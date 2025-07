Les Français sont-ils prêts à? Alors que les grandes métropoles se lancent dans des projets de piétonnisation et de restriction de la circulation, le débat surprend de l'ampleur.L'opinion publique semble divisée.La question de la mobilité urbaine pourrait devenir un champ de bataille politique lors des prochaines élections municipales de 2026.Une enquête, réalisée par Mon Avis Citoyen, livre des résultats sans appel : 72% des Français s'opposent à l'interdiction des voitures en centre-ville.Derrière cette majorité se cachent des préoccupations structurantes sur l'accessibilité, l'économie locale et l'équité sociale.Les résultats de l'enquête sont frappants : 72% des répondants se déclarent contre l'interdiction des voitures en centre-ville. À l'inverse, 26% des répondants sont favorables à l'interdiction des voitures en centre-ville. 2% des répondants n'ont pas d'opinion sur la question.1.: De nombreux répondants soulignent que la voiture est essentielle pour accéder aux commerces en centre-ville, en particulier pour ceux vivant dans des zones rurales ou des villes moyennes ;2.: La peur que l'interdiction des voitures n'affecte l'activité économique des centres-villes est particulièrement forte, notamment chez les commerçants et artisans ;3.: Les transports en commun, souvent jugés insuffisants dans les villes moyennes ou rurales, sont cités comme un obstacle majeur à la mise en place d'une interdiction des voitures.L'enquête met en évidence les préoccupations des citoyens sur les mobilités, l'écologie et l'économie locale. Parmi les principaux thèmes évoqués par les répondants, on trouve :• Le respect des(24% des réponses), notamment pour ceux qui estiment que l'interdiction des voitures constitue une atteinte à la liberté de circulation ;• Les(23%), avec une forte demande pour des transports en commun plus fréquents et plus accessibles, notamment dans les zones rurales ;• L'(18%), où l'inquiétude quant à l'accessibilité des centres-villes et la concurrence des commerces en ligne s'intensifie ;• La(10%), où la réduction de la pollution est perçue comme une priorité, mais souvent sous condition d'une mobilité alternative fiable.: enquête sur la place de la voiture en centre-ville réalisée par Mon Avis Citoyen (entreprise française de civic -tech).: enquête réalisée auprès de 10 004 répondants issus de 386 communes réparties sur tout le territoire français. Les données ont été collectées en ligne entre 2022 et 2025, offrant une photographie précise de l'évolution des opinions.Photo scene-de-rue-d-automne-avec-tables-de-cafe-en-plein-air-33165663 de Tatsuo Nakamura sur Pexels