Un attrait limité de la motorisation électrique pour les conducteurs de deux roues

L'étude 2026 du Baromètre Assurances de BPCE L'Observatoire consacré aux deux-roues met en lumière l'attrait limité pour la motorisation électrique des conducteurs de deux-roues
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Malgré la conscience écologique déclarée par les conducteurs de deux-roues dans la sixième édition du Baromètre Assurances de BPCE L'Observatoire consacré aux deux-roues, l'attrait pour la motorisation électrique reste limité, avec seulement 33% des conducteurs de deux roues envisageant l'achat
d'un modèle électrique au cours des cinq prochaines années.
Ce désintérêt marqué
s'explique par plusieurs obstacles majeurs qui retardent la transition vers l'électromobilité pour une large majorité de conducteurs de deux-roues:
- Le prix d'achat
est l'obstacle numéro un, cité par 26% des conducteurs de deux roues
- La faible endurance
des batteries inquiète (25%) les conducteurs de deux roues, particulièrement les seniors (43%)
- L'absence de sensations caractéristiques
comme le bruit ou les vibrations est un argument de rejet pour 20% des sondés
- 18% remettent en cause le caractère réellement écologique des deux-roues électriques
- Le manque de bornes de recharge
dans l'espace
public est une préoccupation pour 15% des conducteurs de deux-rouesSource
: Sixième édition du « Baromètre Assurances de BPCE L'Observatoire » L'Observatoire consacré aux deux-rouesMéthodologie
: Etude réalisée avec Toluna - Harris Interactive. Enquête réalisée en ligne du 11 au 19 mars auprès d'un échantillon de 1 045 personnes représentatif des utilisateurs de deux roues motorisés (moto ou scooter) au moins une fois par mois. Méthodes des quotas appliquées aux variables suivantes: âge, catégories socioprofessionnelles, région et fréquence d'utilisation du deux roues motorisés.
Photo moto-elegante-a-la-borne-de-recharge-electrique-33523678 de Mahmut Yilmaz sur Pexels