Les conducteurs se montrent dans l'ensemble plutôt confiants en matière d'entretien automobile

Le comparateur mondial et site de réservation de location de voitures
DiscoverCars a interrogé des conducteurs
pour savoir qui sait distinguer ses plaquettes de frein de ses disques de frein.
L'enquête révèle également des différences dans les expériences des conducteurs à travers le monde, les Français se montrant les moins confiants dans certains domaines, et les plus confiants dans d'autres.
- Globalement, les conducteurs de 62 ans et plus sont plus confiants et mieux informés.
- Les répondants français ont évalué leur confiance au garage à 3,8 sur 5, soit l'avant-dernier score de l'enquête.
- 9 % des répondants français déclarent ne pas savoir effectuer les tâches d'entretien courantes, soit le deuxième pourcentage le plus élevé au monde.
- La France affiche le pourcentage le plus élevé de conducteurs effectuant toujours une vérification de sécurité avant un long trajet (73 %).
- La France affiche le deuxième pourcentage moyen le plus élevé de conducteurs capables d'identifier chaque voyant du tableau de bord (91 %).
L'enquête de DiscoverCars montre qu'en matière d'entretien automobile
, certaines tâches sont plus abordables que d'autres. 91 % des répondants déclarent savoir vérifier la pression et l'usure des pneus, suivis de 90 % qui se disent capables de contrôler les niveaux de liquides. Seuls 5 % avouent ne pas savoir par où commencer face aux tâches proposées par le comparateur mondial de location de voitures DiscoverCars.
Si le changement des ampoules de voiture
est la tâche la moins maîtrisée dans le monde, avec 66 % de conducteurs à l'aise pour le faire, 82 % des conducteurs français déclarent savoir s'en charger, soit le pourcentage le plus élevé de tous les pays. En revanche, 9 % des répondants en France ont indiqué ne savoir effectuer aucune des tâches listées par DiscoverCars, le deuxième pourcentage le plus élevé de tous les pays, derrière l'Italie et ses 13 %.
Savez-vous ce que signifient tous les voyants du tableau de bord, ou vous faut-il un peu de temps pour les déchiffrer ? 83 % des conducteurs dans le monde déclarent connaître la signification de chaque symbole, tandis que 16 % avouent n'en connaître que « certains ». Seul 1 % affirme n'en connaître aucun ! 91 % des conducteurs français déclarent tous les connaître, ce qui place la France au deuxième rang des pays ayant donné cette réponse, juste derrière la Suède et ses 93 %.
Que feriez-vous si l'un de ces voyants s'allumait soudainement pendant que vous roulez ? Près de la moitié des conducteurs (49 %) jouerait la sécurité en arrêtant immédiatement la voiture, tandis qu'environ un tiers (32 %) se renseignerait en route. Un peu plus d'un sur 10 appellerait un professionnel pour obtenir un conseil, soit 13 %, et 3 % continueraient de rouler pour s'en occuper plus tard. Les conducteurs français sont légèrement plus enclins que la moyenne à s'arrêter sur-le-champ, 60 % ayant donné cette réponse.
Tout le monde ne se sent pas parfaitement à l'aise au garage : l'expérience peut même être un peu intimidante. En moyenne, les conducteurs du monde entier ont toutefois évalué leur confiance à 4,2 sur 5. Les plus confiants de tous sont les 46-61 ans, les 30-45 ans se montrant un peu moins sûrs d'eux avec un score de 3,8. À l'image de la génération X, les baby-boomers de 62 ans et plus évaluent leur confiance à 4,2 sur 5.
En comparant les réponses des différents pays, la France obtient l'avant-dernier score, à 3,8 sur 5. La Suède et l'Espagne s'attribuent la note
la plus basse de toutes, avec 3,7 chacune. L'Irlande arrive en tête, ses conducteurs particulièrement confiants s'accordant une moyenne de 4,9 sur 5.
