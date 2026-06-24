La sixième édition du baromètre Ipsos « Les addictions et leurs conséquences chez les jeunes »
de Juin 2026 réalisé pour la Macif confirme l'ampleur du phénomène du protoxyde d'azote: plus d'un jeune sur dix (12%) déclare avoir déjà consommé du protoxyde d'azote, et parmi les consommateurs réguliers, 43% ont déjà conduit après en avoir inhalé. Un quart d'entre eux rapportent avoir eu un accident de la route sous l'emprise de ce « gaz hilarant », en voiture
, à vélo ou à trottinette. Ces chiffres viennent confirmer, à quelques semaines d'intervalle, le constat dressé par le gouvernement dans son projet de loi contre la délinquance et la criminalité organisée, qui prévoit de créer un délit spécifique de conduite sous emprise du protoxyde d'azote. Conduite sous protoxyde d'azote : des chiffres qui ne laissent aucun doute
Le baromètre, mené en ligne du 23 avril au 15 mai 2026 auprès de 3 500
jeunes de 16 à 30 ans, dresse un constat sans appel sur le lien entre consommation
de protoxyde d'azote et prise de risque au volant. La moitié des consommateurs réguliers déclare avoir déjà eu au moins une perte de contrôle après en avoir consommé. Un quart rapporte un accident de la route sous emprise. « Il y a une véritable perte de contrôle avec ce produit »
, confirme à France Inter Marie-Pierre Janvrin, responsable de la prévention à la Macif.
Un constat qui rejoint les conclusions de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière
(ONISR), qui pointait déjà 3 260 morts sur les routes en 2025, en hausse de 2,1% par rapport à 2024, et qui désigne le protoxyde d'azote comme l'un des facteurs aggravants de cette hausse.
Une étude de l'association 40 millions d'automobilistes a montré que la consommation de protoxyde d'azote multiplie par trois le temps de réaction des conducteurs
: vertiges, désorientation, perte de réflexes sont autant de facteurs qui augmentent considérablement le risque d'accident, sans laisser de trace détectable lors d'un contrôle classique.
Le baromètre Ipsos réalisé pour la Macif confirme également un paradoxe préoccupant : si 80% des jeunes savent que le protoxyde d'azote peut affecter leur capacité à conduire, 32% des consommateurs estiment qu'une consommation occasionnelle ne présente aucun danger. Face à ces constats, 85% des jeunes se disent favorables à un durcissement de la législation, un signal fort qui rejoint les annonces
du gouvernement.Un dispositif de détection du protoxyde d'azote dans l'air expiré
La société française Olythe a développé OCIN2O, un dispositif de détection du protoxyde d'azote dans l'air expiré, comparable dans son usage à un éthylotest. Grâce à une technologie infrarouge non dispersive (NDIR), le capteur cible directement la molécule de N2O en une minute et jusqu'à 4 heures après inhalation (dans une fenêtre compatible avec une approche de dépistage routier), y compris à de faibles concentrations
L'analyse de l'air expiré présente un double avantage : elle est non invasive et immédiatement exploitable lors d'un contrôle routier. « C'est un échantillon simple à prélever, facile à utiliser pour les forces de l'ordre, et surtout adapté à une substance qui disparaît vite de l'organisme », explique Guillaume Nesa. Compact et portatif, OCIN2O a été pensé pour une utilisation opérationnelle sur le terrain, là où les chiffres du baromètre montrent que l'urgence se joue avant tout au bord de la route.Une détection possible de la consommation de protoxyde d'azote
La solution de détection d'Olythe repose sur des bases scientifiques solides. Contrairement à certaines idées reçues, encore largement répandues, le protoxyde d'azote est détectable après consommation. La littérature scientifique et les données toxicologiques montrent que le N2O peut être mesuré dans l'air expiré, mais aussi détecté dans le sang, avec une cinétique d'élimination offrant une fenêtre de détection exploitable.
Une étude récente publiée dans Forensic Science International (Jiménez et al., 2025) démontre notamment que le protoxyde d'azote reste détectable dans l'air expiré jusqu'à 90 minutes après inhalation, avec des concentrations mesurables. Des travaux antérieurs en anesthésie (Einarsson et al., 1993) confirment également une élimination pulmonaire progressive et quantifiable. Ces résultats sont corroborés par les résultats préliminaires d'une étude de l'Université d'Aarhus (Danemark), qui établit que des traces de protoxyde d'azote restent détectables dans l'air expiré jusqu'à 4 heures après la consommation. La solution développée par Olythe a été testée par des forces de l'ordre en Belgique et au Danemark, avec des retours jugés positifs, démontrant que des outils concrets existent pour rendre enfin visible un danger encore largement sous-estimé au volant.L'absence de solution de dépistage officiellement reconnue limite les capacités d'action des forces de l'ordre
À ce jour, l'absence de solution de dépistage officiellement reconnue limite les capacités d'action des forces de l'ordre. Le délit de conduite sous emprise du protoxyde d'azote, annoncé par le gouvernement, risque de se heurter à des difficultés concrètes d'application sans outil opérationnel pour le constater. Pour Olythe, l'enjeu dépasse l'innovation technologique : il s'agit d'assurer la cohérence entre législation et contrôle routier. « Rendre délictueuse la conduite sous protoxyde d'azote serait un grand pas en avant. Mais sans outil de dépistage reconnu, on laisse les forces de l'ordre démunies face à un quart de jeunes qui ont déjà eu un accident sous emprise », souligne Guillaume Nesa.
Face à ce fléau qui continue de faire des victimes sur les routes, la question n'est plus seulement de légiférer, mais de rendre les futures lois applicables. Sans dépistage fiable, le protoxyde d'azote continuera d'échapper aux contrôles routiers et de faire des victimes sur la route.Sources
: Olythe (entreprise spécialisée dans l'analyse de l'air expiré)
Sixième édition du baromètre Ipsos « Les addictions et leurs conséquences chez les jeunes » de Juin 2026 réalisé pour la MacifRappel méthodologique
: L'étude a été réalisée en ligne du 23 avril au 15 mai 2026 auprès de 3500 personnes âgées de 16 à 30 ans, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de cette tranche d'âge (en termes de genre, d'âge, de CSP et de régions). L'échantillon a été raisonné pour bénéficier d'effectifs minimums dans les différentes régions. A l'issue du terrain, chacune d'elle a été remise à son poids réel au moment du traitement des données.