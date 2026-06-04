Une garantie batterie d'un an basée sur un diagnostic de la batterie haute tension des véhicules électriques

Les véhicules électriques d'occasion
sont pénalisés par les incertitudes autour de la capacité restante et de la durée de vie des batteries haute tension.
La batterie
est source de risque financier sur une voiture électrique
d'occasion
, la batterie représentant près d'un tiers du prix
de vente d'un véhicule électrique
neuf.
Le spécialiste du diagnostic des batteries pour véhicules électriques
et hybrides rechargeables Aviloo lance une garantie gratuite d'un an basée sur un diagnostic indépendant de la batterie.
La garantie batterie Aviloo crée un filet de sécurité financière sur le marché des véhicules électriques d'occasion pendant un an.
La garantie d'un an est basée sur des données objectives et indépendantes« La garantie de batterie Aviloo hisse le marché des véhicules électriques d'occasion à un niveau supérieur »
, déclare Marcus Berger, PDG d'Aviloo, qui ajoute : « Pour la première fois, nous posons les bases d'une garantie fondée exclusivement sur des. Cela renforce la confiance et permet de quantifier les risques. »
La garantie batterie d'un an Aviloo repose sur le test rapide indépendant de batteries de véhicules électriques Aviloo Flash qui permet d'émettre un certificat de batterie indépendant. Tandis que le certificat décrit l'état actuel de la batterie haute tension, la garantie batterie Aviloo d'un an offre une protection contre les défaillances
liées aux éventuels défauts de SoH, réduisant le risque financier pour les acheteurs pendant un an.
Pour chaque véhicule électrique, une limite individuelle de SoH est calculée et ne doit pas être dépassée à 20 000 kilomètres pendant la période de garantie d'un an.
La limite de SoH spécifique à chaque véhicule électrique testé est calculée individuellement à partir de la base de données d'Aviloo, la plus grande base de données de batteries au monde.
Pendant la période de garantie d'un an, les acheteurs de véhicules électriques d'occasion ont la possibilité d'effectuer un test Aviloo Flash. Si la batterie descend en dessous de la limite calculée pendant la période de garantie, ils recevront 3 000 euros d'indemnisation ainsi que le remboursement du coût
du test Flash.
Les concessionnaires automobiles
peuvent ainsi garantir à leurs clients des performances
fiables sur une période d'un an sans prendre de risques.Caractéristiques de la Garantie Batterie Aviloo:
durée: 1 an,
kilométrage 20 000 km,
indemnisation: 3 000 euros si la limite de SoH est dépassée