A l'occasion
du défilé du 14 juillet 2026, la DS N°7 Élysée
entre dans le parc automobile
de la Présidence de la République française.
Ambassadrice du savoir-faire français, la DS N°7 Élysée perpétue une histoire d'excellence qui unit DS Automobiles
et la Présidence de la République française depuis plus de soixante ans.
Véritable bureau mobile sécurisé
pour répondre aux exigences de la fonction présidentielle, la DS N°7 Élysée combine confort à travers un châssis rallongé, une suspension oléopneumatique et des aménagements dédiés, à un haut niveau de sécurité assuré par un blindage intégral.
Depuis les débuts de la Ve République, les DS ou SM accompagnent les moments marquants de l'histoire de France. De la DS 19 du Général de Gaulle aux grandes berlines
présidentielles réalisées par Chapron, jusqu'aux modèles plus récents, cette collaboration historique incarne l'excellence du savoir-faire français au plus haut niveau de l'État.
DS Automobiles
écrit un nouveau chapitre de cette relation avec la DS N°7 Élysée, Dotée d'une motorisation électrique, d'un blindage spécifique et d'un habitacle repensé, cette création exclusive constitue un outil de mobilité et de travail au service du Chef de l'État.Une transformation unique réalisée pour la Présidence de la République française
La DS N°7 Élysée est dotée d'un blindage intégral répondant au cahier des charges de la Présidence de la République française. Son empattement allongé de 25 centimètres, comparativement à une DS N°7 de série, offre un espace
arrière plus généreux. Cette transformation est associée à une adaptation complète des trains roulants qui intègrent une suspension oléopneumatique garantissant le meilleur équilibre entre confort, tenue de route et robustesse. Les amortisseurs qui l'équipent ont été développés et mis au point en France.
Parmi les éléments distinctifs du véhicule présidentiel, figurent également les aménagements requis sur une voiture
présidentielle :
- des porte-fanion amovibles ;
- des signalisations lumineuses spécifiques ;
- des équipements
de sécurité embarqués à bord.Un espace de travail et de représentation mobile
La DS N°7 Élysée a été conçue comme un bureau mobile adapté aux exigences de la fonction présidentielle française.
L'aménagement arrière a été entièrement repensé afin de répondre aux usages du Chef de l'État française.
Les vitres arrière latérales disposent d'une fonction de réglage de surteintage offrant une plage d'intensité adaptée aux différentes situations d'usage du véhicule.Une vitrine du savoir-faire industriel français
La DS N°7 Élysée est également l'expression d'une filière industrielle française mobilisée autour d'un projet présidentiel.
Son développement et sa transformation ont fait appel à des compétences réparties sur l'ensemble du territoire national : blindage et aménagement du véhicule en Bretagne chez Centigon, batterie fabriquée dans les Hauts-de-France chez ACC, moteurs électriques fabriqués dans le Grand-Est, suspensions développées en Occitanie ou encore système audio développé et réalisé en région Auvergne-Rhône-Alpes.
À travers la DS N°7 Élysée, DS Automobiles met en avant l'excellence technologique et industrielle française.