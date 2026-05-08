La Volkswagen Golf GTI Edition 50 bat le record au tour sur la Nordschleife pour un modèle de série à transmission avant

La Volkswagen Golf GTI Edition 50
établit une nouvelle référence dans le segment des voitures compactes
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Le modèle anniversaire développant 239 kW (325 ch) signe un record au tour sur la Boucle nord du Nürburgring dans la catégorie des modèles de série à transmission avant
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Au volant de la Volkswagen Golf
GTI Edition 50, Benjamin Leuchter, pilote de course et pilote d'essai Volkswagen
, a bouclé les 20,832 km de la la Nordschleife en 7:44,523 minutes
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Au cœur de la région allemande de l'Eiffel, le tour le plus rapide de la Golf GTI Edition 50 a été bouclé dans de bonnes conditions météorologiques. Moteur développant 239 kW (325 ch), accélération de 0 à 100 km/h en 5,3 secondes, vitesse de pointe de 270 km/h : le modèle est taillé pour le circuit. Un essieu avant avec jambes de force MacPherson et un essieu arrière à 4 bras de suspension forment la structure de base du châssis. Le châssis du modèle anniversaire est abaissé de 15 mm par rapport à la configuration de base. Le châssis à réglage adaptatif DCC est fourni de série. Pour une conduite plus sportive, Volkswagen propose le pack GTI Performance pour la Golf GTI Edition 50. Disponible en option, il inclut notamment un châssis surbaissé de 5 mm supplémentaires, un système d'échappement R Performance ultraléger, un silencieux arrière en titane et des pneus Bridgestone semi-slick « Potenza Race » en taille 235 montés sur des jantes forgées en alliage léger de 19 pouces. La Golf GTI de série la plus rapide de l'histoire était équipée de ce pack Performance sur le circuit du Nürburgring pour établir son record.
Benjamin Leuchter connaît la Golf GTI Edition 50 dans les moindres détails. La Boucle nord n'a également plus de secrets pour lui. « La Boucle nord est unique par le tracé de ses courbes, la configuration diversifiée des différentes portions du circuit, mais aussi les bosses qui jalonnent le parcours, contraignant parfois la voiture à faire des bonds », explique Benjamin Leuchter. « La GTI a été à la hauteur de toutes les exigences du circuit. Avec sa formidable puissance, son comportement neutre sur la chaussée, elle surmonte les irrégularités du circuit avec brio. Pour moi, la Golf GTI Edition 50 est bien plus qu'un modèle anniversaire : elle montre que le segment des compactes peut aussi offrir des performances de haut niveau, en alliant expertise technique, passion automobile et 50 ans d'histoire GTI. »
Avec ce record du tour de la Boucle nord du Nürburgring, la Golf GTI Edition 50 démontre toute l'étendue de ses qualités et s'impose comme la Golf GTI de série la plus puissante et la plus dynamique jamais construite.
Avec son moteur de 239 kW (325 ch), la déclinaison du cinquantenaire du modèle constitue la Golf GTI la plus puissante, avec la dynamique de conduite la plus précise, dans l'histoire des Golf GTI de série.
Le temps au tour réalisé sur la Boucle nord du Nürburgring constitue également un record tous modèles de série Volkswagen confondus.