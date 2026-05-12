Un algorithme analyse l'état de santé des batteries des véhicules électriques d'occasion Byd

Les batteries haute tension
constituent le talon d'Achille des véhicules électriques
. La capacité des batteries de traction se dégradent dans le temps jusqu'à devenir inutilisables pour un usage automobile
.
La plupart des batteries haute tension sont aujourd'hui garanties durant 8 ans ou 160 000 kilomètres
. Byd
va plus loin avec une garantie constructeur de 8 ans ou 250 000 km
sur les batteries des véhicules électriques neufs.
Le constructeur automobile chinois accélère sur le marché des véhicules électriques d'occasion
en France.
Chaque véhicule électrique d'occasion passe un contrôle complet avec 100 points de vérification
.
Les batteries sont évaluées grâce à un algorithme breveté
et garanties avec un état de santé minimum de 90 % (SOH, State of Health)
.
Les véhicules électriques d'occasion certifiés (label Byd Certified) bénéficient des garanties constructeur de 6 ans ou 150 000 km sur le véhicule électrique
, 8 ans ou 250 000 km sur la batterie haute tension et 8 ans ou 150 000 km sur l'unité d'entrainement électrique, complétées par une assistante routière
paneuropéenne et des services connectés pendant 2 ans.
Dans un contexte de croissance du marché des véhicules électriques en France, cette garantie vise à développer et structurer la revente des véhicules électriques Byd
en retour de leasing au sein de son réseau de distribution.
Chaque véhicule électrique éligible au programme fait l'objet d'une sélection rigoureuse en amont, avant d'être soumis au contrôle. Seuls les véhicules ayant bénéficié exclusivement de réparations réalisées avec des pièces d'origine Byd peuvent prétendre à la certification. Ils doivent par ailleurs être âgés de moins de six ans, avoir parcouru moins de 150 000 kilomètres et présenter un historique d'entretien complet, sans incidents significatifs.
Une fois les critères d'éligibilité validés, chaque véhicule électrique est soumis à un examen approfondi réalisé par des techniciens formés aux standards de la marque chinoise. Le protocole comprend 100 points de contrôle couvrant l'éclairage, l'habitacle, les éléments extérieurs, le compartiment moteur, le châssis ainsi que le diagnostic électronique. Cette inspection est systématiquement complétée par un essai routier permettant de vérifier le comportement dynamique du véhicule électrique.
La certification garantit l'absence d'anomalie dans l'historique des réparations et des entretiens.
Cette méthodologie structurée porte une attention particulière aux composants stratégiques tels que la batterie.
Afin de garantir un niveau d'évaluation précis, Byd a développé un algorithme dédié à l'analyse de l'état de santé des batteries. Cet outil breveté exploite les données internes du véhicule électrique pour examiner la capacité réelle et les modes d'utilisation passés
, permettant d'établir un score objectif reflétant l'état général de la batterie de traction. Dans le cadre du label Byd Certified, seuls les véhicules présentant un score minimal de 90 % d'état de santé (State of Health) peuvent être certifiés.
Les véhicules électriques certifiés conservent l'intégralité des garanties constructeur, à savoir 6 ans ou 150 000 km sur le véhicule, 8 ans ou 250 000 kilomètres sur la batterie
, et 8 ans ou 150 000 km sur l'unité d'entrainement. Ces garanties sont complétées d'une assistance routière paneuropéenne disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant deux ans. Deux années supplémentaires de services connectés sont incluses afin d'assurer la continuité des fonctionnalités embarquées et de l'accès aux services du constructeur.
Dans le cadre d'un véhicule âgé de plus de cinq ans, une garantie supplémentaire d'au moins un an ou 20 000 kilomètres (selon la première échéance atteinte) vient s'ajouter.« Le développement de notre stratégie véhicules d'occasion est une étape essentielle pour structurer durablement notre offre en France et accompagner la rentabilité de notre réseau. Le marché du véhicule d'occasion joue un rôle de plus en plus important dans la transition vers les véhicules à énergies nouvelles, en permettant à davantage de clients d'accéder à la mobilité électrifiée. Avec le programme Byd Certified, nous souhaitons offrir la même sérénité qu'à l'achat d'un véhicule neuf, grâce à une garantie complète, des services connectés et un contrôle rigoureux de chaque véhicule. En tant que constructeur et fabricant de batteries, nous sommes particulièrement fiers de garantir un état de santé minimum de 90 % pour chaque batterie de véhicule certifié Byd.»
souligne Dorothée Bonassies, Directrice Générale de Byd France.
Les véhicules hybrides
rechargeables Byd bénéficient du même programme de certification et des mêmes garanties.