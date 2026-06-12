Un Dodge Charger Daytona de développement doté d'une batterie à électrolyte solide Factorial en test

Stellantis et Factorial franchissent une étape avec l'intégration de la technologie de batterie à électrolyte solide
avancée Fest (Factorial Electrolyte System Technology) dans un véhicule de développement Dodge
Charger Daytona et le lancement d'un programme d'essais
sur route destiné à valider ses performances
, sa sécurité et sa fiabilité dans des conditions réelles.
Le pack batterie s'appuie sur une architecture mécanique brevetée pour accueillir les cellules à électrolyte solide.
Cette étape marque la mise en circulation du premier véhicule du programme de développement en plusieurs étapes annoncé précédemment.« Le développement des batteries est un exercice d'équilibre. Il ne suffit pas d'optimiser un seul indicateur. Nous avons besoin d'un système capable d'apporter des bénéfices concrets dans un véhicule réel »
, a déclaré Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer de Stellantis. « Cette étape démontre que nous rapprochons les batteries à électrolyte solide de nos clients, avec la perspective d'une autonomie accrue, d'une recharge plus rapide et de coûts réduits. Tout aussi important, la compatibilité de Fest avec les procédés de fabrication des batteries lithium-ion constitue une voie clé pour son déploiement à grande échelle. »
En 2025, Stellantis et Factorial ont démontré des cellules Fest avec une densité énergétique de 375 Wh/kg, une recharge ultra-rapide de 15 % à 90 % en 18 minutes et une fiabilité éprouvée dans une plage de températures allant de moins 30 °C à plus 45 °C.
Le passage des résultats obtenus lors des essais de cellules à leur intégration dans un véhicule de développement a nécessité des solutions d'ingénierie avancées de la part des équipes de Stellantis et de Factorial. Les cellules à électrolyte solide Fest ont été intégrées dans un pack batterie existant grâce à une architecture mécanique brevetée conçue par Stellantis, afin d'exploiter pleinement le potentiel des cellules à électrolyte solide.
Les ingénieurs de Stellantis et de Factorial ont également adapté les systèmes de contrôle et la conception du pack batterie afin d'optimiser les performances des cellules tout en répondant aux exigences du secteur automobile
en matière de sécurité et fiabilité. Ces adaptations techniques sont essentielles pour garantir les performances des cellules dans toutes les conditions d'utilisation.
Cette étape d'intégration dans un véhicule de développement étant réalisée, Stellantis et Factorial ont lancé un programme d'essais sur route et de calibration. Le programme permettra d'ajuster et de vérifier les performances et la fiabilité du pack batterie dans différentes conditions de recharge et de conduite réelles, tout en validant la sécurité du véhicule.« Nous sommes profondément honorés de collaborer avec Stellantis, l'un des principaux constructeurs automobiles mondiaux, sur ce véhicule de développement basé sur la plateforme STLA Large »
, a déclaré Siyu Huang, CEO de Factorial. « Ce que nous avons construit ensemble, depuis la chimie des cellules jusqu'à l'architecture du pack batterie permettant des essais routiers en conditions réelles, illustre parfaitement le niveau de collaboration approfondie et intégrée qu'exige depuis toujours la technologie des batteries à électrolyte solide. Cette étape ne valide pas seulement Fest ; elle établit une nouvelle référence pour les performances que peuvent offrir les batteries à électrolyte solide répondant aux standards de l'automobile et contribue au développement des futurs véhicules conçus pour répondre à l'évolution des attentes des conducteurs. »
Cette étape constitue une avancée du programme de démonstration annoncé par Stellantis et Factorial, ainsi qu'un jalon dans le développement et l'industrialisation des batteries à électrolyte solide pour l'industrie automobile.