Lors d'un passage au garage, avez-vous parfois l'impression que le mécanicien et vous ne parlez tout simplement pas la même langue ? 13 % des conducteurs dans le monde déclarent « toujours » comprendre les explications des mécaniciens sur les réparations, tandis que 70 % les comprennent « généralement ». Mais 16 % estiment trouver « rarement » ces échanges clairs, et 2 % avouent ne « jamais » savoir de quoi il retourne ! 86 % des conducteurs de 62 ans et plus saisissent toujours ou généralement l'essentiel, suivis de 80 % des 46-61 ans et de 69 % des 30-45 ans. 77 % des conducteurs français déclarent comprendre « généralement » ou « toujours » ce que leur dit le mécanicien.
Faire réparer sa voiture peut coûter cher : 19 % des répondants avouent avoir reporté des réparations pour économiser. Les conducteurs de 62 ans et plus y sont moins enclins, seuls 17 % l'ayant fait. En France, 9 % des conducteurs déclarent avoir retardé des réparations, un pourcentage nettement inférieur à la moyenne. La Pologne (26 %) et le Royaume-Uni (25 %) sont les pays où les conducteurs sont les plus susceptibles de repousser des réparations par souci d'économie. À l'inverse, seuls 6 % des conducteurs en Irlande comme en Belgique l'ont déjà fait.
Le comparateur de location de voitures DiscoverCars a demandé aux conducteurs s'ils effectuent toujours une vérification de sécurité avant de prendre la route pour un long trajet. 58 % déclarent le faire systématiquement, tandis que 33 % le font de temps en temps. Seuls 9 % montent directement à bord en espérant que tout se passe bien. Les conducteurs français sont nettement plus enclins à vérifier à chaque fois, à 73 %.
L'enquête révèle que si les expériences varient à travers le monde, les conducteurs se montrent dans l'ensemble plutôt confiants en matière d'entretien automobile
. La majorité des répondants ont de bonnes habitudes au volant et font effectuer les réparations nécessaires sans trop tarder.
Aleksandrs Buraks, Directeur de la croissance chez DiscoverCars, commente :« Prendre soin de sa voiture peut s'avérer plutôt intimidant, en particulier pour ceux qui conduisent depuis moins longtemps. Notre enquête sur l'entretien automobile a révélé qu'avec l'âge, les conducteurs gagnent en confiance pour résoudre eux-mêmes les petits problèmes comme pour échanger avec les mécaniciens au garage. »« Nous avons également constaté des différences dans les réponses à travers le monde, les conducteurs français attribuant à leur confiance au garage l'avant-dernier score, soit 3,8 sur 5. La France affiche aussi le deuxième pourcentage le plus élevé de conducteurs déclarant ne pas savoir effectuer les tâches d'entretien courantes. En revanche, les conducteurs français se classent deuxièmes pour l'identification de tous les voyants de leur tableau de bord, 91 % affirmant les connaître tous. Si vous hésitez encore sur votre rapport à l'entretien automobile, pourquoi ne pas vous lancer et essayer ? Savoir prendre soin de sa voiture peut être très valorisant (et vous faire économiser un peu d'argent au passage) ! »Méthodologie
DiscoverCars a envoyé à ses clients une enquête sur le thème de l'entretien automobile afin de comprendre à quel point ils se sentent à l'aise pour effectuer des vérifications et résoudre les problèmes du quotidien. DiscoverCars a recueilli un total de 710 réponses. Pour comparer les réponses d'un pays à l'autre, DiscoverCars n'a retenu que les pays comptant plus de 15 répondants.
DiscoverCars n'a inclus que les répondants âgés de 30 ans et plus, car ils ont reçu moins de réponses de la part des conducteurs plus jeunes, en partie peut-être à cause des restrictions d'âge pour la location de voiture dans certains pays. DiscoverCars a constaté que les répondants étaient plus nombreux chez les hommes que chez les femmes. Source
: DiscoverCars (comparateur mondial et site de réservation de location de voitures)
Photo homme-personne-individu-voiture-8985618 de Artem Podrez sur Pexels