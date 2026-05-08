71 pour cent des conducteurs de voitures électriques partent en vacances sans limite

Les électro-automobilistes Français ont levé le pied sur leurs doutes sur la voiture électrique
À l'heure des ponts du mois de mai et des premiers grands départs de l'année, la mobilité électrique s'inscrit plus que jamais dans les usages d'autant plus dans un contexte de hausse des prix
des carburants à la pompe.
Le spécialiste du paiement de la mobilité autoroutière en France et en Europe Bip&Go a interrogé ses abonnés conducteurs
de véhicules électriques
sur leur vécu des longs trajets.
Les résultats de l'étude sur le rapport des conducteurs électriques aux longs trajets bousculent les idées reçues :
- 71% des conducteurs électriques n'ont aucune limite pour leurs départs en vacances
- 81% chargent leur véhicule à 100% la veille du départ, preuve d'une organisation désormais bien rodée
- 59% font de la pause recharge un moment de détente, contre seulement 12% qui la subissent encore
Rituels de départ, gestion des pauses recharge, idées reçues et nouvelles habitudes : l'étude révèle des électro-automobilistes désormais confiants, ayant dépassé leurs appréhensions initiales.
Un éclairage sur une pratique de l'électrique qui s'ancre durablement.Des conducteurs expérimentés, des trajets pleinement assumés
Le sondage montre que plus de la moitié des conducteurs abonnés Bip&Go conduisent un véhicule électrique
depuis plus de 2 ans : 20% depuis 2 à 3 ans, et plus d'un sur trois (37%) roule en électrique depuis plus de 3 ans. Cette expérience se reflète dans leur rapport aux longs trajets : 31% les jugent aujourd'hui plus organisés et mieux anticipés qu'avant leur passage à l'électrique, tandis que 25% les trouvent plus reposants, grâce à des pauses intégrées et maîtrisées dans leur rythme de voyage.
Ce sentiment de maîtrise se traduit dans leur choix de déplacement : 63% n'hésitent pas à partir en week-end, quelle que soit la distance, et 71% déclarent n'avoir aucune limite pour leurs départs en vacances.De la préparation du départ à la pause recharge : une nouvelle organisation du voyage
Le passage à la voiture électrique
a profondément fait évoluer l'organisation des longs trajets. Avant le départ, les réflexes sont bien installés : 81% des conducteurs chargent leur véhicule à 100% la veille, près de la moitié (49%) repèrent les points de recharge en amont, et 39% vérifient leurs moyens de paiement (carte de recharge, carte de paiement, badge télépéage, etc.).
Sur la route, la pause recharge, longtemps perçue comme une contrainte, change de statut et s'intègre pleinement au voyage. 59% des conducteurs en font un moment de détente, contre 12% qui subissent encore l'attente de la recharge.L'anxiété de l'autonomie en net recul, les idées reçues largement démenties
Si 31% des conducteurs évoquent encore une légère appréhension lorsque l'autonomie du véhicule diminue, la majorité adopte désormais une posture sereine : 25% se montrent simplement vigilants et 25% déclarent ne ressentir aucun stress particulier, grâce à une anticipation intégrée en amont des trajets.
Ce recul de l'inquiétude s'inscrit dans un mouvement plus large de démystification de la mobilité électrique. Les idées reçues comme “recharger prend du temps”, “l'autonomie est insuffisante” ou encore “on ne peut plus partir loin”, sont contredites par l'expérience vécue des conducteurs.
La principale surprise après le passage à l'électrique ne concerne d'ailleurs pas ces contraintes supposées, mais bien l'agrément de conduite : pour 39% des répondants, c'est le silence et le confort qui transforment leur expérience de voyage, tandis que 34% souligne que le temps de recharge s'avère finalement moins contraignant que prévu.Des attentes ciblées sur l'infrastructure et la technologie
Si la confiance est désormais installée, les conducteurs électriques expriment des attentes précises pour rendre leurs longs trajets pleinement sereins. 48% citent en priorité une meilleure autonomie des véhicules, 37% souhaitent davantage de bornes de recharge rapide sur les grands axes, et 33% appellent à la mise en place d'un système de paiement universel permettant d'accéder à l'ensemble du réseau sans multiplier les abonnements ni les applications.
Sur le terrain, certains irritants persistent et restent bien identifiés : 30% des sondés évoquent l'occupation des emplacements de recharge par des véhicules non électriques, tandis que 25% pointent la nécessité de recourir à plusieurs applications pour accéder aux bornes.
Ces points de friction traduisent moins une remise en cause de l'électrique qu'une attente claire d'accélération sur les infrastructures et la standardisation des usages.Source
: Étude Bip&Go Les conducteurs électriques partent en vacances sans limite (et l'assument)Méthodologie
: Étude réalisée auprès d'un échantillon de 558 clients Bip&Go, dispensé par questionnaire en ligne du mardi 14 avril au mardi 28 avril 2026.