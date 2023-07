Près de la moitié des automobilistes ne géreraient pas eux-mêmes une crevaison sur le bord de la route

Un sondage commandé par le fabricant international de pneus Apollo Tyres révèle que53 % d'entre eux affirment qu'ils utiliseraient le pneu de secours ou la trousse de gonflage fournis avec le véhicule.et8 % des 1 000 automobilistes interrogés ont déclaré ne pas savoir si leur véhicule était équipé d'une roue de secours ou d'une trousse de gonflage d'urgence.Les jeunes automobilistes sont plus susceptibles d'appeler un membre de leur famille, un ami ou un collègue pour obtenir de l'aide en cas de crevaison : 32 % des personnes âgées de 25 à 34 ans feraient un tel appel, contre 16 % de celles âgées de 55 à 64 ans.Les femmes sont moins susceptibles de gérer une crevaison elles-mêmes pour poursuivre leur route. 44 % d'entre elles affirment qu'elles tenteraient d'utiliser un pneu de secours ou une trousse de gonflage contre 74 % des hommes.Yves Pouliquen, Group Head of Sales and Marketing chez Apollo Tyres, souligne : « Dans certaines situations, il peut être impossible pour un automobiliste en détresse de communiquer pour obtenir de l'aide en cas de crevaison. Il est donc important qu'il ait les connaissances et l'équipement nécessaires pour poursuivre sa route. Notre sondage suggère que les jeunes conducteurs sont moins enclins à s'attaquer à une crevaison eux-mêmes. Il pourrait donc être pertinent de fournir des conseils à tous ceux qui apprennent à conduire et de faire tester ces connaissances dans le cadre de la procédure d'évaluation. »: sondage commandé par Apollo Tyres