La Renault Clio devant la Peugeot 208 et la Dacia Sandero en 2023 en France

Classement Modèles Immatriculations Part de marché (%) 1 Renault Clio V 97 471 5,5% 2 Peugeot 208 II 86 263 4,9% 3 Dacia Sandero 3 69 106 3,9% 4 Citroën C3 III 59 603 3,4% 5 Peugeot 2008 II 49 344 2,8% 6 Renault Captur II 47 569 2,7% 7 Peugeot 308 III 45 564 2,6% 8 Tesla Model Y 37 127 2,1%

9 Dacia Duster 2 32 625 1,8% 10 Fiat 500 31 973 1,8% 11 Toyota Yaris Cross 31 073 1,8% 12 Peugeot 3008 II 30 370 1,7% 13 Renault Austral 29 894 1,7% 14 Dacia Spring 29 761 1,7% 15 Renault Arkana 29 607 1,7% 16 Toyota Yaris 28 835 1,6% 17 Volkswagen Polo VI 26 117 1,5% 18 Dacia Jogger 24 888 1,4%

19 Tesla Model 3 24 539 1,4% 20 Ford Puma 23 253 1,3% 21 Volkswagen T-Roc 21 364 1,2% 22 Citroën C3 Aircross 20 465 1,2% 23 MG MG4 20 072 1,1% 24 Citroën C5 Aircross 19 683 1,1% 25 Opel Corsa 19 602 1,1% 26 Hyundai Tucson III 18 594 1,0% 27 Mini Mini III 18 577 1,0% 28 Renault Mégane-E-Tech 17 623 1,0%

29 Renault Twingo III 17 516 1,0% 30 Nissan Qashqai 3 16 776 0,9% 31 Peugeot 5008 II 16 490 0,9% 32 Volkswagen Golf VIII 15 111 0,9% 33 Volkswagen Tiguan II 14 978 0,8% 34 Toyota C-HR 13 602 0,8% 35 Kia Sportage 5 13 407 0,8% 36 Ford Kuga 13 173 0,7% 37 Citroën C4 III 13 063 0,7% 38 Toyota Aygo X 12 629 0,7%

neuves ont été immatriculées en France au cours de l'annéeComparé à 2022 (1 529 035 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont progressé de 16,1%.Comparé à 2021 (1 659 003 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont progressé de 6,9%.Comparé à 2020 (1 650 118 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont progressé de 7,6%.Comparé à 2019 (2 214 279 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 19,9%.Les petites voitures représentent l'essentiel des ventes automobiles enregistrées en 2023 en France.Le marché automobile français s'estCette structure du marché est spécifique à la France et aux marchés automobiles de pays émergents en phase de développement économique.On retrouve sur le podium des véhicules les plus vendus en France en 2023, la(97 471 voitures), la(86 263 voitures) et la(69 106 véhicules).Economique et inférieure: 51%Moyenne inférieure: 24%Moyenne supérieure: 16%Supérieure: 9%Berline: 45%Tout-terrain/chemin: 47%Monospace compact: 1%Break: 5%Minispace/Combispace: 1%Coupé/cabriolet: 1%Monospace: 0%Sous l'effet des mesures prises par les politiques (création de zones à faibles émissions ZFE, annonces d'interdiction de circulation, alignement des prix des carburants essence et diesel, diesel bashing permanent déconnecté de certaines réalités scientifiques, normes d'homologation sévérisées, etc....), le poids du diesel en France continue de baisser à 9,70% en 2023 (pour 15,60% en 2022, 21,10% en 2021, 30,60% en 2020, 34,10% en 2019, 38,87% en 2018, 47,29 en 2017, 52,12% en 2016, 57,2% en 2015, 64% en 2014, 67% en 2013 et 73% en 2012).39 Bmw X1 12 541 0,7%40 Mercedes GLA II 12 429 0,7%41 Toyota Corolla 11 407 0,6%42 Renault Mégane IV 11 136 0,6%43 Volkswagen T-Cross 10 763 0,6%44 Nissan Juke II 10 558 0,6%45 Bmw Série 1 10 476 0,6%46 Suzuki Swift 9 811 0,6%47 Volkswagen Taigo 9 602 0,5%48 Opel Mokka 9 395 0,5%49 Kia Niro 9 294 0,5%50 Cupra Formentor 8 961 0,5%51 DS DS4 II 8 877 0,5%52 DS DS7 8 736 0,5%53 Skoda Fabia IV 8 295 0,5%54 Audi A3 8 222 0,5%55 Peugeot 408 8 211 0,5%56 Mercedes Classe A 8 147 0,5%57 Mini Countryman 2 8 097 0,5%58 Hyundai Kona 8 070 0,5%59 Mercedes GLC 8 013 0,5%60 MG ZS 7 864 0,4%61 Audi A1 Sportback 7 646 0,4%62 Skoda Kamiq 6 929 0,4%63 Toyota RAV4 6 844 0,4%64 Hyundai i20 6 740 0,4%65 Volvo XC40 6 672 0,4%66 Skoda Octavia iV 6 591 0,4%67 Kia Picanto 3 6 483 0,4%68 Seat Ibiza V 6 430 0,4%69 Renault Kangoo III 6 261 0,4%70 Renault Zoe 5 990 0,3%71 Bmw Active Tourer 5 849 0,3%72 Audi Q2 5 805 0,3%73 Audi Q3 Sportback 5 626 0,3%74 Nissan X-Trail 4 5 501 0,3%75 Renault Espace VI 5 492 0,3%76 Opel Crossland 5 473 0,3%77 DS DS3 5 433 0,3%78 Renault Trafic 5 310 0,3%79 Ford Fiesta VII 5 151 0,3%80 Bmw X3 5 111 0,3%81 Ford Focus IV 4 966 0,3%82 Opel Grandland 4 889 0,3%83 Kia Stonic 4 848 0,3%84 Volkswagen ID.3 4 791 0,3%85 Volvo XC60 II 4 677 0,3%86 Kia Rio IV 4 665 0,3%87 Seat Arona 4 533 0,3%88 Skoda Karoq 4 495 0,3%89 Seat Ateca 4 485 0,3%90 Audi Q3 4 481 0,3%91 Suzuki Vitara III 4 406 0,2%92 Bmw Série 3 4 265 0,2%93 Skoda Enyaq 4 212 0,2%94 Citroën C5 X 4 195 0,2%95 Hyundai Kona II 4 063 0,2%96 Suzuki Ignis 3 993 0,2%97 Hyundai Bayon 3 971 0,2%98 Volkswagen ID.4 3 911 0,2%99 Skoda Kodiaq 3 855 0,2%100 Bmw iX1 3 788 0,2%: PFA/AAA Data