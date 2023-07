Une cohabitation de plus en plus difficile entre les différents types d'usagers de la route

Partage de la route, un climat qui se dégrade. En cause : incivilités, peur et stress

Lea interrogé les Français afin de connaitre leurDes évolutions majeures ressortent de l'édition 2023 du baromètre sur la cohabitation multimodale: seulement 45% des Français ont une bonne perception du partage de la route.- Leset plus globalement les Engins de Déplacement Personnels Motorisés (EDPM) sont pointés du doigt.- Lest une source de danger importante pour les autres types d'usagers de la route.Moins d'1 Français sur 2 (45%) de plus de 15 ans a une perception positive de la cohabitation entre les différents types d'usagers de la route.Spontanément, les Français expliquent cette difficile cohabitation par le non-respect du code de la route (20%) mais aussi par une mauvaise entente entre les usagers (14%).Cette dégradation est visible auprès des jeunes de 18 à 24 ans pourtant davantage promoteurs des solutions de mobilité alternatives à la voiture (63% ont une perception positive).Dans l'agglomération Parisienne, les usagers sont particulièrement pessimistes : 62% des habitants ont une perception négative de la cohabitation contre 55% pour la population globale.2/3 des Français interrogés se déclarent également défavorables à la trottinette électrique en libre-service.Les utilisateurs d' Engins de Déplacement Personnels Motorisés (EDPM) (76% ; notamment les trottinettes électriques) ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs (71%) et de vélos / vélos à assistance électrique (58%) sont pointés du doigt quant à leur manque de civisme sur la route.Les piétons se sentent également incommodés par les Engins de Déplacement Personnels Motorisés (EDPM). Ils citent la circulation des engins sur le trottoir (57%).Les voitures sont également perçues comme un danger: l'inattention des automobilistes impacte les usagers plus vulnérables (première ou deuxième cause de dangers perçue pour les cyclistes, 2 roues-motorisés, Engins de Déplacement Personnels Motorisés (EDPM) et piétons).Parallèlement, les Français pensent que le stress des automobilistes augmente en raison de la multitude d'usagers en particulier les Engins de Déplacement Personnels Motorisés (EDPM) (83%), et principalement auprès des plus de 65 ans (90%).sont ainsi déplorés.« Les résultats de cette deuxième édition du baromètre consacré au partage de la route montrent un climat qui se dégrade entre les usagers des différentes mobilités. La perception globale de la cohabitation des véhicules perd 5 points en un an avec 45% seulement des usagers qui ont une bonne perception du partage de la route. Incivilités, stress et peur gagnent du terrain. Le partage de la route reste un enjeu important de sécurité routière. » explique Nicolas Tetart, responsable Prévention Routière d'Allianz France.: Baromètre Allianz France-CSA 2023Précisions méthodologiques :Enquête Online menée du 7 au 25 avril 2023 auprès d'un échantillon représentatif de 2 016 français âgés de 15 ans et plus (méthode des quotas).Image by Mircea - All in collections from Pixabay