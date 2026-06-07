Le Kia EV9 est prêt pour un usage de la technologie Vehicle-to-Grid (V2G) en conditions réelles

Après des essais
concluants dans les conditions du réseau électrique néerlandais
, le Kia EV9
a été homologué pour réinjecter de l'électricité dans le réseau lorsqu'il est associé à une borne de recharge bidirectionnelle (technologie Vehicle-to-Grid / V2G).
Le grand SUV électrique Kia
a été officiellement enregistré comme installation de stockage d'énergie, connectée au réseau électrique public néerlandais, avec la technologie Vehicle-to-Grid.
Le Kia EV9 va être déployé aux Pays-Bas dans un test pilote en conditions réelles de recharge V2G à domicile.
En préparation de ce test, plusieurs essais Vehicle-to- Grid (V2G) ont été menés chez ElaadNL, le centre national sur la recharge intelligente aux Pays-Bas. Ces essais ont évalué les performances
du modèle dans un environnement
domestique réaliste, notamment la recharge, la décharge et la communication avec l'infrastructure.Le Kia EV9 prêt pour la technologie Vehicle-to-Grid (V2G) sur le réseau électrique néerlandais
Aux Pays-Bas, les voitures électriques
ne peuvent réinjecter de l'électricité dans le réseau électrique que si le véhicule et la solution de recharge répondent à des exigences techniques et légales précises, ce qui inclut l'enregistrement de l'installation. Avec le SUV EV9 et une solution de recharge bidirectionnelle adaptée, Kia a mené à bien l'ensemble du processus requis pour un déploiement dans les conditions du réseau électrique néerlandais.
L'association du SUV Kia EV9 avec une borne de recharge bidirectionnelle adaptée a été inscrite au registre energieleveren.nl, géré pour le compte de Netbeheer Nederland, l'association des gestionnaires de réseau électrique néerlandais. Cette inscription confirme la conformité aux exigences de réinjection applicables et marque une étape importante dans le développement du Vehicle-to- Grid (V2G) pour les particuliers.Un test pilote de recharge V2G à domicile en conditions réelles
À la suite de ces essais concluants et de cet enregistrement, Kia passe à l'application en conditions réelles. En collaboration avec le fournisseur d'énergie Vattenfall, Kia lance un essai grandeur nature au cours duquel 40 conducteurs
de Kia EV9 utiliseront leur véhicule électrique
pour réinjecter de l'énergie dans le réseau électrique depuis leur domicile.
Les participants retenus par Kia testeront la technologie V2G à l'aide de l'application Kia Smart
Charge, associée à un contrat d'énergie Vattenfall et à une borne de recharge bidirectionnelle adaptée.
Les conducteurs bénéficieront d'une borne de recharge, installation et services énergétiques compris. Kia encourage une participation sur la durée et la collecte de données d'usage réalistes.
Kia Pays-Bas fournira la solution de recharge, l'installation et le support via Kia Charge, tandis que Vattenfall est responsable de l'intégration des Kia EV9 au réseau électrique.
Le test portera dans un premier temps sur la réduction de la pression sur le réseau électrique. Kia et Vattenfall analyseront les résultats avec leurs partenaires et s'appuieront sur les enseignements obtenus pour développer la technologie V2G à plus grande échelle et en élargir l'application en conditions réelles.Une nouvelle génération de solutions de recharge bidirectionnelle
Le développement du V2G s'appuie en partie sur la disponibilité d'une nouvelle génération de bornes de recharge bidirectionnelle. L'arrivée de solutions de recharge adaptées contribue à poser les bases d'une adoption plus large du V2G aux Pays-Bas. Kia s'attend à ce que plusieurs constructeurs suivent cette voie, ce qui permettra de déployer la technologie à plus grande échelle.
Avec cet essai pilote V2G mené sur le SUV EV9, Kia montre comment les voitures
électriques deviennent une composante à part entière du réseau électrique.
La fonctionnalité V2G est proposée sur tous les modèles de la gamme électrique Kia : EV2
, EV3
, EV4, EV5
, EV6
et EV9.« Le V2G peut jouer un rôle clé pour améliorer l'impact environnemental de la conduite électrique et réduire la congestion du réseau »,
déclare Léan Verstoep, President & CEO de Kia Pays-Bas. « Avec ces essais pilotes, nous franchissons une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la recharge bidirectionnelle en conditions réelles, au domicile des utilisateurs. Kia EV9 et nos autres nouveaux modèles électriques ont été conçus avec cette technologie à l'esprit et illustrent le rôle que les voitures électriques pourront jouer demain au sein d'un système énergétique plus intelligent. Beaucoup de nos futurs modèles électriques sont compatibles avec la fonctionnalité bidirectionnelle, et nous prévoyons que ces capacités se généraliseront dans notre gamme à mesure que l'écosystème évoluera. Dans le même temps, il est essentiel que la réglementation, les infrastructures et les incitations financières s'alignent au plus vite pour permettre une adoption à grande échelle de cette technologie. »