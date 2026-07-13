Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto
La Tribune Auto
La technologie de batterie SolidCore de MG introduite sur les futurs modèles Plug-in Hybrid plus

La technologie de batterie SolidCore de MG introduite sur les futurs modèles Plug-in Hybrid plus

La technologie de batterie SolidCore de MG introduite sur les futurs modèles Plug-in Hybrid plus

La technologie de batterie SolidCore de MG introduite sur les futurs modèles Plug-in Hybrid plus

La technologie de batterie SolidCore, récemment annoncée, sera introduite sur ses futurs modèles Plug-in Hybrid plus de MG.

Premier constructeur automobile à industrialiser la production de masse de batteries semi-solides (), MG a développé la technologie SolidCore pour améliorer l'efficacité, les capacités et l'ergonomie de ses motorisations Plug-in Hybrid plus de nouvelle génération.

Conçue autour d'une architecture semi-solide intégrant une structure spinelle en 3D, la batterie SolidCore de MG offre une efficacité de conversion d'énergie plus élevée et une réponse de puissance plus rapide que les batteries traditionnelles à électrolyte liquide.

Spécifiquement optimisée pour les applications Plug-in Hybrid plus, elle fournit une puissance plus linéaire, une meilleure stabilité de l'autonomie et des performances accrues, garantissant une expérience utilisateur encore supérieure à toutes les vitesses, dans tous les contextes de conduite et sous toutes les conditions climatiques.

En maintenant une puissance de sortie stable sur une large plage de fonctionnement, la technologie SolidCore de MG garantit des performances de véhicule constantes, indépendamment de la vitesse, du type de trajet ou de la température ambiante. Il en résulte une motorisation électrifiée hautement efficiente, offrant des performances prévisibles et reproductibles au quotidien, tout en améliorant l'efficacité globale du système Plug-in Hybrid plus.

Pour les conducteurs, cela se traduit par une plus grande confiance au volant. En réduisant l'impact des basses températures et de la décharge de la batterie sur les performances du véhicule, la technologie SolidCore permet de lever bon nombre des compromis traditionnellement associés aux véhicules hybrides rechargeables, offrant une expérience de conduite plus homogène et rassurante sur toute la plage d'utilisation du véhicule.

Les premiers modèles MG Plug-in Hybrid plus à être équipés de la technologie de batterie SolidCore seront trois SUV appartenant aux segments B, C et D, élargissant ainsi la gamme de véhicules électrifiés de nouvelle génération du constructeur.

Eric Houguet, écrit le 13/07/2026

Sur le même thème

Rechercher sur le site

VOTRE CREDIT AUTO MOINS CHER

Simulez le financement de votre voiture neuve ou d'occasion

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

VOTRE ASSURANCE AUTO MOINS CHERE

Jusqu'à 357 € d'économies sur votre devis assurance auto

Lexique automobile

Certains termes automobiles vous échappent. Nous vous aidons avec notre lexique à y voir plus clair.

Consultez le lexique automobile

Icon newsletterNewsletter

Ne manquez rien de l’actualité automobile en vous inscrivant gratuitement à notre newsletter.

Je m'abonne

Shopping

Nous avons sélectionné pour vous des prestataires : concessionnaires, revendeurs, banquiers, radars…

Contactez nos partenaires
Reportage : batterie - Tout savoir sur l'électrique Skoda