Le Porsche Taycan Turbo GT équipé du Kit Manthey établit un record sur la Nordschleife en 06:55,533 minutes

Le Porsche Taycan Turbo GT équipé du Kit Manthey
établit un nouveau record dans la catégorie « Véhicules électriques haut de gamme » sur la Nordschleife en 06:55,533 minutes
. Le précédent record dans la catégorie est battu de neuf secondes.
Grâce au Kit Manthey, Lars Kern, pilote d'essai Porsche
, a établi un record le 15 avril 2026 dans la catégorie des véhicules électriques haut de gamme au volant d'un Taycan Turbo GT équipé du pack Weissach, avec un temps de 06:55,533 minutes sur la boucle nord du Nürburgring. D'importantes optimisations aérodynamiques permettent de multiplier par plus de trois la force d'appui par rapport au modèle de série. La suspension et le système de transmission ont également été optimisés : avec 600 kW, la puissance du système est supérieure de 20 kW à celle du modèle de série. Le gain de puissance de dix secondes en mode « Attack » atteint jusqu'à 130 kW.
Le record du tour sur la Nürburgring-Nordschleife souligne les qualités dynamiques du Kit Manthey. Avec le pilote de développement Porsche Lars Kern au volant, une GT électrique équipée du Kit Manthey a bouclé les 20 832 km du circuit de l'Eifel en 06:55,533 minutes. Parallèlement, Lars Kern a battu de douze secondes son propre record, établi en octobre 2023 au volant d'un Taycan Turbo GT équipé du pack Weissach.
Un huissier présent sur place a certifié le temps au tour.«Le Kit Manthey fait du Taycan Turbo GT équipé du pack Weissach l'outil de piste ultime. Sur la Nordschleife, on sent à quel point la voiture offre davantage de stabilité et d'assurance dans les sections rapides et lors des freinages »
, explique Lars Kern. « Grâce à une aérodynamique considérablement améliorée, à des pneus dont les performances ont encore été optimisées et à une puissance Overboost plus élevée, disponible d'une simple pression sur un bouton, nous avons pu battre les meilleurs temps enregistrés jusqu'à présent. »
Dans la section située entre les virages Lauda-Links et Bergwerk, le pilote d'essai a roulé 14 km/h plus vite que lors de son précédent record.« Notre objectif était d'améliorer encore les performances déjà exceptionnelles du Taycan Turbo GT pour une utilisation sur circuit »
explique Christian Müller, Chef de Projet technique dédié aux versions spéciales du Taycan chez Porsche. « En collaboration avec les experts de Manthey, nous avons notamment optimisé l'aérodynamique et la suspension, ainsi que la combinaison roues/pneumatiques pour des performances maximales sur circuit. »
Le Kit Manthey offre une force d'appui aérodynamique accrue, un système de transmission plus puissant et une suspension modifiée. Les systèmes de dynamique de conduite ont été recalibrés et sont adaptés aux jantes en alliage léger développées pour le Kit Manthey, équipées de pneus spécial circuit (Pirelli P Zero Trofeo RS). Le Kit Manthey a été développé en étroite collaboration entre le centre de développement Porsche de Weissach et les ingénieurs Manthey de Meuspath.
Une mise à jour aérodynamique complète, qui multiplie par plus de trois la force d'appui par rapport au véhicule de série, est au cœur des modifications. À 200 km/h, la force d'appui totale passe de 95 à 310 kilogrammes. Et à la vitesse maximale, portée de 305 à 310 km/h, le Taycan Turbo GT équipé du Kit Manthey génère environ 740 kilogrammes de force d'appui totale. Cela permet d'atteindre des vitesses plus élevées en virage et garantit une stabilité optimale du véhicule.
Parmi les principaux composants aérodynamiques figurent un aileron arrière doté de plaques d'extrémité élargies, un diffuseur avant optimisé, un diffuseur arrière haute performance doté d'ailettes allongées, ainsi que des déflecteurs agrandis sur le soubassement. Des disques aérodynamiques en carbone placés sur les roues arrière améliorent également l'efficacité aérodynamique. Les réglages de l'aileron arrière et du diffuseur avant permettent de choisir entre une configuration à faible ou fort appui aérodynamique pour le circuit.
Le Kit Manthey comprend également des modifications au niveau de la motorisation : des optimisations de la batterie haute tension, du calculateur et des onduleurs à impulsions augmentent le courant de décharge maximal en conduite de 1 100 à 1 300 ampères. La puissance augmente de 20 kW pour atteindre 600 kW, tandis que le couple maximal lors de l'utilisation du Launch Control passe à 1 270 Nm (soit 30 Nm de plus). Lorsque le conducteur active le mode Attack, une puissance supplémentaire temporaire pouvant atteindre 130 kW est disponible. La puissance sur dix secondes augmente temporairement à 730 kW, au lieu de 700 kW.
Le pack haute performance comprend également des jantes en aluminium forgé de 21 pouces optimisées et conçues selon le design Manthey. Malgré leurs dimensions plus importantes, elles sont plus légères que les jantes de série. Avec les boulons de roue en titane, qui réduisent davantage les masses non suspendues, elles pèsent au total plus de trois kilogrammes de moins que les jantes optimisées en termes de poids du Taycan Turbo GT équipé du pack Weissach. Des pneus Performance spécifiques sont montés de série. Des pneus de circuit homologués pour la route sont disponibles en option ; ils sont plus larges de quatre centimètres à l'avant et de trois centimètres à l'arrière par rapport à la Turbo GT.
L'agilité, l'adhérence en virage et la précision de la direction sont améliorés par un réglage de la dynamique de conduite spécialement développé du système Porsche Active Ride, de la direction des essieux avant et arrière et de la transmission intégrale. Le système de freinage, doté de disques plus grands (440 millimètres à l'avant, 410 millimètres à l'arrière) et de plaquettes de frein haute performance, offre une puissance de freinage plus efficace.
Visuellement, des éléments en carbone apparent soulignent le caractère sportif du véhicule. Il s'agit des prises d'air supérieures et inférieures des passages de roues, des élargisseurs de passages de roues avant et arrière, des jupes latérales élargies et de l'aileron arrière. Le Kit de performance Manthey s'inscrit dans l'approche Porsche Intelligent Performance visant à optimiser le potentiel dynamique latéral et longitudinal.