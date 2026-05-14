Le Renault Symbioz bicarburation essence / GPL Eco-G 120 ch affiche 116 g de CO2 au km

Le Renault Symbioz
enrichit son offre énergétique avec l'arrivée d'un moteur GPL
de 120 ch, affichant 116 g de CO2
au km.
L'arrivée du GPL sur le SUV
compact Renault répond aux attentes croissantes des familles en matière de coût
d'usage réduit et d'autonomie renforcée.
Grâce à sa bicarburation essence et GPL et à ses deux réservoirs distincts, le Symbioz
Eco-G 120 ch offre une autonomie cumulée pouvant atteindre 1 400 km.
La motorisation bicarburation essence / GPL Eco-G 120 est adaptée du moteur essence TCe 115 1.2 litre (HR12) turbo à injection directe de 3 cylindres. Le moteur Eco-G 120 bénéficie d'évolutions techniques lui permettant d'atteindre une puissance de 120 ch, ainsi qu'un couple maximal de 200 Nm.
En fonctionnement GPL, le Symbioz, équipé du moteur Eco-G 120, affiche en moyenne 10 % de CO2 de moins par rapport à une motorisation essence équivalente. Le SUV compact gagne en polyvalence grâce à un réservoir GPL dont la capacité atteint 50 litres. Associé au réservoir essence de 48 litres, le Symbioz Eco-G 120 porte l'autonomie totale jusqu'à 1 400 km.
Avec la motorisation Eco-G 120, la consommation
du Symbioz en GPL s'établit à partir de 7,1 litres aux 100 km, pour des émissions de CO2
à partir de 116 g/km.
En fonctionnement essence, le Symbioz Eco-G 120 affiche une consommation de 5,9 litres aux 100 km et des émissions de CO2
de 133 g/km
La motorisation Eco-G 120 est couplée à une boite de vitesse manuelle à 6 rapports.Une technologie éprouvée
La technologie de bicarburation essence/GPL proposée par Renault
est une solution maîtrisée avec plus de 15 ans d'expertise au sein de Renault. Développée en première monte, elle offre un niveau de fiabilité équivalent à celui d'une motorisation essence. Dès la conception, le moteur est spécifiquement adapté à un fonctionnement au GPL. Le réservoir GPL est installé à la place de la roue de secours, sans incidence sur le réservoir d'essence. L'intégration du GPL est réalisée directement en usine. C'est le même moteur que celui présent sur le Renault Captur
.Une alternative économique et accessible
Le GPL s'impose comme une solution avantageuse pour les automobilistes. Le réseau français dispose de 1 500 stations séparées de 60 km maximum, garantissant une accessibilité correcte. La bicarburation essence/GPL sur le Renault Symbioz offre une autonomie jusqu'à 1 400 km, tout en permettant une économie pouvant atteindre 50 % sur le coût du carburant et une réduction des émissions de CO2 d'environ 10 %. Le litre de GPL est proche de 1 euro à la pompe.
Dans le contexte actuel de hausse des prix
du carburant, le GPL se révèle être une solution maligne.Caractéristiques techniques du moteur Renault Eco-G 120 ch sur le Symbioz:
Motorisation bicarburation : Essence & GPL
Moteur : 1,2 litre turbo à 3 cylindres (1 200 cm³)
Réservoirs de carburant : 48 litres d'essence et 50 litres de GPL
Autonomie cumulée : Jusqu'à 1 400 km
Puissance : 120 ch (90 kW)
Couple maximal : 200 Nm
Emissions de CO2 : A partir de 116 g au km en GPL (133 g/km en essence)
Consommation : A partir de 7,1 l aux 100 km en GPL (5,9 l aux 100 km en essence)
Accélération de 0 à 100 km/h : 12 secondes
Boite de vitesse : manuelle à 6 rapportsPhotos
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