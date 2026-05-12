La Renault Clio bicarburation essence / GPL Eco-G 120 ch affiche 105 g de CO2 au km

La Renault Clio
enrichit son offre énergétique avec l'arrivée d'un moteur GPL
de 120 ch, affichant 105 g de CO2
au km.
L'arrivée du GPL sur la citadine polyvalente Renault
répond aux attentes croissantes des automobilistes en matière de coût
d'usage réduit et d'autonomie renforcée.
Le moteur Eco-G 120 succède à l'Eco-G 100 sur la Clio
.
Grâce à sa bicarburation essence et GPL et à ses deux réservoirs distincts, la Clio Eco-G 120 ch offre une autonomie cumulée pouvant atteindre 1 450 km
.
La motorisation bicarburation essence / GPL Eco-G 120 est adaptée du moteur essence TCe 115 1.2 litre (HR12) turbo à injection directe de 3 cylindres. Le moteur Eco-G 120 bénéficie d'évolutions techniques lui permettant d'atteindre une puissance de 120 ch, (soit un gain de 20 ch), ainsi qu'un couple maximal de 200 Nm (soit une hausse de 30 Nm).
En fonctionnement GPL, la Clio, équipée du moteur Eco-G 120, affiche en moyenne 10 % de CO2 de moins par rapport à une motorisation essence équivalente
. La citadine gagne en polyvalence grâce à un réservoir GPL dont la capacité atteint 50 litres. Associé au réservoir essence de 39 litres, la Clio Eco-G 120 porte l'autonomie totale jusqu'à 1 400 km.
Avec la motorisation Eco-G 120, la consommation
en GPL s'établit à partir de 6,5 litres aux 100 km, pour des émissions de CO2
à partir de 105 g/km, en amélioration par rapport à la version Eco-G 100. En fonctionnement essence, la Clio Eco-G 120 affiche une consommation de 5,4 litres aux 100 km et des émissions de CO2
de 122 g/km
La motorisation Eco-G 120 est disponible avec une boite automatique à double embrayage EDC. La boîte automatique à double embrayage (EDC) repose sur une architecture à double embrayage, permettant des changements de rapports rapides et sans rupture de couple. Les palettes au volant offrent en complément un contrôle manuel direct.Une technologie éprouvée
La technologie de bicarburation essence/GPL proposée par Renault est une solution maîtrisée avec plus de 15 ans d'expertise au sein de Renault. Développée en première monte, elle offre un niveau de fiabilité équivalent à celui d'une motorisation essence. Dès la conception, le moteur est spécifiquement adapté à un fonctionnement au GPL. Le réservoir GPL est installé à la place de la roue de secours, sans incidence sur le réservoir d'essence. L'intégration du GPL est réalisée directement en usine. C'est le même moteur que celui présent sur le Renault Captur
et le Renault Symbioz
.Une alternative économique et accessible
Le GPL s'impose comme une solution avantageuse pour les automobilistes. Le réseau français dispose de 1 500
stations séparées de 60 km maximum, garantissant une accessibilité correcte. La bicarburation essence/GPL sur la Renault Clio offre une autonomie jusqu'à 1 450 km, tout en permettant une économie pouvant atteindre 50 % sur le coût du carburant et une réduction des émissions de CO2 d'environ 10 %. Le litre de GPL est proche de 1 euro à la pompe. La motorisation GPL échappe au malus écologique
sur certaines versions (sauf Esprit Alpine).
Dans le contexte actuel de hausse des prix
du carburant, le GPLse révèle être une solution maligne.Caractéristiques techniques du moteur Renault Eco-G 120 ch sur la Clio:
Motorisation bicarburation : Essence & GPL
Moteur : 1,2 litre turbo à 3 cylindres (1 200 cm³)
Réservoirs de carburant : 39 litres d'essence et 50 litres de GPL
Autonomie cumulée : Jusqu'à 1 400 km
Puissance : 120 ch (90 kW)
Couple maximal : 200 Nm
Emissions de CO2 : A partir de 105 g au km en GPL (122 g/km en essence)
Consommation : A partir de 6,5 l aux 100 km en GPL (5,4 l aux 100 km en essence)
Accélération de 0 à 100 km/h : 9,8 secondes
Boite de vitesse : automatique à double embrayage EDC
Volume de coffre : 260 litres
Photo Renault Clio Eco-G 120 EDC Choulot Clement DPPI MediaPhotos
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