécanisme de fixation. L'apport d'air frais était "tout ou rien". Il existait également de petits feux de custode rotatifs pour faciliter l'aération.: une autre conséquence des portes papillon est la conception du volant, qui pivote vers le bas pour faciliter l'accès des jambes au plancher. Un petit levier situé sur le bossage permet de déverrouiller et de verrouiller le volant.: malgré le volant pivotant, monter dans le Coupé n'était pas vraiment pratique. Cela a changé lorsque le modèle suivant, le Roadster 300 SL, est apparu en 1957. Cette variante ouverte est dotée de portes à charnières avant. Pour ce faire, le châssis a été modifié et abaissé aux points d'entrée.: la poignée extérieure de la porte est un détail à la fois esthétique et fonctionnel. Une légère pression sur la petite partie saillante fait se déplier la poignée, puis une traction fait basculer la porte. C'était à la fois élégant et efficace sur le plan aérodynamique.: la W 198 présentait d'autres caractéristiques. La suspension, la répartition du poids et le moteur six cylindres constituent le coeur de la voiture de sport Mercedes. C'était la première voiture de tourisme de série au monde à être équipée d'un moteur à injection à quatre temps avec injection directe. Ce mélange a permis d'augmenter la puissance du moteur d'environ 25 %, passant des 125 kW (170 ch) de la voiture de sport automobile à 158 kW (215 ch). Cela permettait d'atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h, une performance extraordinaire au milieu des années 1950.: le coup a réussi. La "Gullwing" attire des clients du monde entier, dans le segment très exclusif des super-sportives. La 300 SL Coupé a été produite à 1 400 exemplaires entre 1954 et 1957, suivie de la Roadster avec 1 858 exemplaires supplémentaires.