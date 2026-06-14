Vacances d'été 2026 : inflation, carburants, budget, vacances… les Français contraints d'arbitrer

Les vacances d'été sont importantes pour les Français… mais elles ne sont plus intouchables. Sous l'effet du retour des tensions sur le pouvoir d'achat et de la hausse des prix des carburants, les arbitrages se multiplient : départs annulés, destinations modifiées, séjours raccourcis, dépenses limitées. C'est ce que révèle la 6e édition du baromètre OpinionWay pour Point S (« Sondage OpinionWay pour Point S ») consacré aux départs en vacances des Français.Les vacances ne sont plus “sacrées”
Premier enseignement marquant du baromètre OpinionWay pour Point S: seuls 50% des Français déclarent que “les vacances restent un moment sacré” et prévoient de partir cet été. Il s'agit du niveau le plus bas enregistré depuis la création du baromètre OpinionWay pour Point S il y a six ans.Le contexte économique pèse lourdement sur les intentions de départ :
- près d'1 Français sur 10 (9%) a déjà renoncé à partir en vacances faute de budget
- 21% ne savent toujours pas s'ils partiront cet été en vacancesParmi les indécis :
- 8% expliquent que leur décision dépendra directement de l'évolution des prix du carburantLa hausse du prix des carburants est un frein majeur aux vacancesL'étude met en évidence l'impact massif des prix des carburants sur les comportements :
- 47% des Français déclarent que la hausse des carburants aura un impact sur leurs vacances
- 18% vont changer de destination
- 12% vont réduire la durée de leur séjour
- 17% pourraient renoncer totalement à partirLes familles avec enfants apparaissent particulièrement exposées :
- 61% des foyers avec enfants disent que la hausse des carburants influencera leurs vacances« Le poids du contexte économique est extrêmement fort cette année. Les Français continuent de vouloir partir, mais nous observons vraiment pour la première année à quel point les vacances sont une véritable variable d'ajustement budgétaire pour les ménages français »
souligne Frédéric Micheau, Directeur Général Adjoint d'OpinionWay.La voiture reste le mode de transport des vacances dominant… mais le modèle évolue
Malgré les tensions sur les carburants, la voiture reste le mode de transport privilégié des vacances :
- 63% des Français comptent partir en voiture
dont 56% avec leur véhicule individuel« Ce chiffre est un vrai témoin de ce que nous vivons au quotidien chez Point S. Il confirme que, malgré les débats sur les mobilités, la voiture reste le moyen de transport jugé le plus pratique et le plus adapté aux réalités des vacances familiales, c'est pourquoi les Français restent attachés à leur voiture »
explique Lionel Haberlé, directeur marketing et communication de Point S.Les principales raisons évoquées :
- 78% : la praticité
- 59% : le trajet est difficilement réalisable autrement
- 33% : le coût
Mais ce chiffre masque une évolution de fond importante : le recours à la voiture pour les vacances recule progressivement depuis six ans, passant de 79% en 2020 à 63% en 2026. « Nous observons également qu'aucune alternative ne prend réellement le relais de la voiture. L'avion se stabilise à 15% et le train progresse peu. Sans substitut, ces résultats sont le témoin de Français qui partent moins en vacances »
explique Frédéric Micheau, Directeur Général Adjoint d'OpinionWay.La transition du thermique vers l'hybride s'accélère
Si la voiture thermique reste ultra-majoritaire pour les départs en vacances, 79% utiliseront encore un véhicule essence ou diesel, la progression des motorisations hybrides devient significative : 20% envisagent de partir avec un véhicule hybride ou électrique, soit une hausse de 3 points en un an.« Nous observons avec ce baromètre qu'une transition progressive des usages est engagée dans les mobilités avec l'amorce d'un transfert du thermique vers l'hybride sur le long terme. En 3 ans la voiture thermique perd 8 points tandis que l'hybride et l'électrique gagne 8 points »
souligne Lionel Haberlé, directeur marketing et communication de Point S.Le réflexe de préparation du véhicule avant les grands départs recule nettement
L'étude révèle également un phénomène préoccupant : les réflexes de préparation du véhicule avant les grands départs reculent nettement.
En un an :
- la vérification des pneus chute de 8 points
- la vérification du niveau d'huile recule de 6 points
- la préparation globale du véhicule baisse de 4 points
Pourtant, la sécurité reste essentielle à l'approche des grands départs estivaux.« Dans un contexte budgétaire tendu, certains automobilistes semblent reporter ou limiter certaines vérifications d'entretien. C'est un point de vigilance important à l'approche des vacances »
, explique Lionel Haberlé, directeur marketing et communication de Point S qui rappelle l'importance pour la sécurité de tous, de bien entretenir son véhicule.Des français sous pression budgétaire
Les arbitrages financiers apparaissent dans les intentions de dépenses :
- 35% des Français pensent dépenser moins pendant leurs vacances que l'an dernier
- 20% pensent dépenser davantage« Ce baromètre cette année est particulièrement marquant. Il témoigne d'un grand retour des préoccupations financières des Français au premier plan et des arbitrages forts qui seront réalisés cet été »
témoigne Frédéric Micheau, Directeur Général Adjoint d'OpinionWay.Source
: Étude OpinionWay pour Point S de Mai 2026Méthodologie
: Étude OpinionWay pour Point S réalisée auprès d'un échantillon représentatif de Français, interrogés du 22 au 25 mai 2026 selon la méthode des quotas.
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