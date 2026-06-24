Deux tiers des Français estiment qu'il est possible de voyager en voiture électrique

À l'approche des vacances d'été, les longs trajets constituent un enjeu clé pour la voiture électrique. Longtemps frein déclaré à son adoption, la question de l'autonomie semble moins inquiéter les Français.



Pour la troisième année consécutive, l'enquête Alphabet France mesure l'évolution du regard porté par les Français sur la capacité des véhicules électriques à répondre aux besoins des longs trajets. Alors qu'ils n'étaient que 51 % en 2024 et 52 % en 2025, ils sont désormais plus de deux tiers (67%) à penser qu'il est possible d'effectuer leur trajet vers leur lieu de vacances en voiture électrique.



Selon l'enquête, 67 % des Français estiment qu'il est possible d'effectuer leur trajet vers leur lieu de vacances en voiture électrique.



Parmi eux, 19 % considèrent même que c'est possible « sans problème », et 48% pensent que c'est possible « mais avec des contraintes ».



Une confiance plus marquée des jeunes générations envers la voiture électrique



L'étude met en évidence des écarts générationnels marqués dans la capacité des véhicules électriques à répondre aux besoins des départs en vacances :



- 75 % des 18-24 ans estiment qu'il est possible d'effectuer leur trajet vers leur lieu de vacances en voiture électrique, dont 29 % « sans problème », soit le niveau le plus élevé parmi toutes les tranches d'âge.



- 76 % des 25-34 ans partagent également cet avis, dont 28 % estiment que ce trajet peut s'effectuer « sans problème ».



- Du côté des 35-44 ans, 67 % pensent qu'il est possible d'effectuer leur trajet de vacances en véhicule électrique, dont 25 % estiment pouvoir le réaliser « sans problème ».



- Les 45-54 ans sont 69 % à partager cet avis, dont 18 % « sans problème », traduisant un niveau de confiance plus modéré que celui des générations plus jeunes.



- Les catégories les plus âgées semblent plus réservées : 63 % des 55-64 ans considèrent le trajet réalisable, dont 11 % « sans problème », tandis que cette proportion atteint 59 % chez les 65 ans et plus, dont 9 % « sans problème ».



Les résultats témoignent d'une adhésion progressive à la mobilité électrique par l'ensemble des générations. Si les plus jeunes sont les plus convaincus de la capacité des véhicules électriques à répondre aux besoins des trajets longue distance, la progression observée dans toutes les classes d'âge suggère une confiance croissante envers les véhicules électriques. Cette évolution s'explique notamment par les progrès réalisés par les constructeurs automobiles en matière d'autonomie et de recharge rapide et le développement des infrastructures de recharge. Ces avancées rendent les trajets longue distance plus accessibles et contribuent à faire évoluer positivement les perceptions des conducteurs.



Des écarts selon la taille des agglomérations



L'étude révèle des différences de perception selon la taille des communes de résidence :



- 71 % des habitants des villes de plus de 100 000 habitants estiment qu'il est possible d'effectuer leur trajet vers leur lieu de vacances en voiture électrique, dont 21 % « sans problème ».

- Ce niveau descend à 66 % dans les villes de 20 000 à 100 000 habitants, dont 17 % « sans problème ».

- Dans les communes de moins de 20 000 habitants, 62 % des répondants considèrent ces trajets possibles, dont 15 % « sans problème ».



Si les habitants des grandes agglomérations restent les plus nombreux à juger ces trajets réalisables en véhicule électrique, la progression observée dans les communes de moins de 20 000 habitants témoigne d'une diffusion progressive de la mobilité électrique sur l'ensemble du territoire, à mesure que les infrastructures de recharge se développent et que les usages se démocratisent.



Des différences régionales relativement limitées



L'étude met également en évidence des écarts modérés selon les régions :



La région parisienne se distingue positivement avec 74 % des répondants qui estiment qu'il est possible d'effectuer leur trajet vers leur lieu de vacances en voiture électrique, dont 28 % « sans problème ».

Le Sud-Ouest affiche un niveau de confiance élevé, avec 68 % des répondants jugeant ces trajets possibles, dont 26 % « sans problème ».

Les niveaux observés restent relativement proches dans les autres régions : 65 % dans le Sud-Est, 65 % dans le Nord-Ouest et 64 % dans le Nord-Est.



Si certaines différences persistent, l'ensemble des régions enregistre une progression par rapport aux précédentes éditions de l'étude. Cette convergence traduit une diffusion progressive de la mobilité électrique et une meilleure appropriation de ses usages par les Français, quel que soit leur territoire de résidence.



Vers une évolution durable des perceptions



Pour la troisième année consécutive, cette enquête met en évidence une hausse de l'adhésion à la voiture électrique pour les trajets longue distance. Alors que 51 % des Français estimaient possible d'effectuer leur trajet vers leur lieu de vacances en véhicule électrique en 2024, puis 52 % en 2025, ils sont 67 % en 2026. Si certaines différences persistent, l'ensemble des régions enregistre une progression par rapport aux précédentes éditions de l'étude. Cette convergence traduit une diffusion progressive de la mobilité électrique et une meilleure appropriation de ses usages par les Français, quel que soit leur territoire de résidence.



Cette évolution accompagne les progrès réalisés ces dernières années en matière d'autonomie des véhicules, le développement des infrastructures de recharge et une meilleure connaissance des contraintes réelles liées aux trajets longue distance.



Source : Enquête Alphabet France sur la capacité des véhicules électriques à répondre aux besoins des longs trajets



Méthodologie: Enquête réalisée par l'institut d'études YouGov pour Alphabet France. L'enquête à été réalisée sur 1 002 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France, du 20 au 21 mai 2026. Toutes les données ici présentées sont de YouGov France, sauf mention contraire.



Photo 33661082 de Mohamed B. sur Pexels