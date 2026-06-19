Les jeunes sont les plus dépendants de la voiture pour accéder aux vacances qu'ils projettent

À quelques semaines de la ruée estivale vers les destinations de vacances, 78 % des Français prévoient de partir en voyage cet été, selon une étude de Enterprise Mobility (fournisseur de solutions de mobilité) réalisée par OpinionWay.
Une question en apparence anodine divise les vacanciers : quand les vacances commencent-elles vraiment ? Pour 45 % des Français, la réponse est claire : dès qu'ils ferment la porte de leur domicile. Bien avant d'arriver à destination (27 %), et même bien avant de prendre l'autoroute (11 %). C'est l'une des principales conclusions de l'étude qui révèle également les sources d'irritation du voyage.
Plus largement, l'étude met en évidence le rôle déterminant de la voiture
dans l'expérience estivale.
-78% des Français ont prévu de voyager
cet été (92% chez les 18-34 ans)
- 53% jugent qu'il n'est pas nécessaire d'aller à l'étranger pour découvrir des paysages variés
- 45% estiment que leurs vacances commencent dès qu'ils ferment la porte de leur domicile
- 41% des Français ont déjà renoncé à une activité de vacances faute de voiture (68% chez les 18-34 ans)
- 23% des parents désignent le choix de la place dans la voiture comme une source de tension
- 25% des parents désignent le choix de la musique dans la voiture comme une source de tension78% des Français partent cet été et leurs vacances commencent plus tôt qu'on ne le croit
Cet été, près de huit Français sur dix (78%) ont prévu de voyager. Les vacances s'inscrivent d'abord dans un cadre intime : 32% partiront en couple sans enfants, 24% en famille avec enfants. Les départs en solo (12%) et entre amis (8%) sont plus minoritaires.
Les jeunes générations confirment leur appétit pour le voyage : 92% des 18-34 ans comptent partir cet été, en couple (28%), en famille (22%) ou entre amis (22%).
L'étude révèle une perception très nette du moment où les vacances commencent réellement. Pour 45% des Français, c'est dès qu'ils quittent leur domicile, soit près du double de ceux qui estiment qu'elles ne débutent qu'une fois arrivés à destination (27%), suivi de :
- prendre la route (11%)
- quitter leur ville (10%)
- ouvrir ses valises (7%)
Le départ, et non l'arrivée, constitue la véritable bascule dans le temps des vacances.Sans voiture, des pans entiers de vacances disparaissent, surtout pour les jeunes
Au-delà du trajet, la voiture s'impose comme un élément structurant de l'expérience estivale. Son absence pousse une part importante de Français à renoncer à des activités essentielles.
Sans voiture, 41 % ont déjà dû renoncer à visiter une région et ses villages environnants, 41 % ont dû renoncer à une plus grande flexibilité dans leurs déplacements (63 % chez les 25-24 ans), et 27 % se sont retrouvés à plusieurs reprises dans l'impossibilité de se rendre dans des zones rurales, des régions côtières ou à la plage.
Plus d'un tiers a également renoncé à des vacances itinérantes (36%), aux besoins du quotidien comme les courses (36%), ou encore à rendre visite
à des proches dans un lieu isolé (35%).
Le constat est encore plus net chez les moins de 35 ans, pour qui la voiture est véritablement synonyme de liberté. Dans cette tranche d'âge, 68% ont déjà renoncé à accéder à des lieux ruraux ou côtiers faute de véhicule, 63% à visiter une région et 61% à des vacances itinérantes. Loin du cliché d'une génération désintéressée par l'automobile
, les jeunes apparaissent au contraire comme les plus dépendants de la voiture pour accéder aux vacances qu'ils projettent.« Cette étude confirme que, pour de nombreux Français, les vacances débutent dès qu'ils franchissent le seuil de leur domicile. Bien plus qu'un simple moyen de transport, la voiture demeure un symbole de liberté, d'autonomie et de découverte, offrant l'accès à une diversité d'expériences et de destinations. Elle illustre également l'attachement profond des Français à leur territoire, dans un contexte où le tourisme de proximité et l'exploration des richesses locales répondent pleinement aux aspirations estivales. Cette dynamique s'inscrit également dans une vision d'une mobilité toujours plus vertueuse, en favorisant l'accès au véhicule le plus adapté à chaque usage et en accompagnant la transition vers des solutions de déplacement plus sobres. C'est une réalité que nous observons chaque jour sur le terrain et qui guide le développement de notre réseau à travers toute la France : permettre à chacun, quels que soient son point de départ et ses projets de voyage, de disposer du véhicule le mieux adapté à ses besoins, au bon moment. »
souligne Guirec Grand-Clément, Directeur Général Enterprise Mobility France.Sur la route, les vrais déclencheurs de tension ne sont pas toujours ceux qu'on croit !
Si le départ marque l'entrée dans les vacances, le trajet reste fortement associé à des sources de tension. Les embouteillages s'imposent comme le premier irritant pour trois quarts des Français (75%). Loin derrière, les erreurs d'itinéraire ou de guidage (qu'il s'agisse du GPS ou d'indications erronées du copilote) arrivent en deuxième position (44%).
Plus révélateur, des frictions plus intimes émergent à l'intérieur de l'habitacle :
- la fréquence des pauses (22%)
- le choix de la musique (18%)
- le choix de la place dans la voiture (17%)
Ces tensions s'intensifient nettement chez les parents : près d'un sur quatre (23%) cite la place dans la voiture comme une source de tension (la « bataille de la banquette arrière ») et un sur quatre (25%) le choix de la musique. Autant de petits irritants qui dessinent la sociologie très concrète de la voiture familiale en route vers les vacances.La France, destination plébiscitée pour ses paysages et son rapport qualité-prix
La France conserve de solides atouts pour les vacances d'été des Français. Plus d'un Français sur deux (53%) estime qu'il n'est pas nécessaire d'aller à l'étranger pour découvrir des paysages variés.
Se distingue ensuite :
- la possibilité de faire des économies arrive en deuxième position (37%)
- les habitudes de vacances en France (32%)
- la facilité liée à la langue (30%)
La proximité avec la famille (18%) et l'accès au réseau de transports multimodal (17%) sont des motivations plus secondaires.
L'étude met également en évidence un clivage générationnel intéressant : les 50 ans et plus sont les plus grands défenseurs des paysages français (60% jugent inutile d'aller à l'étranger, contre 39% des moins de 35 ans), tandis que les jeunes générations sont plus de moitié à privilégier la France pour des raisons économiques (50% des moins de 35 ans, contre 33% des 35 ans et plus). Au total, la France apparaît comme une destination qui conjugue diversité des paysages, simplicité d'organisation et maîtrise du budget.
L'étude confirme une évolution de fond : la voiture s'inscrit pleinement dans l'expérience des vacances
, et non plus seulement dans leur logistique.Source
: « Sondage OpinionWay réalisé pour Enterprise Mobility »
Méthodologie de l'étude:
Étude réalisée par OpinionWay pour Enterprise Mobility auprès d'un échantillon de 1 028 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, catégorie d'agglomération et région de résidence). Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto
-administré en ligne (système CAWI) les 27 et 28 mai 2026.
Photo nature-ensoleille-soleil-vacances-4173092 de Gustavo Fring sur Pexels