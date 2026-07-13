La technologie de batterie SolidCore de MG introduite sur les futurs modèles Plug-in Hybrid plus

La technologie de batterie SolidCore, récemment annoncée, sera introduite sur ses futurs modèles Plug-in Hybrid plus de MG.
Premier constructeur automobile
à industrialiser la production de masse de batteries semi-solides
(), MG a développé la technologie SolidCore pour améliorer l'efficacité, les capacités et l'ergonomie de ses motorisations Plug-in Hybrid plus de nouvelle génération.
Conçue autour d'une architecture semi-solide
intégrant une structure spinelle en 3D
, la batterie SolidCore de MG offre une efficacité de conversion d'énergie plus élevée et une réponse de puissance plus rapide que les batteries traditionnelles à électrolyte liquide.
Spécifiquement optimisée pour les applications Plug-in Hybrid plus, elle fournit une puissance plus linéaire, une meilleure stabilité de l'autonomie et des performances
accrues, garantissant une expérience utilisateur encore supérieure à toutes les vitesses, dans tous les contextes de conduite et sous toutes les conditions climatiques.
En maintenant une puissance de sortie stable sur une large plage de fonctionnement, la technologie SolidCore de MG garantit des performances de véhicule constantes, indépendamment de la vitesse, du type de trajet ou de la température ambiante. Il en résulte une motorisation électrifiée hautement efficiente, offrant des performances prévisibles et reproductibles au quotidien, tout en améliorant l'efficacité globale du système Plug-in Hybrid plus.
Pour les conducteurs
, cela se traduit par une plus grande confiance au volant. En réduisant l'impact des basses températures et de la décharge de la batterie sur les performances du véhicule, la technologie SolidCore permet de lever bon nombre des compromis traditionnellement associés aux véhicules hybrides
rechargeables, offrant une expérience de conduite plus homogène et rassurante sur toute la plage d'utilisation du véhicule.
Les premiers modèles MG Plug-in Hybrid plus à être équipés de la technologie de batterie SolidCore seront trois SUV
appartenant aux segments B, C et D, élargissant ainsi la gamme de véhicules électrifiés de nouvelle génération du constructeur.