Seulement un pour cent des Français ne roule qu'en voiture électrique en 2022

L' ADEME a réalisé en 2022 uneL'étude Les Français et les véhicules électriques de l'ADEME montre queSiLe profil des propriétaires de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables:de l'enseignement supérieur, résidant enet dans de. A noter: ils ne sont que 23% à habiter dans une Zone à Faibles Emissions (ZFE).Lesdominent le marché des véhicules électriques.Seuls 13% des véhicules électriques ont été achetés d'occasion (24% pour les véhicules hybrides rechargeables et 64% pour les véhicules thermiques).Le, alors que celui des véhicules thermiques est de 12 655 euros. L'écart de prix est du simple au double entre la voiture électrique et le véhicule thermique.Les propriétaires de véhicules électriquesLes véhicules électriques(55%). A comparer à un taux de 83% pour les véhicules thermiques.Pour les trajets de longue distance, les propriétaires de véhicules électriques ont moins recours à leur véhicule.Parmi les futurs acquéreurs de véhicules électriques,Le budget moyen prévu pour l'achat d'un véhicule électrique est de 21 568 euros (13 479 euros pour un véhicule thermique et 19 595 euros pour une voiture hybride rechargeable).Les sujets du prix, de l'autonomie des batteries et de la disponibilité des bornes de recharge sont les premiers freins pour les personnes qui souhaitent acquérir une voiture mais excluent les véhicules électriques.Seuls 21 % des Français pensent que les véhicules électriques ont une empreinte environnementale inférieure à celles des véhicules thermiques.Seuls 31 % des Français que recharger un véhicule électrique coutera moins cher que de faire un plein d'essence dans les années à venir.Seuls 15 % des Français considèrent que leur territoire est suffisamment couvert en bornes de recharge (45 % des Français pensent que la couverture est beaucoup trop faible).85% des Français interrogés considèrent que les véhicules électriques ne sont pas accessibles pour eux.Si le prix des véhicules électriques venaient à baisser au niveau des véhicules thermiques, près de la moitié des Français qui excluent le véhicule électrique seraient susceptibles de changer d'avis.L'autonomie moyenne demandée par les Français pour rouler en véhicule électrique est de 561 km.La durée de recharge maximale tolérée par les Français pour rouler en véhicule électrique est d'une heure.65% des sondés craignent que la fin de la commercialisation des véhicules thermiques en 2035 creuse encore les inégalités sociales et territoriales, avec une partie de la population qui, n'ayant pas accès aux véhicules électriques, se retrouve très limitée dans ses capacités de déplacements.Les attentes des Français pour être convaincus par la voiture électrique:Un prix d'achat plus proche de celui d'un véhicule thermiqueUne autonomie plus grande des batteries (561 km minimum)Une meilleure couverture du territoire en bornes de rechargeUne durée de recharge maximale d'une heure, idéalement de 30 minutes: étude "Perception et les attendus des Français à l'égard des véhicules électriques" de l'ADEME réalisée en 2022.: enquête réalisée en ligne par L'ObSoCo sur le panel Respondi / Bilendi du 26 octobre au 14 novembre 2022.L'étude a été conduite sur la base d'un échantillon de 3 017 personnes (échantillon principal de 2 702 personnes représentatif de la population de France métropolitaine âgées de 18 à 75 ans et un suréchantillonnage auprès de 315 propriétaires de véhicules électriques ou hybrides rechargeables).Image par Gerd Altmann de Pixabay