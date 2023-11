Les automobilistes Français ne sont pas prêts à passer à la voiture électrique en 2023

L'étude 2023 « Les Français, le pouvoir d'achat et l'impact sur les achats automobiles » menée par BVA pour AutoJM en Octobre 2023 met en lumière des données significatives concernantMalgré les aides visant à développer la mobilité électrique,dans le contexte actuel.Près d'un Français sur cinq (18%) pense qu'il peut être intéressant d'acheter un véhicule électrique dans le contexte actuel, une opinion plus marquée chez les cadres et les jeunes.(38%).L'étude pointe un attrait non négligeable pour les véhicules électriques chinois chez ceux qui ont un projet d'achat automobile électrique.Quand ils sont potentiellement acheteurs d'un véhicule et intéressés par le véhicule électrique, les Français concernés expriment une(71%) à l'si le véhicule est moins cher.L'opinion des acheteurs potentiels d'un véhicule électrique vis-à-vis du véhicule électrique chinois (71%) est bien plus affirmée que celle de l'ensemble des Français (38%).Un accueil réservé aux zones ZFE dans les grandes villesL'instauration des ZFE (la ZFE du Grand Paris n'autorisera à partir de 2030 que la circulation des véhicules électriques dans le Grand Paris), suscite l'interrogation d'une majorité de Français : 51% des Français pensent que c'est une mauvaise chose.L'instauration dans les grandes villes de zones ZFE est perçue comme une contrainte significative pour les habitants et les personnes de passage.33% des Français pensent que c'est plutôt une bonne chose, car cela limite la circulation automobile et la pollution en ville.: Etude BVA pour AutoJM d'Octobre 2023 « Les Français, le pouvoir d'achat et l'impact sur les achats automobiles » menée auprès d'un échantillon représentatif de la population française: Etude réalisée par Internet auprès de 1000 Français âgés de 18 ans et plus, du 20 au 21 septembre 2023. La représentativité de l'échantillon a été réalisée grâce à la méthode des quotas appliqués aux variables de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de région et de catégorie d'agglomération.Image par Wolfgang Eckert de Pixabay