Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto
La Tribune Auto
Un attrait limité de la motorisation électrique pour les conducteurs de deux roues

Un attrait limité de la motorisation électrique pour les conducteurs de deux roues

Un attrait limité de la motorisation électrique pour les conducteurs de deux roues

Un attrait limité de la motorisation électrique pour les conducteurs de deux roues

L'étude 2026 du Baromètre Assurances de BPCE L'Observatoire consacré aux deux-roues met en lumière l'attrait limité pour la motorisation électrique des conducteurs de deux-roues.

Malgré la conscience écologique déclarée par les conducteurs de deux-roues dans la sixième édition du Baromètre Assurances de BPCE L'Observatoire consacré aux deux-roues, l'attrait pour la motorisation électrique reste limité, avec seulement 33% des conducteurs de deux roues envisageant l'achat d'un modèle électrique au cours des cinq prochaines années.

Ce désintérêt marqué s'explique par plusieurs obstacles majeurs qui retardent la transition vers l'électromobilité pour une large majorité de conducteurs de deux-roues:

- Le prix d'achat est l'obstacle numéro un, cité par 26% des conducteurs de deux roues
- La faible endurance des batteries inquiète (25%) les conducteurs de deux roues, particulièrement les seniors (43%)
- L'absence de sensations caractéristiques comme le bruit ou les vibrations est un argument de rejet pour 20% des sondés
- 18% remettent en cause le caractère réellement écologique des deux-roues électriques
- Le manque de bornes de recharge dans l'espace public est une préoccupation pour 15% des conducteurs de deux-roues

Source: Sixième édition du « Baromètre Assurances de BPCE L'Observatoire » L'Observatoire consacré aux deux-roues

Méthodologie: Etude réalisée avec Toluna - Harris Interactive. Enquête réalisée en ligne du 11 au 19 mars auprès d'un échantillon de 1 045 personnes représentatif des utilisateurs de deux roues motorisés (moto ou scooter) au moins une fois par mois. Méthodes des quotas appliquées aux variables suivantes: âge, catégories socioprofessionnelles, région et fréquence d'utilisation du deux roues motorisés.

Photo moto-elegante-a-la-borne-de-recharge-electrique-33523678 de Mahmut Yilmaz sur Pexels

Eric Houguet, écrit le 04/06/2026

Sur le même thème

Rechercher sur le site

VOTRE CREDIT AUTO MOINS CHER

Simulez le financement de votre voiture neuve ou d'occasion

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

VOTRE ASSURANCE AUTO MOINS CHERE

Jusqu'à 357 € d'économies sur votre devis assurance auto

Lexique automobile

Certains termes automobiles vous échappent. Nous vous aidons avec notre lexique à y voir plus clair.

Consultez le lexique automobile

Icon newsletterNewsletter

Ne manquez rien de l’actualité automobile en vous inscrivant gratuitement à notre newsletter.

Je m'abonne

Shopping

Nous avons sélectionné pour vous des prestataires : concessionnaires, revendeurs, banquiers, radars…

Contactez nos partenaires
Reportage : actualites - Retrouvez toutes les nouveautés automobile