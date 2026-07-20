Des batteries haute tension de véhicules électriques reconditionnées en solutions de stockage d'électricité

Les batteries de véhicules électriques représentent une ressource dont la valeur peut être prolongée bien au-delà de leur usage automobile
Chaque année, des milliers de batteries haute tension de véhicules électriques
arrivent en fin de première vie alors qu'elles conservent encore une partie importante de leur capacité.
Plutôt que de les recycler prématurément
, Battwoo (une cleantech française qui développe des systèmes de stockage stationnaire utilisant exclusivement des batteries de véhicules électriques requalifiées) leur offre une seconde vie
en les transformant en systèmes de stockage stationnaire
destinés aux entreprises.
La startup française conçoit des armoires permettant de stocker l'électricité produite par des installations photovoltaïques, de réduire les coûts énergétiques, de sécuriser l'alimentation électrique des sites industriels et tertiaires ou encore de lisser les pics de consommation
.
Une approche qui s'inscrit dans une logique d'économie circulaire tout en réduisant l'empreinte carbone du stockage d'énergie.
Faire de la seconde vie des batteries haute tension de véhicules électriques reconditionnées le nouveau standard du stockage d'énergieLe développement du photovoltaïque s'accompagne d'un enjeu majeur : comment valoriser l'électricité produite lorsqu'elle n'est pas immédiatement consommée ?
Pour répondre à cette problématique, la cleantech française Battwoo développe des systèmes de stockage stationnaire (BESS) utilisant exclusivement des batteries de véhicules électriques requalifiées. L'objectif est de prolonger de 15 à 30 années supplémentaires la durée de vie de batteries qui auraient autrement été orientées vers le recyclage, tout en proposant une alternative plus durable et plus compétitive aux batteries neuves. Une solution unique pour réduire la facture énergétique des entreprises
Les armoires Battwoo s'intègrent sur des installations photovoltaïques existantes ainsi que dans des projets neufs.
Grâce au logiciel de pilotage développé par la startup, les armoires permettent notamment de :
- maximiser l'autoconsommation de l'énergie solaire produite sur site ;
- réduire les pics de puissance afin de diminuer les coûts ;
- stocker l'électricité pendant les heures creuses pour la restituer lors des heures pleines ;
- assurer une alimentation de secours des équipements
critiques en cas de coupure ;
- participer aux mécanismes de flexibilité du réseau électrique ;
- demain, valoriser les fluctuations des marchés de l'électricité.Des réalisations concrètes sur le terrain
Contrairement à la majorité des solutions de stockage commercialisées en Europe, largement dépendantes d'une fabrication asiatique, les armoires Battwoo sont conçues par une entreprise française et fabriquées dans un atelier situé à Madrid.
Quelques mois après ses premiers développements commerciaux, la cleantech française Battwoo démontre la pertinence de son modèle avec plusieurs projets de référence.
Parmi eux, un club de padel des Hauts-de-France (59) a choisi la solution Battwoo afin de stocker l'énergie produite par une centrale photovoltaïque de 250 kWc. L'installation de 350 kWh (56 modules de batteries soit l'équivalent de 5 voitures
) permet d'alimenter les terrains éclairés en soirée et de valoriser les surplus de production solaire.
Autre réalisation : la coopérative Les Fruits de Saint-Aubin, spécialisée dans la production de pommes. Grâce à une batterie stationnaire de 350 kWh couplée à une centrale photovoltaïque existante, le site optimise l'alimentation de ses chambres froides et de sa ligne de pré-calibrage fonctionnant en continu, tout en augmentant son autoconsommation et en améliorant la rentabilité de son installation solaire.« Nous sommes convaincus que la batterie la plus écologique est celle qui existe déjà. Notre mission est de prolonger sa durée de vie de plusieurs décennies afin d'en faire un véritable levier de transition énergétique pour les entreprises. Avec Battwoo, nous voulons bâtir une filière européenne du stockage stationnaire fondée sur l'économie circulaire, sans compromis sur les performances ni sur la sécurité. »
se réjouit Blaise Pruvost, fondateur de Battwoo.