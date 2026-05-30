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Toyota, Audi et Peugeot sont les marques automobiles préférées des Français en 2026

Toyota, Audi et Peugeot sont les marques automobiles préférées des Français en 2026

Toyota, Audi et Peugeot sont les marques automobiles préférées des Français en 2026

Toyota, Audi et Peugeot sont les marques automobiles préférées des Français en 2026

Toyota marque automobile préférée des Français en 2026

Toyota se hisse à la première place de l'étude France Auto Ranking 2026 de l'institut YouGov , qui analyse la perception des marques automobiles par les Français. Recueillies auprès d'un échantillon représentatif de 9 700 personnes, ces données évaluent entre autres, l'impression générale, la qualité perçue, le rapport qualité-prix, la réputation employeur, la satisfaction et la recommandation.

Toyota devance Audi, Peugeot, Renault et Volkswagen.

Seul constructeur automobile généraliste non européen présent dans le Top 5 toutes générations confondues (Génération Z : nés en 1997 ou après, Millennials : nés entre 1981 et 1996, Génération X : nés entre 1965 et 1980, Baby Boomers : nés avant 1964), Toyota figure également parmi les marques ayant le plus progressé en termes d'image sur un an. La marque s'impose ainsi comme l'une des plus dynamiques en 2026 dans les projets d'achat, se classant à la troisième place des marques automobiles les plus envisagées auprès des acheteurs de véhicule neuf, ce qui en fait la première non européenne du classement, devant plusieurs constructeurs nationaux.

L'étude met en lumière l'importance stratégique de l'hybride, aujourd'hui motorisation la plus envisagée par les futurs acheteurs de véhicule neuf selon YouGov; un choix en phase avec le positionnement pionnier et le leadership de Toyota dans ce domaine depuis plus de 30 ans.

La motorisation hybride est envisagée par 40 % des répondants français susceptibles d'envisager l'achat d'une voiture neuve au cours des 12 prochains mois, devant les motorisations essence (34 %), électrique (33 %), hybride rechargeable (23 %) et Diesel (21 %). Pour être qualifiés comme susceptibles d'envisager l'achat d'une voiture neuve au cours des 12 prochains mois, les répondants devaient avoir répondu « Acheter une voiture neuve » à la question « Quelles activités ?envisagez-vous de réaliser au cours des 12 prochains mois ? ».

L'étude reflète également l'image très positive dont bénéficie Toyota auprès des Français. Une reconnaissance qui s'appuie sur les fondamentaux de la marque (attention constante portée aux clients, exigence de fiabilité reconnue, contribution de son réseau de concessionnaires) mais aussi sur son ancrage industriel en France, illustré par la production de la Yaris Cross à Valenciennes (TMMF).

Classement Marque Index score (net)
     
1 Toyota 23.6
2 Audi 23.1
3 Peugeot 23.0
4 Renault 22.6
5 Volkswagen 22.3
6 BMW 21.9
7 Mercedes-Benz 21.8
8 Porsche 16.8
9 Citroën 14.6
10 Ferrari 14.4

Source: étude France Auto Ranking 2026 institut YouGov

Méthodologie: Données récoltées entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026 via les outils de suivi en continu YouGov BrandIndex et YouGov Profiles, auprès d'un échantillon représentatif de la population nationale française âgée de 18 ans et plus

Eric Houguet, écrit le 30/05/2026

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