Quelles sont les priorités des Français pour l'achat de leur prochain véhicule d'occasion ?

: Quelles sont les priorités des Français ?La Centrale dévoile les priorités et les préférences des automobilistes français pour leur prochain véhicule, grâce à une étude menée par Kantar auprès de 1 000 participants. L'enquête met en lumière l'attractivité des véhicules d'occasion pour leurs atouts économiques et pratiques.70% des français ont un budget de moins de 20 000 euros pour leur achat automobile Près de la moitié des sondés (49 %) privilégieraient l' achat d'un véhicule neuf à budget équivalent, tandis que 44 % optent pour un véhicule d'occasion , et 7 % restent agnostiques quant au choix d'un véhicule neuf ou d'occasion.La majorité des acheteurs restent dans une optique de dépenses raisonnables et compatibles avec le marché de l'occasion : 70 % des répondants envisagent un budget de moins de 20 000 euros, 25 % entre 20 000 et 30 000 euros, et 5 % sont prêts à dépasser les 30 000 euros.LA GAMME DU VÉHICULEL'occasion : un choix pratique, économique et immédiatement disponible.Les principaux avantages cités pour l' achat d'un véhicule d'occasion incluent un prix d' achat plus bas (77 %), la possibilité d'accéder à des modèles plus haut de gamme pour un budget similaire à un véhicule neuf (38 %), et l'absence de délai de livraison (33 %).Le prix, critère d'achat prioritaire.Au-delà du prix, les acheteurs se concentrent sur l'état général du véhicule (62 %), le kilométrage (49 %) et la consommation de carburant (47 %).Un intérêt grandissant pour les véhicules hybrides et électriques d'occasion.Bien que 12 % et 25 % des sondés se disent respectivement très intéressés et intéressés par les véhicules électriques d'occasion, l'attrait pour les véhicules hybrides demeure plus important, avec 37 % d'intéressés et 17% de très intéressés.: La Centrale: étude menée par Kantar auprès de 1 000 participants pour La CentraleImage by Anrita from Pixabay